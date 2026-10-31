Borbély András lesz a magyar résztvevő a PDC-világbajnokságon

Egy napra beköltözött a darts a Mol Campusba – szombaton a fővárosi toronyházban rendezték meg a Hungarian Darts Super League nyolcas döntőjét, amely az év végi PDC-világbajnokság magyar résztvevőjéről hivatott dönteni.

A negyeddöntő első mérkőzésén Borbély András a döntő játszmában kritikus pillanatban breakelt, és szetthátrányból fordított Jehirszki György ellen, Major Nándor viszonylag sima mérkőzésen győzte le Ancsin Lászlót. A nyolc között megismétlődött a tavalyi döntő Kovács Patrik és Kelemen Péter között. Kelemennek hátsó pályáról voltak szettnyilai, de nem szállt ki, ellenben Kovács 128-as kiszállóval breakelt és került szettelőnybe. A második játszmában Kelemennek összejött az előbb elmaradt break, a következő legben első pályáról kiharcolta a döntő játszmát, ám abban Kovács mindhárom leget megnyerte, így ezúttal is legyőzte Kelement. Székely Pál szintén kiharcolta a döntő játszmát, ám Csajbók Zsolt egy fokkal jobban kiszállózott, és bejutott az elődöntőbe.

A négy között Borbély András esélyt sem hagyott az előző PDC-vb-re kijutó Kovács Patriknak – ez a párosítás egyébként szintén összejött az előző év rájátszásának elődöntőjében, akkor Kovács szetthátrányból fordított Borbély ellen, ezúttal Borbély visszavágott. Amikor az első legben Kovács hátsó pályáról rápróbált a 132-re, és a két bull már megvolt, csak a dupla 16-nál ment kívülre a nyíl, úgy tűnt, jobb mérkőzése lesz, ám a folytatásban sokat tévesztett. Borbély egy 15 nyilassal breakelt ezután, és 3:0-val hozta le az első játszmát. A másodikban breakkel kezdett, hozta a kezdését, majd a harmadik leg hajrájában Kovács 180-jára ugyancsak maximumkörrel válaszolt – viszont neki ezzel már csak 36-ja maradt. Kovács magasan volt, nem oldotta meg a 144-et, Borbély viszont egy 14 nyilas breakleggel már 2–0-ra vezetett a játszmákban. Ezután sem változott a játék képe, Borbély András 45 százalékos kiszállózás mellett leget sem engedett Kovács Patriknak, akinek csak három nyila volt a duplára.

A másik elődöntő újabb 3–0-s ütközetet hozott. Csajbók Zsolt kezdésénél három breakleggel indult a Major Nándor elleni csatája, Csajbók a végén majdnem megdobta a 149-et, de végül Major hozta a kezdését (3:1), ezzel szettelőnybe került. A második játszmában Csajbók szép 110-es kiszállóval egyenlített, de Major 104-es kilépővel válaszolt, majd breakleggel duplázta meg előnyét – a harmadik felvonásban pedig nem hagyott leget Csajbóknak. Érdekesség, hogy míg Csajbóknak is voltak szép körei, és több 180-at dobott (3), mint Major (2), de rosszabbul kiszállózott (17% a 38% ellenében). Összességében Major volt a stabilabb, majdnem tíz ponttal magasabb átlaggal (82.27 a 73.25 ellenében).

Borbély András a döntőben is remekül kiszállózott Major Nándor ellen. Major tömegben minimálisan maradt el Borbélytól, viszont kritikus pillanatokban rontott duplára, miközben Borbély alig-alig tévesztett a kiszállókra, amint alacsony pontszámra ért, szinte biztosra lehetett venni, hogy megoldja a dupláit. Újabb 3–0-ra megnyert játszma következett, a másodikat 14 nyilassal kezdte – a felvonás végén Major első pályáról hamarabb leért kiszállóra, de a 65-öt és a 18-at sem oldotta meg, miközben Borbély két 100-as körrel lejött 20-ra, és kidobta a dupla 10-et. A harmadik szett második legjében Borbély szintén kihasználta Major tévesztéseit 80-ra, 20-ra, majd 5-re, Borbély breakelt, és még egy semmire nyert szettel nyerte meg a döntőt, egy 76-os kiszállóval lezárva a meccset.

Borbély András 21 leget nyert meg sorozatban a nap során, a Jehirszki elleni negyeddöntő záró játszmájában, valamint az összeset Kovács és Major ellen.

A Hungarian Darts Super League alapszakasza 24 versenyből állt, amelyet 64 dartsos részvételével rendeztek meg egyes hétvégéken március eleje és október vége között. Az alapszakasz eredményei alapján felállított ranglista első nyolc helyezettje bejutott az október 31-ei rájátszásba – az alapszakasz első helyezettje játszott a nyolcadikkal, a második a hetedikkel és így tovább. A negyeddöntőt két, az elődöntőt és a döntőt három nyert szettre játszották, egy nyertes játszmához három leget kellett megnyerni. A profi nemzetközi dartsszervezet tavaly júniusban jelentette be, hogy a vb korábbi 96-os létszámú mezőnyét 128-asra bővíti, az átalakítás jegyében egy kvótát pedig magyar versenyzőnek hagytak meg. Ezt immáron második éve a Hungarian Darts Super League nyertese szerezhette meg.

