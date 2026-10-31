ZTE-siker, dél-amerikai öröm – galéria
A Zalaegerszeg 3–0-ra győzte le az MTK-t a labdarúgó NB I 12. fordulójában. Szabó Miklós képeiből válogattunk.
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ZTE FC–MTK BUDAPEST 3–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Theodoros, Horváth Zoltán)
ZTE: Gundel-Takács – Harangi (J. Calderón, 67.), Peraza (F. Vera, 67.), Penalba, Csonka A. – Kujovic (Kiss B., 78.), Amato – Maxsuell, Krevszun, Marlon Santos (Arthur Henrique, 78.) – Machado (L. Alfonso, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
MTK: Varga B. – Varju, S. Radic, Armalas, Mikolay (Bognár I., 69.) – Kata, A. Zeljkovic (Varga D., 85.) – Jurek, Hinora (Klausz, 69.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 85.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Marlon Santos (65.), Machado (81.), Amato (89.)
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