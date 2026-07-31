Nemzeti Sportrádió

Arsenal: célegyenesben lehet Bruno Guimaraes szerződtetése

L. Á. B.L. Á. B.
2026.07.31. 13:55
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Fotó: Getty Images
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Newcastle Arsenal Bruno Guimaraes
A hetek óta zajló egyezkedések a brazil válogatott labdarúgó, Bruno Guimaraes ügyében konklúzióra juthatnak, hiszen immáron kilencvenmillió eurót ajánlott érte az Arsenal a Newcastle Unitednak – írta meg a L’Équipe.


A huszonnyolc éves, negyvennyolcszoros válogatott brazil középpályást már kerülgetik egy ideje az „ágyúsok”. Több ajánlatot is tettek érte, de a Newcastle százmilliós elvárásának nem feleltek meg. Egészen eddig, ugyanis pénteken kilencvenmillió eurót ajánlottak érte a Newcastle Unitednak, ami már kecsegtetőbb a korábbi hetven- és nyolcvanmilliós ajánlatnál.  

Az üzlet véglegesítéséhez még tárgyalások hosszú folyosója vezet. Ha mindenben sikerül megegyezni, Bruno Guimaraes az Arsenal játékosa lehet.

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Fabrizio Romano szerint a brazil válogatott játékos elfogadta az „ágyúsok” feltételeit, akinek a Newcastle-lal kell megegyezniük.

 

 

Newcastle Arsenal Bruno Guimaraes
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