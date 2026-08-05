Öttusa Eb: négy magyar továbbjutónál több most sem lehetett

Hetvenhat indulóval rendezték meg a férfiak selejtezőjét az öttusa-Európa-bajnokságon Isztambulban – a női kvalifikációval ellentétben három csoportra volt szükség, vagyis alapvetően a legjobb 12 közé kellett kerülni a folytatáshoz, ám a szabályok szerint egy nemzetből legfeljebb négyen mehettek tovább.

A hat magyar közül Bőhm Csaba és Tamás Botond az A-csoportban kapott helyet. Ebben a különítményben a 100 méteres gyorsúszással kezdődött a program, amelyben Tamás kimondottan jól kezdett (53.97, 5.), Bőhm is erős időt tempózott (54.93, 8.). Körvívás következett, Tamás mérlege (14–11) biztató volt, Bőhm sem esett vissza túlságosan (12–13). Az akadálypályával nem volt gondjuk, Bőhm ideje közepes (27.05, 13.), Tamásé visszafogottabb (30.00, 22.) volt. A kombinált számban mindketten erősen teljesítettek: a junior Európa-bajnok Tamás a harmadik legjobb idővel a tizedik helyről a másodikra lépett elő, a világbajnok Bőhm a 13. helyről (egy hellyel és három másodperccel a továbbjutástól) indulva hatodikként végzett.

A B-csoportból is két magyar jutott tovább. Koleszár Mihály bomba idővel (23.02, 2.) indított az akadálypályán, Szép Balázs (31.92, 19.) fejlődik, de nem az OCR a legerősebb száma. Ezután a medence felé vették az irányt, Koleszár 54.97 (7.) alatt teljesítette a távot, Szép (56.62, 14.) futamában maradt egy kicsi. Mindketten jól vívtak, Koleszár plusz ötös (14–9), Szép plusz egyes (12–11) mérleggel zárt, így fordulhattak rá a kombinált számra. A tavalyi madridi Eb-n ezüstérmes Koleszárnak a harmadik helyről kezdve nem kellett izgulnia, és a 12.-ként startoló vb-ezüstérmes Szép helyzete sem tűnt nehéznek – de nem bízta a véletlenre, ő teljesítette a leggyorsabban a hatszor 500 métert, így negyedikként jutott tovább.

A C-csoportban a megszokottak szerinti sorrendben bonyolították le a számokat. Tárkányi Zsombor körvívása (14–10) jól alakult, az akadálypályája (30.35, 18.) és az úszása (56.00, 15.) kevésbé, a kombinált számban nyolcadikként rajtolt, kilencedikként futott be, ami alapesetben továbbjutást ért volna. Az U24-es Európa-bajnok Gáll András viszont helyezés alapján sem érhette el az elődöntőt. Sok maradt a vívásában (7–17), erős akadálypályát futott (25.08, 6.), visszafogottan úszott (56.40, 17.), és alapvetően a kombija is rendben volt, de a 19. pozícióból nem tudott eleget előrelépni, a 15. helyen végzett.

„Bőhm Csaba és Koleszár Mihály a világkupa-sorozatban elért eredményeik alapján védettek voltak, nekik elég volt továbbjutó pozícióban beérniük, ez meg is történt – mondta Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – Hárman szintén a legjobb tizenkettő között értek célba csoportjukban, köztük a pontszám rangsorolt, Tamás Botond és Szép Balázs pedig e tekintetben jobban végzett, mint Tárkányi Zsombor. Botond elégedett volt a vívásával, a jó pontszámot célul kitűzve nem kockáztatott az OCR-ben, viszont meglepően erősen úszott, és a kombinált számban is kiaknázta a benne rejlő lehetőségeket, önbizalom-növelő selejtezőn van túl. Csaba gond nélkül versenyzett, jól osztotta el a terhelést. Balázsnak kellett futnia a biztos továbbjutásért, a végén kis tartalékolás is belefért volna, de ezt menet közben nagyon nehéz számolni, megmutatta, mire képes. Andrásnak hektikus versenye volt, adódtak jó pillanatai, majd visszaesései, az OCR-ideje kiemelkedő, de a vívásban sok pontot benne hagyott, és laser runban is többre képes.”

Csütörtökön a női elődöntővel folytatódik az Eb, a délelőtti A-csoportban Guzi Blanka, a délutáni B-csoportban Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel.

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

Férfiak. Selejtező. A-csoport: 1. Makszim Aharusev (ukrán) 1606 pont – továbbjutott, 2. Tamás Botond 1592 – tj., …6. Bőhm Csaba 1572 – tj. B-csoport: 1. Uladziszlau Melkaziorau (fehérorosz) 1596 – tj., …3. Koleszár Mihály 1587 – tj., 4. Szép Balázs 1579 – tj. C-csoport: 1. Marvin Dogue (német) 1591 – tj., …9. Tárkányi Zsombor 1559 – kiesett, …15. Gáll András 1532 – k.