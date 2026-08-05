Corbu Máriusz: A legnagyobb ellenfél a hőség volt

Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője

„Hullámzó mérkőzést játszottunk. Jól kezdtünk, ígéretes helyzeteket dolgoztunk ki, aztán mintha megszeppentünk volna, az ellenfél átvette az irányítást, és vezetett néhány veszélyes kontrát. A szünetben megbeszéltük, mit kell tennünk, és a második negyvenöt percet kreatívan kezdtük, tudtuk, mit akarunk. A gólunk után tíz-tizenöt percig még kontrollálni tudtuk a meccset, azután viszont megint feljöttek a lengyelek. Örülök, hogy a tengelyben játszók jól teljesítettek, Corbu Máriusz, Jonathan Levi és Gavriel Kanikovszki is. Remélhetőleg Nagy Ádám is mielőbb felveszi a ritmust. Corbu a góljával is kiemelkedett, roppant játékintelligens futballista, kiváló rúgótechnikával. Elégedett vagyok az egygólos előnnyel, persze nincs lefutva a párharc.”

Corbu Máriusz, a Ferencváros középpályása és gólszerzője

„Nagyon nehéz meccsen vagyunk túl. Számítottunk persze arra, hogy ez lesz, mert a Górnik jó csapat. A legnagyobb ellenfél azonban a hőség volt, persze a riválisunknak is. Szerintem erőben jobban bírtuk, de nincs vége, be kell fejezni a munkát Lengyelországban. Több sérült és eltiltott játékosunk is van, mégis nyerni tudtunk. Bármely poszton játszom, a maximumra törekszem. Igyekeztem átlövésekkel jelentkezni, örülök, hogy egy beakadt.”

Osváth Attila, a Ferencváros védője

„Fontos volt, hogy ne kapjunk gólt, szerencsére nekünk sikerült betalálnunk. Biztató első meccsen vagyunk túl. Az elején mi irányítottunk, kialakítottunk nagy helyzeteket, de az ivószünet után megtorpantunk. A szünetben rendeztük a sorokat, a második félidőben megint mi uraltuk a mérkőzést. Jól néz ki szerintem a csapat, egyben vagyunk, a támadók is visszajönnek segíteni, igazi csapatmunkát végeztünk. Kis híján sikerült gólpasszt is adnom, de a centerezésem megpattant egy védőn, ez zavarta meg Lenny Josephet, emiatt nem talált be.”