Nemzeti Sportrádió

Vizes Eb: Wesemann második aranyát nyerte meg műugrásban

2026.08.05. 22:21
Fotó: Getty Images
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Moritz Wesemann vizes Eb műugrás
A német Moritz Linus Wesemann nyerte meg a férfi műugrók 3 méteres versenyét szerdán a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

A francia fővárosban korábban 1 méteren diadalmaskodó Wesemann úgy győzött magabiztosan, hogy az első ugrását elrontotta, és a második sorozat megkezdése előtt az utolsó előtti volt a 12-es döntőben.

Az ezüstérem a hazai környezetben szereplő Jules Bouyer nyakába került, míg a harmadik a brit Jordan Houlden lett.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Férfi 3 méter, döntő
1. Moritz Wesemann (Németország) 506.80 pont
2. Jules Bouyer (Franciaország) 486.60
3. Jordan Houlden (Nagy-Britannia) 474.90

 

Moritz Wesemann vizes Eb műugrás
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