Felkészülés: Kerkez gólpasszt adott, a Liverpool kettővel vezetett, mégis kikapott a Leedstől

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet a Liverpool harmadik nyári felkészülési mérkőzésén. Chicagóban a csapat korán megszerezte a vezetést, amiből mindkét magyar játékos kivette a részét. Szoboszlai jobb oldali szögletből tekert középre, Kerkez sarokkal beleért, majd a hosszún érkező Luke Chambers bombázott a kapu közepébe. A szünet előtt növelték előnyüket a „vörösök”, Jeremie Frimpong jobbról centerezett, Florian Wirtz 10 méterről lőtt a bal alsóba.

Szoboszlai Dominik a védekezésből is kivette a részét (Fotó: Getty Images)

A szünetben mindkét gárda négyet cserélt, és meg is változott a játék képe, a 60. percben pedig jött a szépítés. Kerkez adta el a térfele közepén a labdát, Ethan Ampadu elvitte, majd lekészítette Brenden Aaronsonnak, aki 10 méterről a kapuba gurított. Nem sokkal később Andoni Iraola lehozta Kerkezt és Szoboszlait is, a Leeds pedig pár perc alatt megfordította az állást. Óriási bedobás után Joe Rodon csúsztatott, a hosszún Dominic Calvert-Lewinra senki sem figyelt, aki közelről a kapuba helyezett. Két percre rá Aaronson visszagurítása után Sean Longstaff lőtt 10 méterről, elég sután találta el, de a labda így is begurult a jobb alsóba. Majd a hajrában ugyanaz lejátszódott, mint a második leedsi gólnál, ismét hatalmas bedobásból érkezett a labda a rövidre, ezúttal Sebastiaan Bornauw csúsztatott, aztán ismét Dominic Calvert-Lewin volt eredményes, csak ezúttal fejjel.

A Liverpool már szépíteni sem tudott, így Andoni Iraola irányításával először szenvedett vereséget. Az együttes legközelebb (vasárnap) a Monacóval csap össze az Anfielden. 2–4

PREMIER LEAGUE SUMMER SERIES

3. FORDULÓ

LIVERPOOL FC (angol)–LEEDS UNITED (angol) 2–4 (2–0)

Chicago, Soldier Field, 49 128 néző. Vezette: Alexis Da Silva (amerikai)

LIVERPOOL: Mamardasvili – J. Frimpong (Scanlon, 77.), Ndukwe, Chambers (T. Ndiaye, 69.), Kerkez (Cimikasz, 69.) – Szoboszlai (Elliott, 68.), Nyoni (Gravenberch, a szünetben) – Morrison (Ramsay, 68.), Wirtz (C. Jones, a szünetben), Ngumoha (Koumas, a szünetben) – Isak (Chiesa, a szünetben). Menedzser: Andoni Iraola

LEEDS: Cairns – Justin (Lienou, 83.), Rodon, Muharemovic – Bogle (Gnonto, 83.), Ampadu, Tanaka (Longstaff, a szünetben), G. Gudmundsson (Bornauw, 35.) – D. James (H. Wilson, a szünetben), L. Nmecha (Calvert-Lewin, a szünetben), Stach (Aaronson, a szünetben). Menedzser: Daniel Farke

Gólszerző: Chambers (7.), Wirtz (40.), ill. Aaronson (60.), Calvert-Lewin (71., 85.), Longstaff (73.)

További eredmény

Wrexham (walesi)–Sunderland (angol) 0–1

A torna végeredménye

1. Leeds United 6 pont

2. Liverpool 6 pont

3. Sunderland 3 pont

4. Wrexham 3 pont

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.