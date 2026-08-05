Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám: Ez nem volt hollywoodi filmszerű

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.08.05. 23:44
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Nagy Ádám Ferencváros Marius Corbu
Corbu Máriusz góljával 1–0-ra nyert a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen az Európa-liga 3. selejtezőkörének első meccsén. A lefújás után a gólszerzőn kívül interjút készítettünk Nagy Ádámmal, a hazaiak játékosával, valamint Tomás Prisztáccsal, a lengyel együttes másodedzőjével.
Európa-liga
3 órája

Corbu góljával győzött otthon a Ferencváros, előnyben a Górnik Zabrze elleni El-visszavágó előtt

Ha Lengyelországban megtartja előnyét az FTC, akkor idén is az egyik európai kupasorozat ligaszakaszában szerepelhet.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) 1–0 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 12 870 néző. Vezette: Javier Arberola Rojas (Alfredo Rodríguez Moreno, Jorge Bueno Mateo) – spanyolok
FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu (Csirkovics, 90+1.) – Corbu, Kanikovszki (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) – Zachariassen, Joseph (Kodro, 90+1.), Yusuf (O'Dowda, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski – Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter Federico, 80.). Vezetőedző: Michal Gasparík
Gólszerző: Corbu (65.)

Nagy Ádám Ferencváros Marius Corbu
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