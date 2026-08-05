Felkészülés: az Arsenal és a PSG is három gólt kapva szenvedett vereséget spanyol ellenfelével szemben

Dublinban a 9. percben hátrányba került az Arsenal. Kepa szaladt alá a labdának egy szögletnél, így Rodrigo Riquelme a hosszún átvétel után a bal alsóba lőtt. Majd Nelson Deossa 25 méterről kilőtte a bal felsőt, ám hat percen belül jött a szépítés, Piero Hincapié fejelt közelről a kapuba, miután Álvaro Valles a labda mellé ütött a szögletnél. A szünet előtt visszaállt a kétgólos különbség, amikor Pablo Fornals lőtt 20 méterről a jobb alsóba. A fordulás után jött a sok csere, és a BL-döntős „ágyúsok” már kevésbé tudtak veszélyesek lenni, így maradt az eredmény, a Betis 3–1-re nyert.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

ARSENAL (angol)–REAL BETIS (spanyol) 1–3 (1–3)

Dublin, Aviva Stadion. Vezette: Robert Hennessy (ír)

ARSENAL: Kepa (Meslier, 62.) – B. White (Copley, a szünetben; Julienne, 56.), Mosquera (Salmon, a szünetben), Hincapié (Gabriel, a szünetben; Clarke, 76.), Calafiori (Ogunnaike, 62.) – Nwaneri (O'Neill, 77.), Lewis-Skelly (Ibrahim, 62.), Havertz (F. Vieira, a szünetben) – Dowman (Nelson, a szünetben), Gyökeres (Gabriel Jesus, a szünetben), Colisz (Martinelli, a szünetben; Kabia, 77.). Menedzser: Mikel Arteta

BETIS: Valles – Bellerín, Barta (D. Llorente, 73.), Natan, F. García (Firpo, 73.) – Bernal (V. Gómez, 85.), Bouare – P. García (Antony, 73.), Fornals (Isco, a szünetben), Riquelme (Morante, 85.) – Deossa. Vezetőedző: Manuel Pellegrini

Gólszerző: Hincapié (32.), ill. Riquelme (9.), Deossa (26.), Fornals (44.)

Meglepetésre az első félidő közepén a spanyolok kerültek előnybe, Zito Luvumbo fordult le a 19 éves Dimitri Luceáról a jobb oldalon, majd éles szögből, hét méterről Matvej Szafonov „szeme közé” bökte a labdát. A szünet előtt már kettővel ment a Mallorca, Sergi Darder kiugratása után Jan Virgili emelt balról Szafonov mellett a kapu közepébe. A második félidőben sem ment a PSG-nek a játék, amely hamar megkapta a harmadik gólját. Álex Sala jobb oldali szöglete után Antonio Raíllo fejelt a földre, ahonnan a labda a jobb felső sarokba pattant, így a Mallorca 3–0-ra legyőzte a Bajnokok Ligája-címvédőt.

REAL MALLORCA (spanyol)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 3–0 (2–0)

Palma de Mallorca, Estadi Mallorca Son Moix. Vezette: Víctor García Verdura (spanyol)

MALLORCA: Tenas (Pichu, 61.) – Calatayud (Morey, 61.), Valjent (Soumahoro, a szünetben), Raíllo (D. López, 82.), Lato (Orejuela, 73.) – Luvumbo (Domenech, 73.), Morlanes (J. García, 82.), Darder (Sala, a szünetben), Virgili (A. Sánchez, a szünetben) – Fuentes (Prats, 61.), Torre (Roca, a szünetben). Vezetőedző: Luis García

PSG: Szafonov (Chevalier, a szünetben) – Boly (Fanné-Dramé, 81.), Zabarnij, Koukaba, Lucea (Pacho, 61.) – Mayulu (Meité, 81.), Beraldo, D. Fernández (Abo el-Nej, 73.) – Mbaye (Idder, 60.), Ndjantou (Bourdin, 61.), Kvarechelia (A. Ayari, 61.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: Luvumbo (21.), Virgili (40.), Raíllo (51.)

TOVÁBBI SZERDAI EREDMÉNYEK

Napoli (olasz)–Osasuna (spanyol) 2–1 (Politano 27., Lucca 53., ill. Budimir 69.)

Milan (olasz)–Internazionale (olasz) 1–1 (Nkunku 84. – 11-esből, ill. Dimarco 51.)

Chelsea (angol)–Juventus (olasz) 0–1 (Zhegrova 68.)

K-League All Star (dél-koreai)–Manchester City (angol) 1–3 (Kim Te Von 12., ill. Ait-Nuri 9., Reijnders 20., Mubama 23.)

Villarreal (spanyol)–Levante (spanyol) 1–0 (L. Costa 62.)