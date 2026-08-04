Tóth Alexék tíz gólt szerezve nyerték meg a felkészülési mérkőzésüket

A Bournemouth az edzőközpontjában zárt kapuk mögött játszott 4x30 perces felkészülési mérkőzést. A „cseresznyések” kezdőjében ott volt Tóth Alex is, aki a 47. perces lecseréléséig volt a pályán, ekkor még 1–1 volt az állás. Ezt követően indult be az angol henger, Justin Kluivert mesterhármast szerzett (kétszer büntetőből talált be), a Genoa pedig 10–1-es pofonba szaladt bele.

Az Ázsiában edzőtáborozó Bayern München Dél-Koreában lépett pályára. A bajorok első gólját a Németországban született, 19 éves, egyszeres perui válogatott Felipe Chávez szerezte, aki 14 méterről lőtt a jobb alsóbe. Erre még válaszolt a vendéglátó Csedzsu, ám a 16 esztendős támadó, Bastian Assomo találatával (18 méterről félmagasan lőtt a kapu jobb oldalába) 2–1-re nyert a Bayern.

Az Aston Villa Bangkokban vendégeskedett, és Emiliano Buendía révén szerzett vezetést, majd Victor Lindelöf fejesével nőtt az angol előny. A harmadik birminghami gólt a januári térdsérülése óta az első meccsét játszó Boubacar Kamara jegyezte, a Pathum United Leon James kései góljával már csak szépíteni tudott. A 3–1-re nyerő Aston Villa pénteken a Bayern Münchennel csap össze Hongkongban.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

AFC Bournemouth (angol)–Genoa CFC (olasz) 10–1 (A. Scott 14., 64., J. Kluivert 50., 54., 58. – az elsőt és a harmadikat 11-esből, Brooks 80. – 11-esből, Jebbison 86., Dacosta 94., Ünal 105., 118., ill. Ellertsson 34.)

Bournemouth: Tóth Alex kezdőként lépett pályára, a 47. percben lecserélték

Csedzsu SK (dél-koreai)–Bayern München (német) 1–2 (I Cshang Min 15., ill. F. Chávez 11., Assomo 41.)

Pathum United (thaiföldi)–Aston Villa (angol) 1–3 (L. James 83., ill. Buendía 12., Lindelöf 31., B. Kamara 62.)

20.00: Newport County (walesi)–AS Roma (olasz)