Nagy Ádám: Ez nem volt hollywoodi filmszerű

Corbu Máriusz góljával 1–0-ra nyert a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen az Európa-liga 3. selejtezőkörének első meccsén. A lefújás után a gólszerzőn kívül interjút készítettünk Nagy Ádámmal, a hazaiak játékosával, valamint Tomás Prisztáccsal, a lengyel együttes másodedzőjével.

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható! EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) 1–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 12 870 néző. Vezette: Javier Arberola Rojas (Alfredo Rodríguez Moreno, Jorge Bueno Mateo) – spanyolok

FTC: Dibusz – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, Cadu (Csirkovics, 90+1.) – Corbu, Kanikovszki (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) – Zachariassen, Joseph (Kodro, 90+1.), Yusuf (O'Dowda, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski – Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter Federico, 80.). Vezetőedző: Michal Gasparík

Gólszerző: Corbu (65.)