Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Miben segít és miben hátráltat: a túrabotról pró és kontra

2026.08.05. 21:42
null
Címkék
túrabot túrázás túraútvonal bot
Az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő túrázási segédeszköz a túrabot, amelyet viszonylag olcsón beszerezhetünk. De vajon tényleg megvegyük-e, vagy jobb nélküle kirándulnunk?

Manapság már nemcsak teljesítménytúrákon, de egyszerű kirándulásokon is rengetegen túrabottal indulnak útnak, függetlenül a túra hosszától és nehézségétől. Arról, hogy a túrabotot hogyan szabhatjuk testre, már írtunk oldalunkon, ezúttal azzal foglalkozunk, milyen előnyei és hátrányai vannak.

 

Ahogy a fenti videóból is kiderül, a túrabot nem feltétlenül szükséges a túráinkhoz. Ugyanakkor egyértelmű, hogy használatával tehermentesítjük a lábainkat, a hátunkat, egyúttal a vállunkat jobban bevonjuk a mozgásba, és nehéz terepen – vagy patakátkelésnél – segít stabilizálni a mozgásunkat. A túrázás során alapvetően a csípőnk alatti testrészek dolgoznak, míg túrabottal a kezünkben a teljes testünket átmozgatjuk.

A súlya és a mérete viszont zavaró lehet, ha a terepviszonyok nem indokolják a használatát, és cipelnünk kell a kezünkben vagy a hátunkon.

Persze ha bármilyen csípő- vagy lábproblémánk van, mindenképp vigyük magunkkal, mert sokkal többet segít, mint amennyi bosszúságot okoz.

Ha a használata mellett döntünk, fontos a helyes fogás. Alkarunk és felkarunk kilencvenfokos szöget zárjon be egyenes terepen a túrabot markolatát fogva, emelkedőn kicsit rövidítsünk a boton, lejtőn szükségszerűen növeljük meg a hosszát.

Gyaloglás közben figyeljünk oda, hova szúrjuk le a bot végét, igyekezzünk a kijelölt túraútvonalat használni, ne lyukasszuk szét az ösvényen kívül a talajt. Ezáltal csökkenthetjük az eróziót, azaz a csapadékvíz felszíni pusztító munkáját. Sziklás terepen a túrabot hegyére feltehetünk kis műanyag „védősipkát”, ezzel növelhetjük a tapadását.

Címlapfotó: sportagvalaszto.hu

túrabot túrázás túraútvonal bot
Legfrissebb hírek

Mire figyeljen, aki magashegyi túrára indulna?

Csupasport
2026.07.10. 16:03

Trükkök, hogy minél kevesebb súlyt cipeljünk a túrahátizsákban

Csupasport
2026.07.03. 20:02

Miként váltsunk a túrázásról hegymászásra?

Csupasport
2026.05.31. 16:59

Hamarosan itt az idő, hangolódjunk a Kinizsi Százasra!

Csupasport
2026.05.22. 19:31

Túra és nordic walking: ne keverjük a kettőt!

Csupasport
2026.05.20. 15:47

Így vágjunk neki a magashegyi túrázásnak

Csupasport
2026.05.01. 17:52

Könnyed körtúra a Rákos-patak mentén

Csupasport
2026.04.18. 19:55

Gerecse 50: túrázás legyen, ne sántikálás!

Csupasport
2026.04.12. 20:25