Nemzeti Sportrádió

BL: könnyed Fener-siker a Sturm ellen, egygólos hátrányban a Sabah

M. B.M. B.
2026.08.05. 22:18
Fotó: Getty Images
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Bajnokok Ligája Fenerbahce Aarhus GF Aarhus Sturm Graz Sabah FK
Két mérkőzést rendeztek a labdarúgó Bajnokok Ligája 3. selejtezőkörében szerdán.

Csak kapusának, a nyolc védést bemutató Danyiil Hudjakovnak köszönheti a Sturm Graz, hogy nem kapott nagyobb verést Isztambulban. A végig fölényben játszó törökök már a kilencedik percben megszerezték a vezetést Anderson Talisca 15 méteres löketével, majd a szünet előtt Mason Greenwood 21 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A játék képe a fordulás után sem változott, az osztrákok nem tudtak megújulni, de a már említett Hudjakov védéseinek hála nem nőtt a Fenerbahce előnyt – maradt a 2–0, és a Sturmra kemény feladat vár a saját közönsége előtt.

A volt DVTK-edző, Valdas Dambrauskas vezette Sabah bő fél óra játék után James Bogere bődületes kapásgóljával került hátrányba Aarhusban. A dánok ugandai csatára a második félidőben is szemrevaló gólt lőtt, de négy perccel később tanári akció végén Veljko Szimics szépített. A szerb szélső gólja után enyhe túlzással egykapuzott az azeri bajnok, a ráadásban be is talált, de Storch öngólját les miatt elvette a VAR. A Sabah így hátrányból várja a hazai visszavágót, a látottak alapján azonban minden esélye megvan a fordításra.

BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
Aarhus (dán)–Sabah (azeri) 2–1
Nem bajnoki ág
Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák) 2–0

 

Bajnokok Ligája Fenerbahce Aarhus GF Aarhus Sturm Graz Sabah FK
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