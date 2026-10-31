Pinezits Máté az MTK zalaegerszegi veresége után: A felelősség csak az enyém

LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
KISPEST-HONVÉD FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 1–0 (1–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 500 néző. Vezette: Derdák Marcell (Nagy Viktor, Balla Levente)
HONVÉD: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Pauljevics, 87.), P. García – Pinte (Szafronov, 90+1.), Pekár I., Csontos, Szamosi (Zuigeber, 86.) – Somogyi T. – Marí (Kántor K., 78.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Mbock, Youga (Herc, 67.) – Bíró B., Melnik (Mesanovic, 82.), Babják (Ésik, 67.) – Jordanov (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila
Gólszerző: Soltész D. (3. – öngól)
Sárga lap: Csontos (46.), ill. Mbock (15.), Youga (27.), Soltész D. (77.), Ésik (90.)
Maurizio JACOBACCI, a Kispest-Honvéd vezetőedzője
– Mintha kisimultak volna arcának ráncai. Mikkora teher esett le a válláról?
– A két legutóbbi két meccs a Debrecen elleni valamint a kupa összecsapás utáni eredmény alaposan megnyomta a csapat lelkét, és persze a szurkolókra, a vezetésre is hatással volt, ám ma bizonyították a játékosok, hogy tudnak futballozni.
– Nagy az öröm, ám azért mégis csak egy öngólnak köszönhetik a győzelmet...
– Tisztában vagyunk vele, a lényeg azonban a három pont megszerzése. Különben a Kisvárda rendkívül stabil és fizikailag is erős együttes. Azonban már az első félidőben is kevés területet engedtünk az ellenfélnek. Az, hogy már a harmadik percben sikerült egy öngóllal vezetést szereznünk, nagymértékben segített. Jobbak voltunk, több helyzetet alakítottunk ki, mint a Kisvárda.
– De vajon a keselyűk elszálltak-e a Bozsik Aréna fölül?
– Nézze, aki látta a mai meccset, tapasztalhatta, hogy megérdemelten győztünk. A Honvéd bizonyította, hogy tud futballozni és akar is, s még sok munka, még egy kis idő és türelem kell, és minden rendben lesz.
SUPKA Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője
– Három kaput eltaláló lövése volt a csapatnak, az egyik után a labda a saját kapura tartott, és be is csorgott a hálóból. Vélhetően nem így képzelte a kezdést.
– Valóban nem, hiszen az első percekben kapott gól alapjaiban forgatta fel az eltervezett taktikát. Azonban nem árt megjegyezni, hogy szinte rögtön a kezdés után előttünk is adódott egy hatalmas helyzet, melyet ha a javunkra fordíthattunk, minden másképpen alakul, ám sajnos nem találtunk kaput. Ezt követően próbáltuk kijavítani a harmadik percben elkövetett hibánkat.
– Mit mondott a szünetben a kapitális hibát elkövető játékosainak?
– Tartottam a lelket bennük, s a félidő elején máris fölénybe kerültünk, nyomás alá tudtuk helyezni a Honvédot, de csak kapufáig jutottunk abból a szituációból, amikor pedig a kapussal álltunk szemben.
– Nem játékban maradtak alul Kispesten, sokkal inkább úgy tűnt, hogy a hatékonyság terén kell keresni az okokat. Egyetért ezzel?
– Igen, pedig hétről hétre ugyanazokkal a problémákkal küzdünk: kidolgozunk két-három olyan lehetőséget, amelyekből gólt szerezhetnénk, de nem tudjuk értékesíteni őket. A mai mérkőzésen is hasonló volt a helyzet. Többször is nyomás alatt tudtuk tartani a Honvédot, de sajnos még az egy pont megszerzése sem sikerült.
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ZTE FC–MTK BUDAPEST 3–0 (0–0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Vezette: Zierkelbach Péter (Georgiu Theodoros, Horváth Zoltán)
ZTE: Gundel-Takács – Harangi (J. Calderón, 67.), Peraza (F. Vera, 67.), Penalba, Csonka A. – Kujovic (Kiss B., 78.), Amato – Maxsuell, Krevszun, Marlon Santos (Arthur Henrique, 78.) – Machado (L. Alfonso, 85.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
MTK: Varga B. – Varju, S. Radic, Armalas, Mikolay (Bognár I., 69.) – Kata, A. Zeljkovic (Varga D., 85.) – Jurek, Hinora (Klausz, 69.), Komáromi – Kerezsi (Nyers, 85.). Vezetőedző: Pinezits Máté
Gólszerző: Marlon Santos (65.), Machado (81.), Amato (89.)
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
Filipe CELIKKAYA, a ZTE FC vezetőedzője
– Fontos három pontot szereztek az MTK ellen.
