Arsenal: célegyenesben lehet Bruno Guimaraes szerződtetése



A huszonnyolc éves, negyvennyolcszoros válogatott brazil középpályást már kerülgetik egy ideje az „ágyúsok”. Több ajánlatot is tettek érte, de a Newcastle százmilliós elvárásának nem feleltek meg. Egészen eddig, ugyanis pénteken kilencvenmillió eurót ajánlottak érte a Newcastle Unitednak, ami már kecsegtetőbb a korábbi hetven- és nyolcvanmilliós ajánlatnál.

Az üzlet véglegesítéséhez még tárgyalások hosszú folyosója vezet. Ha mindenben sikerül megegyezni, Bruno Guimaraes az Arsenal játékosa lehet.