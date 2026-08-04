Nemzeti Sportrádió

Trabzonba tart Mohamed Szalah, Vitális megérkezett Athénba – ez történt kedden a hazai és nemzetközi átigazolási piacon

2026.08.04. 23:19
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Fotók: Getty Images
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Markgráf Ákos transzferhíradó Vitális Milán
Folytatjuk az augusztusban hétköznaponként futó napi transzferhíradónkat. Gulácsi Péter után kedden újabb magyar válogatott játékos váltott klubot Markgráf Ákos személyében, de Vitális Milán is külföldre készül. Mutatjuk, mi történt kedden a hazai és nemzetközi átigazolási piacon.

A hazai piacon hivatalossá vált Markgráf Ákos transzfere, az Újpest bekkje a Köbenhavn színeiben folytatja. Megírtuk, hogy eddig 15 magyar játékos igazolt az NB I-ből külföldre, illetve azt is, hogy a nyugati transzferpiacon megvan a bizalom honfitársaink iránt.

Dénes Vilmos azzal rukkolt elő azok után, hogy a belga élvonabeli Kortrijk mezét a DVSC szerelésére cserélte, hogy szerinte a külföldről való visszatérés (mindössze egy idény után) nem visszalépés, míg a Videoton a másodosztályból az előző idény végén búcsúzó Budafok kapusával, Hársfalvi Andrással erősített.

Végül, de nem utolsósorban Vitális Milán megérkezett Athénba, s várhatóan szerdán írja alá szerződését az AEK Athénnal.

Magas fordulatszámon pörgött a nemzetközi transzferpiac, ahol az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy végre révbe ér-e Yan Diomandé átigazolása. Az RB Leipzig sportigazgatóján keresztül azt üzente, hogy az elefántcsontparti szélső el fog utani a lipcseiek ausztriai edzőtáborába, míg a Real Madridnál jelen állás szerint azon dolgoznak, hogy erre már ne kerülhessen sor.

A vb-döntőt eldöntő Ferran Torres sokat sejtető szavakkal üzent klubjának, a Barcelonának, míg Mateo Kovacic a jelek szerint nem távozik a Manchester Citytől. Visszatérve a Barcához: a katalán együttes kölcsönadta rutinos kapusát, Marc-André ter Stegent az Ajaxnak, míg a női oldalon saját transzfercsúcsát megdöntve szerződtette Kerolin Nicolit.

A jelek szerint eldőlt Franco Mastantuono sorsa, a Real Madrid tehetsége szerdán utazik Firenzébe, hogy csatlakozzon a Fiorentinához, amely a kölcsön mellett kivásárlási opcióval is rendelkezik majd. A Bayern München négy játékosától is megválna, míg az RB Leipzig szerződtette Gulácsi Péter pótlására Örjan Nylandot. Eközben a Manchester City is kapust keres, a hírek szerint Gerónimo Rulli érkezhet Marseille-ből a várhatóan Leedsbe távozó James Trafford helyére. 

A Strasbourg megszerezte a Mönchengladbachtól Giovanni Reynát, míg a Lyon egykori bekkje, Lindsay Rose a Sepsi OSK-nál kötött ki. Matteo Ruggerit több angol klub (legújabb kérőként az Aston Villát említik) vinné, míg egyelőre nem tudni, mihez kezd Xabi Alonso Mihajlo Mudrikkal.

A Liverpooltól ingyen távozó Mohamed Szalah a jelek szerint a Trabzonsport választotta az isztambuli gigászok helyett, míg Bruno Guimaraes Arsenalba való átigazolása a küszöbön áll. A Newcastle egyébként a BVB középpályását, Felix Nmechát szemelte ki a brazil helyére. A Sevillával El-t nyerő Rafa Mir a görög Arisz Thesszalonikibe igazolt, míg Nahuel Molinát az AS Roma vinné az Atlético Madridból. Kiderült az is, hogy a Tottenham a Chelsea-ben játszó Pedro Netót szemelte ki arra az esetre, ha nem sikerült megszerezni Savinhót a Manchester Citytől.

A Crystal Palace sajtóhírek szerint egy 19 éves amerikai szárnyvédőben, Zavier Gozóban lát fantáziát, a Como a dortmundi Yan Coutót veszi kölcsön, míg Djibril Sow Sevillából Genovába teszi át a székhelyét. A Galatasaray egyelőre nem mondott le Rafael Leao szerződtetéséről, de jelen állás szerint nagyobb esély van a szélső maradására, mint arra, hogy Leao csatlakozzon Victor Osimhenhez és Sallai Rolandhoz Isztambulban.

HÍRFOLYAMUNK LEZÁRTA UTÁNI INFÓ: a Trabzonspor hivatalos X-oldalán megerősítette, hogy tárgyalnak Mohamed Szalah képviselőivel, hozzátéve, hogy az egyiptomi klasszis szerdán helyi idő szerint délben érkezik meg az isztambuli reptérre. A klub hozzáteszi, hogy a játékos várhatóan az esti órákban érkezik meg Trabzonba.

 

 

 

Markgráf Ákos transzferhíradó Vitális Milán
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