– Ezt a meccset együtt kell elemezni az ETO ellenivel, látni kell, hogy mentálisan és fizikálisan is sokat kivett a játékosokból az, hogy egy héten belül három mérkőzést kellett játszani. Jó focit játszottunk az MTK ellen, pedig több kihívással is szembe kellett néznünk. Az első félidőben közepes teljesítményt nyújtottunk, a fordulás után sokkal jobbak voltunk. Az ellenfelünk a második félidőben nem lőtt kapura, mi pedig kilencszer is, ebből három gól lett, ráadásul sok párharcot nyertünk meg. Külön örülök, hogy a csapaton láttam a győzelmi vágyat.
– A 65. percig nem született gól, a végén három nullára győztek. Gondolta volna egy óra játék után, hogy ennyire sima lesz?
– A kupameccs sokat adott nekünk, látni kell, hogy nem gépek a játékosok, hanem emberek. Sűrű a menetrend, előre kell tervezni, ennek köszönhető, hogy az utolsó harminc percben is szép támadásokat tudtunk vezetni. A csereként beálló játékosok rengeteget tettek hozzá, és a mentális része is sokat nyom a latban. Kemény meccset játszottunk, megérdemelten győztünk.
– A héten előbb a bajnok ETO ellen továbbjutottak a kupában, majd legyőzték az MTK-t. így képzelte?
– Akkor nevezném tökéletesnek, ha legyőztük volna a Kisvárdát. Jön a Paks, folytatni kell a munkát, hegymenetben vagyunk, ami áldozatokkal jár, de egyre feljebb akarunk jutni a tabellán.
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– Sokáig nem született gól, végül simán kikaptak Zalaegerszegen.
– Gyenge színvonal, rossz minőségű pálya és döntetlenszagú meccs… Felelőtlen hibákat vétettünk, megbüntettük saját magunkat. Szeretném kiemelni, hogy a felelősség csak az enyém. Ugyanazok a hibák jönnek elő hétről hétre, nekem pedig vállalnom kell ezért a felelősséget. A Zalaegerszeget kifütyülték a saját szurkolói, mi pedig csináltunk nekik egy fiesztát a végére.
– Jurek Gábor és Kerezsi Zalán idény eleji eredményes játéka hova lett? Mi az oka annak, hogy helyzetük is alig akad?
– Az idény elején mindketten rugdosták a gólokat és adták a gólpasszokat, két olyan srácról beszélünk, akik most először alapemberek egy élvonalbeli csapatban. Mindkettejüknek kilenc kanadai pontja van, az idény elején valósággal berobbantak, és ha ezeket a számokat a jövőben is hozzák majd, akkor mindenki boldog lesz.
– Rosszak az eredmények, egyre lejjebb csúsznak a tabellán, közel a veszélyzóna. Veszélyben érzi az állását?
– Nem foglalkozom ezzel, vállalom a felelősséget a vezetők, a klub, a szurkolók és a játékosok felé is. Nekem az a dolgom, hogy ne ajándékozzunk ilyen győzelmeket az ellenfélnek, hanem olyan teljesítmény nyújtsunk, mint a Vasas elleni győzelemkor.
LABDARÚGÓ NB I
12. FORDULÓ
ETO FC–VASAS FC 2–2 (0–1)
Győr, ETO Stadion, 4776 néző. Vezette: Berke Balázs (Bornemissza Norbert, Ring Kevin)
ETO FC: Petrás – Selyem (Huszár, 57.), Urblík N., Krpics, Stefulj (Giger, 88.) – Bánáti, Ricardo (Agba, 57.), Gavrics (Bumba, 88.), Djukanovics (Bennette, 62.) – Marong, Kulenovic. Vezetőedző: Efraín Juárez
Vasas: Engedi – Hej (Pávkovics, 69.), Baráth B., Csóka Dániel, Doktorics – Hidi M S., Mezei (Cseke B., 63.) – Kovácsréti, Urblík J., Molnár Cs. (Radó, 63.) – Koszta (Pálinkás, 80.). Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Kulenovic (60., 90.), ill. Urblík J. (4., 46.)
Sárga lap: Urblík N. (26.), Bennette (66.), Stefulj (79.), Krpics (86.), ill. Hej (49.), Molnár Cs. (51.), Hidi M S. (54.), Kovácsréti (79.)
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Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője
– Hogy tudta kezelni a csapata, hogy mindkét félidőt ilyen rosszul kezdte?
– Nagyon támadóak akartunk lenni, szerkezetet váltottunk, három csatárral álltunk fel, Stefuljjal, Gavriccsal, Selyemmel és Bánátival kiegészülve összesen heten támadtunk. Ez kockázatot is jelent, néha elveszíted a labdát, kinyílsz hátul. Megváltoztathatta volna a meccstervet a két gól, de a csapat hite kitartott végig. Edzőként rendkívül fontos, hogy ha a csapat akkor is hisz a taktikában, amikor semmi sem alakul jól, akkor is megkaphatod a jutalmat. Nem nagy eredmény a 2–2, de talán a jövőben fontos lesz, hogy nem nulla ponttal távoztunk. Nagyon elégedett vagyok a játékosok reakciójával.
– Miért váltott vissza négy védőre?
