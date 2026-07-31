Arsenal: célegyenesben lehet Bruno Guimaraes szerződtetése
A hetek óta zajló egyezkedések a brazil válogatott labdarúgó, Bruno Guimaraes ügyében konklúzióra juthatnak, hiszen immáron kilencvenmillió eurót ajánlott érte az Arsenal a Newcastle Unitednak – írta meg a L’Équipe.
A huszonnyolc éves, negyvennyolcszoros válogatott brazil középpályást már kerülgetik egy ideje az „ágyúsok”. Több ajánlatot is tettek érte, de a Newcastle százmilliós elvárásának nem feleltek meg. Egészen eddig, ugyanis pénteken kilencvenmillió eurót ajánlottak érte a Newcastle Unitednak, ami már kecsegtetőbb a korábbi hetven- és nyolcvanmilliós ajánlatnál.
Az üzlet véglegesítéséhez még tárgyalások hosszú folyosója vezet. Ha mindenben sikerül megegyezni, Bruno Guimaraes az Arsenal játékosa lehet.
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