Vizes Eb: Wesemann második aranyát nyerte meg műugrásban

A francia fővárosban korábban 1 méteren diadalmaskodó Wesemann úgy győzött magabiztosan, hogy az első ugrását elrontotta, és a második sorozat megkezdése előtt az utolsó előtti volt a 12-es döntőben.

Az ezüstérem a hazai környezetben szereplő Jules Bouyer nyakába került, míg a harmadik a brit Jordan Houlden lett.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Műugrás

Férfi 3 méter, döntő

1. Moritz Wesemann (Németország) 506.80 pont

2. Jules Bouyer (Franciaország) 486.60

3. Jordan Houlden (Nagy-Britannia) 474.90