– Sokat kritizáltak, hogy megváltoztattam a felállást és a stílust az előző idényhez képest. A Vasas ellen a nyáron, és az európai meccseken is négyvédőztünk, de sok mindenhez kell alkalmazkodni. Ilyen a magyarszabály, az ellenfél. Azok a játékosok, akik a pályán vannak, a megfelelő pozícióban legyenek. A labdakihozatalt így is három játékossal kezdtük, Élan Ricardo lépett vissza a két belső védő közé, akik a pálya szélére húzódtak ki. A többiek mind előrébb helyezkedtek. Nem a formáció a lényeg, hanem az egyensúly védekezés és támadás között. Korábban azért vettek elő, mert változtattam, így érdekes ez a kérdés, hogy miért álltam vissza. Marong és Bánáti kiválóan adaptálódott, Kulenovic két góllal bizonyított, Gavrics hosszú idő után először kezdett, kiválóan játszott, a csapatteljesítmény pozitív, még ha csalódott is vagyok az eredmény miatt. A tizenegyes szituációt is ki kell emelnem: a Puskás ellen Szép Mártont buktatták két hete, a szövetség állásfoglalásban elmondta, hibáztak, hogy nem ítéltek büntetőt. Úgy érzem, a hajrában ugyanez történt, gondolom a héten megint jön az állásfoglalás. A bíró nehéz helyzetben van, sosem kritizálnám. Viszont rengeteg pénzt ölnek a világban a VAR-technológiára, érthetetlen, miért nem vizsgálták, vagy szóltak a buktatás után. Egymás után két hazai meccsen történik ráadásul mindez.
– A két gólt eredményező hibái után hogyan próbál életet lehelni Élan Ricardóba?
– A foci része az ilyesmi, tanulnia kell belőle. A részleteken múlik minden, ahogy az életben is. Hangsúlyozom, csak én nem csinálok hibát a pályán, mert nem játszom! Csak az tud hibázni, aki játszik, sajnos a két elcsúszása sokba került. A szurkolók büszkék lehetnek, mert ilyen nehéz helyzetből így felálltak a futballisták. Az utolsó napig, amíg itt vagyok, a csapat engem testesít meg: én is egy harcos vagyok, kimozdultam a komfortzónámból azzal, hogy Magyarországra igazoltam, a játékosoktól pedig hasonló hozzáállást várok el, az utolsó pillanatig száz százalékos odaadást.
ERŐS Gábor, a Vasas FC vezetőedzője
– A lefújás után még fájdalmas beszélni a meccsről?
– Nagyon jó iramú, fordulatos mérkőzést játszottunk, talán a tv előtti semleges nézők is élvezték. Nehéz örülni az egy pontnak, pedig nagyon értékes, de ha megadatik a lehetőség, hogy elvigyél hármat, adódnak rá lehetőségek is, de megint nem tudod lezárni a meccset, akkor megint büntet az élet. Keserédes, de majd máshogy értékelem holnapután. Büszke vagyok a csapatra, lehet, hogy a sors visszaadta a nyári 2–2-t, amikor mi egyenlítettünk a hajrába fejesgóllal.
– Urblík Józsefet az elmúlt hetekben mintha sikerült volna kivennie az ellenfeleknek a játékból, most azonban két góljával és nagyszerű játékával villogott. Visszatér a nyári Urblík?
– Most nagyon mérges… Az első meccseken nem jó, hanem extra teljesítményt nyújtott, magasra tette a lécet. Ha osztályozni kellene, és csak hatosra játszik, akkor mindenki azt mondja, tőle ez kevés, de szerintem ez nagyon jó dolog, hiszen kiérdemelte magának, hogy így beszéljenek róla. Nincs különösebb oka, ha halványabb a teljesítménye, frappáns választ adott a két góljával, elképesztő mezőnymunkájával. Fontos láncszem a gépezetben, és remélem, hogy az a nyári négy-öt forduló következik megint.
– Ezer szállal kötődik Győrhöz, az ETO-hoz. Ambicionálná, hogy egyszer a jövőben a klub vezetőedzője legyen?
– Többször említettem, hogy nekem Győr és az ETO az otthont jelenti. Gyerekkoromban soha nem játszottam máshol, itt él a családom, a kisebbik fiam a klubban focizik, a nagyobbik a Révai Miklós Gimnáziumba jár. Ezer szállal kötődöm ide, a gyerekkori barátaim a környéken dolgoznak, edzősködnek. Amikor belépek ide, akkor hazatérek. Ezzel együtt rendkívül büszke vagyok arra, hogy a Vasas edzője lehetek, ez egy profi világ, én a Vasas sikereiért dolgozom. Én azt kívánom az ETO-nak hogy legyen nagyon sikeres, minden edző érjen el vele sok-sok bajnoki címet, ahogy Borbély Balázsnak is sikerült. Nyilván ez az anyaegyesületem, rengeteg dolog ideköt, és ha egyszer úgy hozná az élet, akkor óriási örömmel lennék az edzője, nagy megtiszteltetést jelentene.