Borbély Balázs az egygólos győzelem után: Tudjuk, hol kell javulnunk a visszavágóra

„Részben visszakaptam, amit szerettünk volna: voltak olyan periódusok, amelyeket kontrollálni tudtunk, és akadtak olyanok is, amikor nem tudtuk uralni a pályát. A visszavágón javítanunk kell a hatékonyságunkon, hiszen láthattuk, hogy az első félidő elején három ígéretes helyzetet dolgoztunk ki, amelyekből jó lett volna legalább egy gólt szerezni. Emellett jobban kell majd kontrollálnunk az átmeneteket, mert ebből akadtak problémáink, előfordult, hogy az ellenfél is helyzetet dolgozott ki. Erre hatványozottan oda kell figyelnünk idegenben.”

A Ferencváros jól kezdte a mérkőzést, az első félidő ivószünete után azonban megváltozott a játék képe, és a lengyelek egyre veszélyesebben kontráztak.

„Nem tudom megmondani, pontosan mi vezetett ahhoz, hogy megváltozott a játék képe – reagált Borbély Balázs. – Hullámzó volt a mérkőzés. Az ivószünet és a kihagyott helyzetek után mintha kissé megszeppentünk volna, elkezdtünk hosszú labdákkal játszani, szétszakadtunk, nem szedtük fel a lepattanókat, a lengyelek pedig veszélyesen kontráztak ezekből. A második félidő szerintem rendben volt, Corbu Máriusz kitűnő megoldása pedig nagyon fontosnak bizonyult, a fölényünkből így lett gól. Utána is kontrolláltuk a mérkőzést, a végére azonban mintha kissé elfáradtunk volna, az ellenfelünk kitámadott, és volt néhány veszélyes szituáció a tizenhatosunkon belül. Láttuk, mire képes a Górnik, tudjuk, hol kell javulnunk, felkészülünk a visszavágóra.”

A Ferencváros mestere ezúttal három belső középpályással küldte pályára csapatát, az eltiltott Philipp Rommens hiányában Corbu Máriusz Gavriel Kanikovszki mellett kapott helyet, előttük pedig Jonathan Levi szerepelt.

„Főleg a hatos pozícióban van egy kisebb problémánk, ezért került egymás mellé Kanikovszki és Corbu Máriusz – elégedett voltam velük. Utóbbi megkoronázta a teljesítményét, remélem, kitart a formája. Egyébként mindhárom középpályásunk jól játszott, Jonathan Levivel is elégedett vagyok: nem emelkedett ki, de jó átlagot hozott.”

A trénert az egyik lengyel kolléga arról kérdezte, mennyiben hasonlított a Górnik elleni találkozó az előző, Twente elleni európai kupapárharchoz.

„Teljesen más volt, mert a a hollandok stílusa inkább a labdabirtokláson alapul, a Górnik pedig masszív védekezésből indított átmenetekre támaszkodott.”