Corbu góljával győzött otthon a Ferencváros, előnyben a Górnik Zabrze elleni El-visszavágó előtt

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) 1–0 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 12 870 néző. Vezette: Javier Arberola Rojas (Alfredo Rodríguez Moreno, Jorge Bueno Mateo) – spanyolok

FTC: Dibusz – Cadu (Cirkovic, 90+1.), M. Gómez, Raemaekers, Osváth – Corbu, Kanikovszki (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) – Zachariassen, Joseph (Kodro, 90+1.), Yusuf (O'Dowda, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski – Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter Federico, 80.). Vezetőedző: Michal Gasparík

Gólszerző: Corbu (65.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

ÖSSZEFOGLALÓ

AZ ÜLLŐI ÚT ÉS KÖRNYÉKE már jóval az esti mérkőzés előtt megélénkült. A nyári hőségben a villamosmegállóban alig várakoztak, a metróaluljáró felől azonban egyre többen érkeztek. A Könyves Kálmán körúton lengyel szavak keveredtek az autók zajába, a stadion felé vezető járdák lassan megteltek, a megszokott hazai színek között pedig mind több lengyel sál és mez bukkant fel. A Górnik Zabrze drukkerei jelentős létszámban érkeztek Budapestre, sokan autóval tették meg a több mint ötszáz kilométeres utat, és ha már eljöttek, az aréna környékén is kieresztették a hangjukat. Nem volt véletlen, hogy a vendégszektor mögötti utcarészt rohamrendőrök és kordonok zárták el. A lengyel ezüstérmes mögött az ország egyik legszenvedélyesebb tábora áll, az este tehát szurkolói szempontból is különös feszültséget hordozott.

A Fradi-tábor 2021 nyara óta hivatalos barátságot ápol a Slask Wroclaw drukkereivel, akik finoman fogalmazva is utálják a Górnik kemény magját, így sokan közülük is Budapestre utaztak, hogy támogassák a Fradit. A zászlók és sálak mögött így nemcsak két klub, hanem két szurkolói oldal rivalizálása is meghúzódott. A rendőri jelenlét is erősebb volt a megszokottnál, az egyenruhások már a környező utcákban igyekeztek elkülöníteni a lengyel drukkereket – ezúttal egymástól is…

A tét jelentős volt!

A párharc továbbjutója bejut az Európa-liga rájátszásába, ezzel biztossá teszi helyét legrosszabb esetben is a Konferencialiga csoportkörében. Az Üllői úton tehát az egész európai ősz volt a tét – és ezt a játékosok mellett a két tábor is pontosan tudta, érezte. Az első húsz perc alapján úgy tűnt, a két vezetőedző, Borbély Balázs és Michal Gasparík valóban jól ismerik egymást – a DAC-nál eltöltött időszakukból –, a dunaszerdahelyi és a nagyszombati születésű tréner tényleg tisztában volt vele, mire számíthat a másiktól. Árnyalattal a magyar ezüstérmes játszott veszélyesebben, Bamidele Yusuf kétszer is megpróbált túljárni a Górnik kapusának eszén, de az első igazán nagy helyzet – ismét – Lenny Joseph előtt adódott. A zöld-fehérek saját tizenhatosuk előteréből négy-öt húzásból jutottak el a vendégek kapujáig, Osváth Attila jobb oldali centerezéséből Lenny Joseph két lépésről lőtt mellé – nem csupán Borbély Balázs, maga a csatár sem akart hinni a szemének az elpuskázott lehetőség láttán…

A lengyel ezüstérmes mélyen, szűken és fegyelmezetten védekezett, a kapu előtti területet jól lezárta, a játék nagyrészt a Górnik térfelén zajlott, ám a passzok ritkán törték át a vendégek középső védelmi vonalát. Kristoffer Zachariassen sokat mozgott a sorok között, két lövést is előkészített, ő teremtette meg leggyakrabban a kapcsolatot a középpálya és a támadósor között. A Groupama Aréna fényeinek egyharmada tíz perc után kialudt, hogy az energiatakarékosság jegyében vagy más műszaki hiba okán, nem lehetett tudni, a fények mindenesetre csupán az első ivószünet után gyúltak ki újra.

És mintha ezzel együtt a Górnik labdarúgói is felébredtek volna.

