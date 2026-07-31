Nemzeti Sportrádió

Vinícius Júnior ultimátumot kapott a Real Madridtól – sajtóhír

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.31. 16:35
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Továbbra is kérdéses Vinícius Júnior jövője (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Arsenal Vinícius Júnior La Liga szerződéshosszabbítás ultimátum
A spanyol Marca értesülése szerint a Real Madrid végső ajánlatot tett Vinícius Júniornak a szerződéshosszabbítást illetően. A klub álláspontja egyértelmű: vagy elfogadja a brazil támadó a felkínált feltételeket, vagy a madridiak még ezen a nyáron megfontolják az értékesítését.

A lap szerint hónapok óta zajlanak az egyeztetések a felek között, ám érdemi előrelépés nem történt. A Real Madrid vezetősége úgy véli, nem maradhat tovább bizonytalan a játékos jövője, különösen azután, hogy az utóbbi időben az Arsenal érdeklődéséről is jelentek meg hírek.

A Marca úgy tudja, a klub már közölte Vinícius Júnior ügynökségével, hogy a legutóbbi hosszabbítási ajánlat végleges, vagyis nem emelnek tovább a fizetésen, és nem lesz újabb tárgyalási kör. Ha a brazil elfogadja a feltételeket, meghosszabbítja a szerződését, ellenkező esetben a Real Madrid kész meghallgatni az érte érkező ajánlatokat még a nyári átigazolási időszakban. A madridiak ezzel szeretnék elkerülni, hogy a szélső a kontraktusa utolsó évébe lépjen, majd később ingyen távozzon.

A madridiak továbbra is kulcsjátékosként tekintenek Viníciusra, elsődleges céljuk a szerződés meghosszabbítása. Elismerik, hogy az elmúlt évek teljesítménye jelentős fizetésemelést indokol, ugyanakkor nem hajlandók felborítani az öltöző bérstruktúráját, amelyet továbbra is alapelvként kezelnek.

A Marca azt is hozzáteszi: ha Vinícius nem hosszabbít, de a távozást sem fogadja el, a sportági helyzete is megváltozhat. A lap szerint a hamarosan érkező Yan Diomande – aki mindkét szélen bevethető – új lehetőséget kínálhat José Mourinhónak, így a brazil támadó már nem lenne kihagyhatatlan a kezdőcsapatból. Az említett forrás szerint ebben az esetben az sem zárható ki, hogy Vinícius időnként a kispadra szoruljon, ha a szerződése körüli vita tovább húzódik.

 

Real Madrid Arsenal Vinícius Júnior La Liga szerződéshosszabbítás ultimátum
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