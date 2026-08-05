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Videó: Corbu távolról kilőtte a bal alsót a Górnik Zabrze ellen!
R. Z.
V. J.
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2026.08.05. 22:05
Török Attila
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FTC
Corbu Máriusz
Górnik Zabrze
Az FTC Corbu Máriusz góljával nyerte meg 1–0-ra a Górnik Zabrze elleni El-selejtezőpárharc első mérkőzését: a középpályás Michal Cadu passza után eltolta a labdát Sadílek mellett, és 18 méterről a bal alsó sarokba lőtt.
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Ha Lengyelországban megtartja előnyét az FTC, akkor idén is az egyik európai kupasorozat ligaszakaszában szerepelhet.
FTC
Corbu Máriusz
Górnik Zabrze
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