Elek Gábor: Félek, nem minden csapat tudja majd befejezni az idényt; Álmodozások kora a Kl-csapatainknál

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

A rigai út előtti utolsó edzést követően nyilatkozott a Nemzeti Sportnak Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője. A magyar bajnok a Konferencialiga selejtezőjének 3. fordulójában Lettországban játssza az első mérkőzést. „A Riga FC kerete jó képességű játékosokból áll, akik rengeteget futnak, tudjuk, nehéz dolgunk lesz. A legfontosabb szempont, hogy szervezettek legyünk, a labdával pedig bátran és gyorsan kell játszanunk – mondta Juárez. A szakember nem titkolta, sok a sérültjük, néhány labdarúgóról csak a mérkőzés előtt derül ki, játszhat-e: – Akadnak izomsérülések, gyulladások, amelyekről nehéz eldönteni, mennyire komolyak, mennyire lehet ezekkel együtt játszani. Ha nem, arra is fel vagyunk készülve. A bajnokcsapat kezdőjéből heten-nyolcan hiányoznak.”

Interjút adott lapunknak Elek Gábor. A bajnoki negyedik Esztergom női kézilabdacsapatának edzője elmondta, a visszavonuló „Szucsánszki Zita pótlása nem lesz egyszerű feladat, a sorsdöntő pillanatokra gondolok, amelyekben a tapasztalatával és a tudásával segített minket. Ez lesz a legfontosabb az új idényben, hogy valaki ezt az űrt betöltse.” A klub helyzete stabil, „csak a munkával kell foglalkoznunk, hála istennek, mert látva, olvasva és hallva a különböző híreket, ez nagy kiváltság”. Elek Gábor tart attól, hogy „ami legutóbb a kieső Dunaújvárossal történt, nem egyedi eset. Félek, nem minden csapat tudja majd befejezni az idényt, aminek jelentős következményei lehetnek.”

Százhatvan kilométert utazott gyerekként Dortmundba csak azért, hogy a fekete-sárgákkal gyakorolhasson. „A Bünder SV-val vettünk részt egy tornán, amelyen hét Bundesliga-csapat szerepelt, akkor szúrt ki a Dortmund. Meghívtak próbajátékra, leigazoltak. Különleges érzés a fekete-sárga mezt viselni, tizenhat éves koromtól ott is éltem a városban” – mondta lapunknak Újpest korábbi német utánpótlás-válogatott, togói felnőttválogatott csatára, Etienne Amenyido. A Megyeri útra a német másodosztályból kieső Münstertől érkezett, döntésében sokat számított, hogy Dárdai Pál „karizmatikus ember, nagyon sokan ismerik Németországban, úgy éreztem, nem csak a közös nyelv miatt értjük meg egymást olyan jól”.

Lejátszotta első mérkőzését új együttesében Gulácsi Péter. A helyi beszámolók a Levante elleni felkészülési meccs egyik legfontosabb részeként kezelték, hogy a Villarrealban bemutatkozott a magyar kapus, aki nemcsak jó teljesítménnyel rukkolt ki, végig is védte a 90 percet. Inigo Pérez edző rajta kívül csak a középpálya tengelyében játszó Carlos Maciát hagyta fenn végig a pályán. Gulácsi előbb Ajsza Mandi lövését hárította reflexmozdulattal – az algériai védő neve onnan lehet ismerős, hogy a vb csoportkörében Lionel Messi az ő vádlijára taposott rá büntetlenül –, egy perccel később Roger Brugué közeli fejesét védte. A spanyol Marca a következőket írta: „Gulácsi zseniális védésekkel jelezte érkezését.”

Hatalmas változásokon ment át a Budapest Jégkorong Akadémia HC jégkorongcsapatának kerete egy évvel ezelőtt, s ez meglátszódott az évad első hónapjaiban. Ám amikor igazán kellett, összeállt a brigád, magyar bajnok lett és Erste Liga-elődöntőt játszott. Varga Arnold, a rutinos védő szerint „a FEHA19 elleni mérkőzéseken minden átfordult, jöttek a sikerek és az eredmények”. Varga a bajnoki rájátszást, valamint az Erste Liga küzdelmeit összeszámolva 52 találkozón kapott szerepet. Az utolsó mérkőzéseken, a Brassó elleni elődöntőben sérülés miatt nem játszhatott, az új idényre való felkészülést viszont már egészségesen kezdte el.

Visszatér Sopronba a korábbi válogatott kosárlabdázó, Ruják András. A 38 éves játékos – Wittmann Krisztián mögött a liga legidősebb kosarasa – legutóbb öt idényt töltött Oroszlányban, saját bevallása szerint szeretett ott játszani, mert „nagyon pozitív volt a drukkerek hozzáállása, mindenkit képesek voltak emberként kezelni, kulturáltan buzdították a csapatot. Ez a közösség együtt nőtt fel, sokaknak ez az életük. Az elmúlt két idényben az eredmények meglátszódtak a közönségen is, elmaradoztak a nézők, kezdett kicsit elveszni a veszélyes hazai pálya.” Sopronban korábban négy idényt töltött, most mentorként is számítanak rá. Pályafutása során most először lesz idősebb, mint aktuális edzője, jelen esetben Baksa Szabolcs.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!