Pinezits Máté az MTK zalaegerszegi veresége után: A felelősség csak az enyém

PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője

– Sokáig nem született gól, végül simán kikaptak Zalaegerszegen.

– Gyenge színvonal, rossz minőségű pálya és döntetlenszagú meccs… Felelőtlen hibákat vétettünk, megbüntettük saját magunkat. Szeretném kiemelni, hogy a felelősség csak az enyém. Ugyanazok a hibák jönnek elő hétről hétre, nekem pedig vállalnom kell ezért a felelősséget. A Zalaegerszeget kifütyülték a saját szurkolói, mi pedig csináltunk nekik egy fiesztát a végére.

– Jurek Gábor és Kerezsi Zalán idény eleji eredményes játéka hova lett? Mi az oka annak, hogy helyzetük is alig akad?

– Az idény elején mindketten rugdosták a gólokat és adták a gólpasszokat, két olyan srácról beszélünk, akik most először alapemberek egy élvonalbeli csapatban. Mindkettejüknek kilenc kanadai pontja van, az idény elején valósággal berobbantak, és ha ezeket a számokat a jövőben is hozzák majd, akkor mindenki boldog lesz.

– Rosszak az eredmények, egyre lejjebb csúsznak a tabellán, közel a veszélyzóna. Veszélyben érzi az állását?

– Nem foglalkozom ezzel, vállalom a felelősséget a vezetők, a klub, a szurkolók és a játékosok felé is. Nekem az a dolgom, hogy ne ajándékozzunk ilyen győzelmeket az ellenfélnek, hanem olyan teljesítmény nyújtsunk, mint a Vasas elleni győzelemkor.

LABDARÚGÓ NB I

12. FORDULÓ

ETO FC–VASAS FC 2–2 (0–1)

Győr, ETO Stadion, 4776 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Ring Kevin)

ETO FC: Petrás – Selyem (Huszár, 57.), Urblík N., Krpics, Stefulj (Giger, 88.) – Bánáti, Ricardo (Agba, 57.), Gavrics (Bumba, 88.), Djukanovics (Bennette, 62.) – Marong, Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez

Vasas: Engedi – Hej (Pávkovics, 69.), Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M S., Mezei (Cseke B., 63.) – Kovácsréti, Urblík J., Molnár Cs. (Radó, 63.) – Koszta (Pálinkás, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Kulenovic (60., 90.), ill. Urblík J. (4., 46.)

Sárga lap: Urblík N. (26.), Bennette (66.), Stefulj (79.), Krpics (86.), ill. Hej (49.), Molnár Cs. (51.), Hidi M S. (54.), Kovácsréti (79.)

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Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője

– Hogy tudta kezelni a csapata, hogy mindkét félidőt ilyen rosszul kezdte?

– Nagyon támadóak akartunk lenni, szerkezetet váltottunk, három csatárral álltunk fel, Stefuljjal, Gavriccsal, Selyemmel és Bánátival kiegészülve összesen heten támadtunk. Ez kockázatot is jelent, néha elveszíted a labdát, kinyílsz hátul. Megváltoztathatta volna a meccstervet a két gól, de a csapat hite kitartott végig. Edzőként rendkívül fontos, hogy ha a csapat akkor is hisz a taktikában, amikor semmi sem alakul jól, akkor is megkaphatod a jutalmat. Nem nagy eredmény a 2–2, de talán a jövőben fontos lesz, hogy nem nulla ponttal távoztunk. Nagyon elégedett vagyok a játékosok reakciójával.

– Miért váltott vissza négy védőre?

– Sokat kritizáltak, hogy megváltoztattam a felállást és a stílust az előző idényhez képest. A Vasas ellen a nyáron, és az európai meccseken is négyvédőztünk, de sok mindenhez kell alkalmazkodni. Ilyen a magyarszabály, az ellenfél. Azok a játékosok, akik a pályán vannak, a megfelelő pozícióban legyenek. A labdakihozatalt így is három játékossal kezdtük, Élan Ricardo lépett vissza a két belső védő közé, akik a pálya szélére húzódtak ki. A többiek mind előrébb helyezkedtek. Nem a formáció a lényeg, hanem az egyensúly védekezés és támadás között. Korábban azért vettek elő, mert változtattam, így érdekes ez a kérdés, hogy miért álltam vissza. Marong és Bánáti kiválóan adaptálódott, Kulenovic két góllal bizonyított, Gavrics hosszú idő után először kezdett, kiválóan játszott, a csapatteljesítmény pozitív, még ha csalódott is vagyok az eredmény miatt. A tizenegyes szituációt is ki kell emelnem: a Puskás ellen Szép Mártont buktatták két hete, a szövetség állásfoglalásban elmondta, hibáztak, hogy nem ítéltek büntetőt. Úgy érzem, a hajrában ugyanez történt, gondolom a héten megint jön az állásfoglalás. A bíró nehéz helyzetben van, sosem kritizálnám. Viszont rengeteg pénzt ölnek a világban a VAR-technológiára, érthetetlen, miért nem vizsgálták, vagy szóltak a buktatás után. Egymás után két hazai meccsen történik ráadásul mindez.

– A két gólt eredményező hibái után hogyan próbál életet lehelni Élan Ricardóba?

– A foci része az ilyesmi, tanulnia kell belőle. A részleteken múlik minden, ahogy az életben is. Hangsúlyozom, csak én nem csinálok hibát a pályán, mert nem játszom! Csak az tud hibázni, aki játszik, sajnos a két elcsúszása sokba került. A szurkolók büszkék lehetnek, mert ilyen nehéz helyzetből így felálltak a futballisták. Az utolsó napig, amíg itt vagyok, a csapat engem testesít meg: én is egy harcos vagyok, kimozdultam a komfortzónámból azzal, hogy Magyarországra igazoltam, a játékosoktól pedig hasonló hozzáállást várok el, az utolsó pillanatig száz százalékos odaadást.