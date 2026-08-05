Nemzeti Sportrádió

A Paksot búcsúztató Panathinaikosz nem bírt hazai pályán bolgár ellenfelével

B. A. P.B. A. P.
2026.08.05. 22:43
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Nem bírt a CSZKA Szófiával a Panathinaikosz (Fotó: Facebook/Panathinaikosz)
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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Panathinaikosz CSKA Szófia
A labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójának odavágóin a Panathinaikosz 1–1-es döntetlent játszott a CSZKA Szófiával, míg az Apollon Limassol 1–0-ra nyert a Brann vendégeként.

A Brann és az Apollon Limassol meccsén a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a kapura lövési mutató a félidőben 2–9 volt. Mindkét fél egyszer talált kaput, a ciprusiak Alen Ozbolt révén vezetést szereztek. A Brann a szünet után már több mint 70 százalékos labdabirtoklási mutatóval rendelkezett, de nyolc kísérletéből egy sem talált kaput, így a Limassol egygólos előnyből várhatja a visszavágót. 0–1

A görög Panathinaikosz is nagy fölényben játszott a CSZKA Szófia ellen, a Paks elleni visszavágón betaláló Adriano Jagusic ezúttal is eredményes volt. Nem sokáig örülhettek a hazaiak, tíz percre rá ugyanis jött a bolgár válasz. A második félidőben mindkét csapat előtt adódott lehetőség a második gól megszerzésére, de ez egyiknek sem sikerült, így 1–1-es döntetlen után érkezhet a jövő hét keddi visszavágó Bulgáriában. 1–1

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi) 0–1
Panathinaikosz (görög)–CSZKA 1948 (bolgár) 1–1

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Panathinaikosz CSKA Szófia
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