Trabzonba tart Mohamed Szalah, Vitális megérkezett Athénba – ez történt kedden a hazai és nemzetközi átigazolási piacon

A hazai piacon hivatalossá vált Markgráf Ákos transzfere, az Újpest bekkje a Köbenhavn színeiben folytatja. Megírtuk, hogy eddig 15 magyar játékos igazolt az NB I-ből külföldre, illetve azt is, hogy a nyugati transzferpiacon megvan a bizalom honfitársaink iránt.

Dénes Vilmos azzal rukkolt elő azok után, hogy a belga élvonabeli Kortrijk mezét a DVSC szerelésére cserélte, hogy szerinte a külföldről való visszatérés (mindössze egy idény után) nem visszalépés, míg a Videoton a másodosztályból az előző idény végén búcsúzó Budafok kapusával, Hársfalvi Andrással erősített.

Végül, de nem utolsósorban Vitális Milán megérkezett Athénba, s várhatóan szerdán írja alá szerződését az AEK Athénnal.

Magas fordulatszámon pörgött a nemzetközi transzferpiac, ahol az egyik legfontosabb kérdés az volt, hogy végre révbe ér-e Yan Diomandé átigazolása. Az RB Leipzig sportigazgatóján keresztül azt üzente, hogy az elefántcsontparti szélső el fog utani a lipcseiek ausztriai edzőtáborába, míg a Real Madridnál jelen állás szerint azon dolgoznak, hogy erre már ne kerülhessen sor.

A vb-döntőt eldöntő Ferran Torres sokat sejtető szavakkal üzent klubjának, a Barcelonának, míg Mateo Kovacic a jelek szerint nem távozik a Manchester Citytől. Visszatérve a Barcához: a katalán együttes kölcsönadta rutinos kapusát, Marc-André ter Stegent az Ajaxnak, míg a női oldalon saját transzfercsúcsát megdöntve szerződtette Kerolin Nicolit.

A jelek szerint eldőlt Franco Mastantuono sorsa, a Real Madrid tehetsége szerdán utazik Firenzébe, hogy csatlakozzon a Fiorentinához, amely a kölcsön mellett kivásárlási opcióval is rendelkezik majd. A Bayern München négy játékosától is megválna, míg az RB Leipzig szerződtette Gulácsi Péter pótlására Örjan Nylandot. Eközben a Manchester City is kapust keres, a hírek szerint Gerónimo Rulli érkezhet Marseille-ből a várhatóan Leedsbe távozó James Trafford helyére.

A Strasbourg megszerezte a Mönchengladbachtól Giovanni Reynát, míg a Lyon egykori bekkje, Lindsay Rose a Sepsi OSK-nál kötött ki. Matteo Ruggerit több angol klub (legújabb kérőként az Aston Villát említik) vinné, míg egyelőre nem tudni, mihez kezd Xabi Alonso Mihajlo Mudrikkal.

A Liverpooltól ingyen távozó Mohamed Szalah a jelek szerint a Trabzonsport választotta az isztambuli gigászok helyett, míg Bruno Guimaraes Arsenalba való átigazolása a küszöbön áll. A Newcastle egyébként a BVB középpályását, Felix Nmechát szemelte ki a brazil helyére. A Sevillával El-t nyerő Rafa Mir a görög Arisz Thesszalonikibe igazolt, míg Nahuel Molinát az AS Roma vinné az Atlético Madridból. Kiderült az is, hogy a Tottenham a Chelsea-ben játszó Pedro Netót szemelte ki arra az esetre, ha nem sikerült megszerezni Savinhót a Manchester Citytől.

A Crystal Palace sajtóhírek szerint egy 19 éves amerikai szárnyvédőben, Zavier Gozóban lát fantáziát, a Como a dortmundi Yan Coutót veszi kölcsön, míg Djibril Sow Sevillából Genovába teszi át a székhelyét. A Galatasaray egyelőre nem mondott le Rafael Leao szerződtetéséről, de jelen állás szerint nagyobb esély van a szélső maradására, mint arra, hogy Leao csatlakozzon Victor Osimhenhez és Sallai Rolandhoz Isztambulban.

HÍRFOLYAMUNK LEZÁRTA UTÁNI INFÓ: a Trabzonspor hivatalos X-oldalán megerősítette, hogy tárgyalnak Mohamed Szalah képviselőivel, hozzátéve, hogy az egyiptomi klasszis szerdán helyi idő szerint délben érkezik meg az isztambuli reptérre. A klub hozzáteszi, hogy a játékos várhatóan az esti órákban érkezik meg Trabzonba.