ZTE-siker, dél-amerikai öröm – galéria

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ZTE FC–MTK BUDAPEST 3–0 (0–0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Theodoros, Horváth Zoltán)

ZTE: Gundel-Takács – Harangi (J. Calderón, 67.), Peraza (F. Vera, 67.), Penalba, Csonka A. – Kujovic (Kiss B., 78.), Amato – Maxsuell, Krevszun, Marlon Santos (Arthur Henrique, 78.) – Machado (L. Alfonso, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya

MTK: Varga B. – Varju, S. Radic, Armalas, Mikolay (Bognár I., 69.) – Kata, A. Zeljkovic (Varga D., 85.) – Jurek, Hinora (Klausz, 69.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 85.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Marlon Santos (65.), Machado (81.), Amato (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!