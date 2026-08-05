Vizes Eb: Wesemann második aranyát nyerte meg műugrásban

A német Moritz Linus Wesemann nyerte meg a férfi műugrók 3 méteres versenyét szerdán a párizsi vizes Európa-bajnokságon.
A francia fővárosban korábban 1 méteren diadalmaskodó Wesemann úgy győzött magabiztosan, hogy az első ugrását elrontotta, és a második sorozat megkezdése előtt az utolsó előtti volt a 12-es döntőben.
Az ezüstérem a hazai környezetben szereplő Jules Bouyer nyakába került, míg a harmadik a brit Jordan Houlden lett.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Férfi 3 méter, döntő
1. Moritz Wesemann (Németország) 506.80 pont
2. Jules Bouyer (Franciaország) 486.60
3. Jordan Houlden (Nagy-Britannia) 474.90
Legfrissebb hírek
Vizes Eb: fehérorosz aranyérem a női műúszók szabadprogramjában
Úszás
2026.08.03. 11:00
Vizes Eb: Pellacani második vasárnapi aranyát szerezte
Úszás
2026.08.02. 22:30