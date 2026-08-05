Borbély Balázs az egygólos győzelem után: Tudjuk, hol kell javulnunk a visszavágóra
„Részben visszakaptam, amit szerettünk volna: voltak olyan periódusok, amelyeket kontrollálni tudtunk, és akadtak olyanok is, amikor nem tudtuk uralni a pályát. A visszavágón javítanunk kell a hatékonyságunkon, hiszen láthattuk, hogy az első félidő elején három ígéretes helyzetet dolgoztunk ki, amelyekből jó lett volna legalább egy gólt szerezni. Emellett jobban kell majd kontrollálnunk az átmeneteket, mert ebből akadtak problémáink, előfordult, hogy az ellenfél is helyzetet dolgozott ki. Erre hatványozottan oda kell figyelnünk idegenben.”
A Ferencváros jól kezdte a mérkőzést, az első félidő ivószünete után azonban megváltozott a játék képe, és a lengyelek egyre veszélyesebben kontráztak.
„Nem tudom megmondani, pontosan mi vezetett ahhoz, hogy megváltozott a játék képe – reagált Borbély Balázs. – Hullámzó volt a mérkőzés. Az ivószünet és a kihagyott helyzetek után mintha kissé megszeppentünk volna, elkezdtünk hosszú labdákkal játszani, szétszakadtunk, nem szedtük fel a lepattanókat, a lengyelek pedig veszélyesen kontráztak ezekből. A második félidő szerintem rendben volt, Corbu Máriusz kitűnő megoldása pedig nagyon fontosnak bizonyult, a fölényünkből így lett gól. Utána is kontrolláltuk a mérkőzést, a végére azonban mintha kissé elfáradtunk volna, az ellenfelünk kitámadott, és volt néhány veszélyes szituáció a tizenhatosunkon belül. Láttuk, mire képes a Górnik, tudjuk, hol kell javulnunk, felkészülünk a visszavágóra.”
A Ferencváros mestere ezúttal három belső középpályással küldte pályára csapatát, az eltiltott Philipp Rommens hiányában Corbu Máriusz Gavriel Kanikovszki mellett kapott helyet, előttük pedig Jonathan Levi szerepelt.
„Főleg a hatos pozícióban van egy kisebb problémánk, ezért került egymás mellé Kanikovszki és Corbu Máriusz – elégedett voltam velük. Utóbbi megkoronázta a teljesítményét, remélem, kitart a formája. Egyébként mindhárom középpályásunk jól játszott, Jonathan Levivel is elégedett vagyok: nem emelkedett ki, de jó átlagot hozott.”
A trénert az egyik lengyel kolléga arról kérdezte, mennyiben hasonlított a Górnik elleni találkozó az előző, Twente elleni európai kupapárharchoz.
„Teljesen más volt, mert a a hollandok stílusa inkább a labdabirtokláson alapul, a Górnik pedig masszív védekezésből indított átmenetekre támaszkodott.”
A Górnik Zabrze szlovák vezetőedzőjét különösen bosszantotta, hogy csapata olyan szituációból kapott gólt a Ferencváros ellen, amelynek veszélyére már menet közben figyelmeztette játékosait, szerinte csapata dolgozta ki a veszélyesebb helyzeteket.
Michal Gasparík vezetőedző érthetően nem volt különösen feldobódva csapata vereségét követően. A szlovák trénert különösen az bosszantotta, hogy csapata olyan szituációból kapta a mérkőzés egyetlen gólját, amelynek veszélyére már a támadás közben felhívta játékosai figyelmét.
„Gyengén kezdtünk. Az egész csapat látta, hogy nem játszunk jól. Hiába állt akkor még nulla nulla az eredményjelzőn, éreztük a Ferencváros nyomását, és nem tudtuk magunkhoz ragadni a kezdeményezést – valószínűleg ez okozta az idegességünket. A második félidőben azonban feltámadtunk, kezdeményezőbbé váltunk, és egyre támadóbban futballoztunk. Keserű érzéseim vannak a kapott gól miatt, mert nem tudtuk kivédekezni azt a helyzetet. A bal oldalon veszítettünk labdát, a Ferencváros pedig agresszív szélsőjátékát kihasználva betalált – pedig már a támadás közben kiabáltam, hogy segítsünk be a védekezésbe, ezért különösen bosszantó, ahogyan a gólt kaptuk. Úgy érzem, nekünk voltak a nagyobb helyzeteink, három-négy veszélyes lehetőséget is kialakítottunk, mégsem sikerült egyenlítenünk.”
Gasparík a vereség ellenére elégedett volt játékosai fizikai teljesítményével.
„A játékosok természetesen elfáradtak, de az erőnléti állapotunk nagyszerű. Különösen jó volt látni, hogy a hajrában is rengeteget futottunk, igaz, ez nem változtat a lényegen: a Ferencváros várhatja előnyből a visszavágót, és az ellenfelünk is jól bírta a fizikai futballt. Hiszem, hogy otthon jobban érvényesül majd a szélsőjátékunk, és ledolgozzuk a hátrányunkat.”
Elismerte, hogy a Ferencváros elsősorban a középpályán és a lecsorgó labdák megszerzésében múlta felül csapatát.
„Egyetértek azzal, hogy a pálya közepén a Ferencváros dominált. Nagyszerű képességű, magas értéket képviselő játékosai vannak a tengelyben, de próbáltuk felvenni velük a versenyt. Sok labdát elveszítettünk, a lecsorgók megszerzésében a Ferencváros jobbnak bizonyult. Bosszantó az az egy hiba, ami miatt vesztesen térünk haza, de hiszek benne, hogy a következő mérkőzésen jobban teljesítünk.”
Ami nem sikerült a Twentének, összejött a Górniknak: nem hagyta érvényesülni Lenny Joseph sebességét, a szélvészgyors haiti válogatott csatár alig tudott a védelem mögé kerülni.
„Lenny Josephre fordítottuk a legtöbb figyelmet, de összességében az egész mérkőzést kontrollálni akartuk. Elkövettünk egy hibát, amelyért megbűnhődtünk. A visszavágón nyugodtabban, a saját szintünkön kell futballoznunk, és természetesen gólokat kell szereznünk ahhoz, hogy továbbjussunk.”
A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) 1–0 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 12 870 néző. Vezette: Javier Arberola Rojas (Alfredo Rodríguez Moreno, Jorge Bueno Mateo) – spanyolok
FTC: Dibusz – Cadu (Csirkovics, 90+1.), M. Gómez, Raemaekers, Osváth – Corbu, Kanikovszki (Nagy Á., 83.), Levi (Arzani, 71.) – Zachariassen, Joseph (Kodro, 90+1.), Yusuf (O'Dowda, 70.). Vezetőedző: Borbély Balázs
ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz (Donio, 85.), Urbanski – Ikia Dimi (Hlan, 62.), Prekop (Liseth, 62.), Ismaheel (Peter Federico, 80.). Vezetőedző: Michal Gasparík
Gólszerző: Corbu (65.)