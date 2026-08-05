BL: könnyed Fener-siker a Sturm ellen, egygólos hátrányban a Sabah

Csak kapusának, a nyolc védést bemutató Danyiil Hudjakovnak köszönheti a Sturm Graz, hogy nem kapott nagyobb verést Isztambulban. A végig fölényben játszó törökök már a kilencedik percben megszerezték a vezetést Anderson Talisca 15 méteres löketével, majd a szünet előtt Mason Greenwood 21 méterről lőtt a kapu bal oldalába. A játék képe a fordulás után sem változott, az osztrákok nem tudtak megújulni, de a már említett Hudjakov védéseinek hála nem nőtt a Fenerbahce előnyt – maradt a 2–0, és a Sturmra kemény feladat vár a saját közönsége előtt.

A volt DVTK-edző, Valdas Dambrauskas vezette Sabah bő fél óra játék után James Bogere bődületes kapásgóljával került hátrányba Aarhusban. A dánok ugandai csatára a második félidőben is szemrevaló gólt lőtt, de négy perccel később tanári akció végén Veljko Szimics szépített. A szerb szélső gólja után enyhe túlzással egykapuzott az azeri bajnok, a ráadásban be is talált, de Storch öngólját les miatt elvette a VAR. A Sabah így hátrányból várja a hazai visszavágót, a látottak alapján azonban minden esélye megvan a fordításra.

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

Aarhus (dán)–Sabah (azeri) 2–1

Nem bajnoki ág

Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák) 2–0