Ha nem is kezdtek el egy csapásra letámadni, egyre több veszélyt jelentettek Dibusz Dénes kapujára, a szünet előtti időszakban félő volt, hogy hátrányba kerül a Fradi. A kapu előtt Mariano Gómeznek és Toon Raemaekersnek is észnél kellett lennie, és ezen felbátorodva a vendégek támadói egyre aktívabbá váltak. Amint a zöld-fehérek védői hátul kezdték járatni a labdát, rögtön letámadták őket, ezekből pedig többször is zavart okoztak, és megszerezték a labdát. Elbizonytalanodni látszott a Ferencváros – míg addig úgy tűnt, idő kérdése az első hazai gól, a szünet előtt már inkább az volt a kérdés, megússza-e kapott gól nélkül Dibusz Dénes, vagy sem.

Az első félidő statisztikái alapján a magyar csapat irányította a játékot – többet birtokolta a labdát, több lövési kísérlete volt, és a várható gólok (xG) mutatója is magasabb volt –, de az egyértelmű volt, ha hazai pályán előnyt szeretne szerezni, a fordulás után több ritmusváltásra, gyorsabb labdajáratásra és több kapu előtti mozgásra lesz szüksége, mert a kényelmesen berendezkedő Górnikot pusztán mezőnyfölénnyel aligha lehet feltörni.

A lengyel ultrák a fordulást követően egykori kedvencüket, a csapatot immár a háttérből, többségi tulajdonosként irányító Lukas Podolskit éltették, aki a Groupama Aréna emeleti – a vendégcsapat számára fenntartott – különszobájának teraszáról figyelte az eseményeket. Túl sok újat a szünet utáni percekben sem látott, a játék nagyjából ugyanabban a mederben zajlott tovább, amelyben az első félidő végén abbamaradt. Érdekes volt megfigyelni, hogy a Górnik támadásban egyértelműen három csatárra váltott, az elöl futballozó Erik Prekop mellé jobbról Ikia Dimi, balról pedig Taofeek Ismaheel zárkózott fel, ebből az volt érezhető, noha a döntetlen sem rossz a vendégeknek, ha úgy adódik, örömmel utaznának haza előnnyel. A Górnik vezetőedzője, Michal Gasparík kicsivel több mint egyórányi játék után előbbi kettőt lehozta a pályáról, helyükre friss erő állt be, érkezett többek között a 4 millió eurót érő ukrán Makszim Hlan.

De a gólt a Fradi szerezte!

Percekkel később Cadu a bal oldalon cselezgetve passzolta vissza remekül a labdát Corbu Máriusznak, aki mesteri helyzetfelismerés nyomán még nagyszerűbben lőtte ki a bal alsó sarkot. Fontos találat volt ez, a kérdés leginkább az volt, hogy az újabb ivószünet vajon (ismét) megtöri-e a Ferencváros lendületét… Támadófronton Borbély Balázs is frissített, a bal oldalra érkezett Callum O’Dowda, míg a pálya közepére Daniel Arzani. A hajrára ráfordulva abban lehetett bízni, hogy az addig is magabiztosan teljesítő ferencvárosi védők az utolsó negyedórában is állják a sarat, középen magassági fölényben volt a hazai hátvédsor, a két szélén pedig Osváth Attila és Cadu is jól játszott, hatástalanították a velük szembe kerülő támadót.

A lefújás előtti percekben aztán a hosszú évek után az Üllői útra visszatérő Nagy Ádám is beállt, hatos számú mezben, hajpánttal és látható buzgalommal vetette magát játékba. Gavriel Kanikovszki balján kellett a labdákat összeszednie, és a játékot lassítania, hogy a Górnik Zabrze az utolsó percekben nehogy egyenlítsen. A hazai csapat védekezését mindenképpen ki kell emelni, a nemzetközi porondon legutóbb a holland Twente kettőt is rúgott a Groupama Arénában (2–2), a lengyel ezüstérmesnek ezúttal nem sikerült kapuba találnia.

A Ferencváros nagyot küzdött ezen az estén, és ha az egygólos előny könnyű visszavágót nem is ígér, a párharc felénél Borbély Balázs csapata van előnyben. A párharc továbbjutója a szerdán az egyiptomi Mohamed Szalahot leigazoló török Trabzonsporral játszik az Európa-liga főtáblájára jutásért. A lengyelországi visszavágót jövő csütörtökön 19 órától játsszák Zabrzében. 1–0

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!