Szerdán sem sikerült a magyar női röplabda-válogatottnak szettet nyernie a belgák ellen

Alessandro Chiappini nem változtatott előzőnapi kezdőcsapatán, azaz Petrenkó Brigitta adott fel, Németh Anett volt az átló, Bozóki-Szedmák Réka és Kiss Lilla a két négyesütő, Kump Alíz és Csereklye Zsófia a két center, míg Kertész Petra liberózott a második Belgium elleni felkészülési mérkőzésen.

Sajnos a kezdés is a keddihez hasonlított, mert ugyan a meccs első pontját a mieink szerezték, ezután 5:1-re elhúztak a hazaiak. Szerencsére gyorsan ébresztőt fújt a csapat, és 8:7-nél már a mieink vezettek. Igaz, nem sokáig, de ezt követően is szorosan tapadtak a házigazdákra. Lelkesen és jól játszott a csapat, de sajnos a végjáték a kritikus pillanataiban mindig jött egy hiba, egy rontott nyitás, így végül három szettlabdához jutottak a belgák, s hiába egy időkérés, egyből értékesíteni is tudták azt.

A második felvonásban is sikerült tartani a lépést, sőt 13:9-nél négypontos magyar előnyt mutatott az eredményjelző. Németh Anett most igazán elemében volt, de a többi ütőjátékosra sem lehetett panasz. Persze a hazaiak sem hagyták magukat, úgyhogy 15-nél megint egyenlő volt az állás. Egy pont ide, egy oda, a végén aztán megint a belgáknak volt szettlabdája, de most csak egy. Újabb időkérés, azonban aztán sajnos egy rossz nyitásfogadás megint megpecsételte a sorsunkat.

Ez egy kicsit érezhetően kedvét is szegte a csapatnak, így 5:1-re elhúztak a hazaiak. Szalai Anna lépett pályára liberóként, és sikerült is kiegyenlíteni nyolcnál, majd 12:10-es magyar vezetésnél Kris Vansnick kért időt. Sikerült is ezután sorozatban négy pontot szerezniük, úgyhogy a magyar kapitány újabb cserékkel próbálta meg frissíteni a csapatot, de sajnos így is négypontos belga vezetésnél kezdődött a végjáték. A végén lett belőle öt mérkőzéslabda is, ezúttal azonban az elsőt sikerült hárítani, de akárcsak kedden, ezúttal is 3:0 lett a vége.

Mivel sajnos nem sikerült saját jogon kiharcolni, jött most is a ráadásszett, amelyben a cserejátékosok kaptak lehetőséget. A gyakorlatilag Fekete Fannival és Szalai Annával megerősített U20-as válogatottunk végig szépen tartotta magát a belgák B-sorával szemben, de végül 25:22-re alulmaradt.

RÖPLABDA, NŐK

Eb-felkészülési mérkőzés

Belgium–Magyarország 3:0 (21, 23, 20)