Nemzeti Sportrádió

Videó: Corbu távolról kilőtte a bal alsót a Górnik Zabrze ellen!

2026.08.05. 22:05
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Török Attila
Címkék
FTC Corbu Máriusz Górnik Zabrze
Az FTC Corbu Máriusz góljával nyerte meg 1–0-ra a Górnik Zabrze elleni El-selejtezőpárharc első mérkőzését: a középpályás Michal Cadu passza után eltolta a labdát Sadílek mellett, és 18 méterről a bal alsó sarokba lőtt.
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Corbu góljával győzött otthon a Ferencváros, előnyben a Górnik Zabrze elleni El-visszavágó előtt

Ha Lengyelországban megtartja előnyét az FTC, akkor idén is az egyik európai kupasorozat ligaszakaszában szerepelhet.

 

FTC Corbu Máriusz Górnik Zabrze
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