ZTE-siker, dél-amerikai öröm – galéria

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.31. 21:14
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Fotó: Szabó Miklós
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MTK Zalaegerszeg galéria
A Zalaegerszeg 3–0-ra győzte le az MTK-t a labdarúgó NB I 12. fordulójában. Szabó Miklós képeiből válogattunk.
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fotó 2026.10.31.

Dél-amerikai gólok, zalaegerszegi siker (Fotó: Szabó Miklós)

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ZTE FC–MTK BUDAPEST 3–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Theodoros, Horváth Zoltán)
ZTE: Gundel-Takács – Harangi (J. Calderón, 67.), Peraza (F. Vera, 67.), Penalba, Csonka A. – Kujovic (Kiss B., 78.), Amato – Maxsuell, Krevszun, Marlon Santos (Arthur Henrique, 78.) – Machado (L. Alfonso, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
MTK: Varga B. – Varju, S. Radic, Armalas, Mikolay (Bognár I., 69.) – Kata, A. Zeljkovic (Varga D., 85.) – Jurek, Hinora (Klausz, 69.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 85.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Marlon Santos (65.), Machado (81.), Amato (89.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Labdarúgó NB I
3 órája

A másik félidőben parádézott a ZTE, három góllal győzte le az MTK-t

A zalaiak győzelmükkel megelőzték a fővárosiakat, akik holnap akár kieső helyre csúszhatnak a tabellán.

 

MTK Zalaegerszeg galéria
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