DARTS

HUNGARIAN DARTS SUPER LEAGUE, NYOLCAS DÖNTŐ, MOL CAMPUS

NEGYEDDÖNTŐ

Borbély András (4. kiemelt, 81.13)–Jehirszki György (5., 76.42) 2–1

Major Nándor (7., 85.41)–Ancsin László (2., 79.66) 2–0

Kovács Patrik (1., 84.49)–Kelemen Péter (8., 80.05) 2–1

Csajbók Zsolt (6., 76.00)–Székely Pál (3., 80.59) 2–1

ELŐDÖNTŐ

Borbély András (86.16)–Kovács Patrik (81.88) 3–0

Major Nándor (82.27)–Csajbók Zsolt (73.25) 3–0

DÖNTŐ

Borbély András (83.50)–Major Nándor (79.10) 3–0

A 2026–2027-OS PDC-VILÁGBAJNOKSÁG KVALIFIKÁCIÓJÁNAK ÁLLÁSA

PDC-világranglista: 40 fő (jelen állás szerinti lista) – Luke Littler (angol), Gian van Veen (holland), Luke Humphries (angol), Gerwyn Price (walesi), Jonny Clayton (walesi), Ross Smith (angol), James Wade (angol), Nathan Aspinall (angol), Josh Rock (északír), Wessel Nijman (holland), Michael van Gerwen (holland), Stephen Bunting (angol), Danny Noppert (holland), Ryan Searle (angol), Chris Dobey (angol), Luke Woodhouse (angol), Gary Anderson (skót), Krzysztof Ratajski (lengyel), Jermaine Wattimena (holland), Martin Schindler (német), Damon Heta (ausztrál), Kevin Doets (holland), Dirk van Duijvenbode (holland), Rob Cross (angol), Ryan Joyce (angol), Cameron Menzies (skót), Andrew Gilding (angol), Niels Zonneveld (holland), William O’Connor (ír), Dave Chisnall (angol), Daryl Gurney (északír), Joe Cullen (angol), Niko Springer (német), Mike De Decker (belga), Ricardo Pietreczko (német), Peter Wright (skót), Michael Smith (angol), Karel Sedlácek (cseh), Justin Hood (angol), Callan Rydz (angol)

PDC Pro Tour-ranglista: 40 fő (jelen állás szerinti lista) – Cristo Reyes (spanyol), Sebastian Bialecki (lengyel), Kim Huybrechts (belga), Beau Greaves (angol), Jeffrey de Graaf (svéd), Maik Kuivenhoven (holland), Richard Veenstra (holland), Charlie Manby (angol), Mickey Mansell (ír), Tom Bissell (angol), Tom Sykes (angol), Brendan Dolan (északír), Gabriel Clemens (német), Keane Barry (ír), Mensur Suljovic (osztrák), Max Hopp (német), Rob Owen (walesi), Bradley Brooks (angol), James Hurrell (angol), Connor Scutt (angol), Madars Razma (lett), Joe Hunt (angol), Alan Soutar (skót), Darius Labanauskas (litván), Tommy Morris (angol), Jimmy van Schie (holland), Ian White (angol), Jim Long (kanadai), Lukas Wenig (német), Alexander Merkx (holland), Adam Gawlas (cseh), David Sharp (skót), Owen Bates (angol), Wesley Plaisier (holland), Raymond van Barneveld (holland)

TOVÁBBI SELEJTEZŐSÖK (48 fő)

Ifjúsági világbajnok: 1 fő – november 29.

PDC Development Tour-ranglista: 3 fő – Jurjen van der Velde (holland), Cam Crabtree (angol), Jamai van den Herik (holland)

PDC Challenge Tour-ranglista: 3 fő – Derek Coulson (walesi), Daniel Klose (német), Archie Self (angol)

Női PDC-ranglista: 4 fő – Lisa Ashton (angol), Fallon Sherrock (angol), Gemma Hayter (angol), Vicky Pruim (svéd)

Holland–belga selejtező: 1 fő – november 14.

Mediterrán selejtező: 1 fő – november 8.

Délkelet-európai selejtező: 1 fő – november 28.

Cseh selejtező: 1 fő – november 29.

Lengyel selejtező: 1 fő – november 13.

Német–osztrák–svájci selejtező: 1 fő – november 13.

Hungarian Darts Super League: 1 fő – Borbély András

Brit és ír amatőr selejtező: 1 fő – Carl Wilson (angol)

Észak-európai (Nordic&Baltic) bajnok: 1 fő – november 8.

Észak-európai ranglista: 2 fő – Daniel Karlsson (svéd), Cor Dekker (norvég)

Japán sorozat: 1 fő – Szakai Motomu (japán)

Kínai sorozat: 1 fő – november 2.

Indiai selejtező: 1 fő – Nitin Kumar (indiai)

PDC Ázsia-bajnokság: 2 fő – Paolo Nebrida (Fülöp-szigeteki), Kam Veng Cseng (makaói)

PDC ázsiai ranglista: 5 fő – Arihara Rjuta (japán), Christian Perez (Fülöp-szigeteki), Muramacu Haruki (japán), Lok Yin Lee (hongkongi), Man Lok Leung (hongkongi)

Észak-amerikai bajnokság: 1 fő – Adam Sevada (amerikai)

Észak-amerikai kontinentális kupa: 1 fő – november 7.

Észak-amerikai Cross-Border Challenge: 1 fő – David Cameron (kanadai)

Észak-amerikai sorozat: 2 fő – Fred Krueger (amerikai), Brayden Hall (kanadai)

Latin-amerikai selejtező: 1 fő – Jesús Salate (argentin)

Ausztrál–új-zélandi Premier League-győztes: 1 fő – Raymond Smith (ausztrál)

Ausztrál ADA-sorozat: 1 fő – Brody Klinge (ausztrál)

Új-zélandi Pro Tour: 1 fő – Ben Robb (új-zélandi)

Trans-Tasman bajnokság: 1 fő – Mal Cuming (ausztrál)

Észak-afrikai selejtező: 1 fő – David Munyua (kenyai)

Dél-afrikai selejtező: 1 fő – november 1.

PDC Pro Tour-selejtező: 4 fő – november 30.