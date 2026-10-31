Pragmatikus játékkal győzte le a Levantét az Atlético; odahaza nyert a Betis

LEVANTE–ATLÉTICO MADRID

A kiesés ellen küzdő hazaiak nem álltak be védekezni a második helyezett ellen, és bizonyos periódusokban bátor támadásokat vezettek – más kérdés, hogy a jó napot kifogó Jan Oblak kapuját nem tudták bevenni. A vendégek a 36. percben törték meg a jeget, Alejandro Grimaldo éles szögből lőtt a jobb felsőbe. A fordulás után a „matracosok” irányították a játékot, s a 62. percben Giuliano Simeone váltotta gólra Baena indítását, eldöntve a lényegi kérdéseket. A hazaiak nagy erőkkel mentek a szépítésért a hajrában, de az újabb tlálat elmaradt – az Atlético győzött és a ha órák erejéig is, de megelőzte a Barcelonát a tabellán. 0–2

Fotó: Getty Images

RAYO VALLECANO–CELTA VIGO

A vallecasi összecsapást a hazaiak rendkívüli helyzetkihasználása döntötte el. A 36. percben Jorge de Frutos a 16-os előteréből lőtte ki a jobb alsó sarkot, majd a fordulás után ismét ő villant meg, s 12 méterről ágyúzott a rövid, jobb felső sarokba. A Celta ezen a mérkőzésen nem taláta a fogást a Rayo védelmén, a 73. percben pedig jött az újabb gól: Unai López 25 méterről tekert a jobb alsóba, beállítva a végeredményt. 3–0

Fotó: Getty Images

REAL BETIS–MÁLAGA

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a hazaiak irányították a mérkőzést, s a szünet előtti percekben két gólt is szereztek: előbb Marc Bartra bólintotta a kapuba Isco szabadrúgását, majd Pablo Fornals átlövése is utat talált a jobb alsóba. A vendég Málaga szinte a semmiből szépített a második félidő derekán, egy védőről levágódó labdára a lesipuskás Adrián Nino csapott le, s a hálóba lőtt. A folytatásban az egyenlítésért támadott az újonc, de az újabb gól elmaradt – győzött a Betis. 2–1

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Levante–Atlético Madrid 0–2 (Grimaldo 36., G. Simeone 62.)

Rayo Vallecano–Celta Vigo 3–0 (De Frutos 36., 55., U. López 73.)

Real Betis–Málaga 2–1 (Bartra 38., Fornals 45+2., ill. Nino 68.)

Később

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Vasárnap játsszák

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21.00: Athletic Bilbao–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Villarreal–Espanyol 0–1 (Cabrera 60.)