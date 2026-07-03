A Real Madrid közleményt adott ki Enzo Fernándezről
A Real Madridnak nem áll szándékában szerződtetni Enzo Fernándezt – erről szól a spanyol labdarúgócsapat péntek délelőtt kiadott hivatalos közleménye.
A Real Madrid – mint a közleményben olvasható – az utóbbi napokban a sajtóban megjelent pletykák láttán döntött úgy, hogy hivatalosan tudatja a nyilvánossággal: sem közvetve, sem közvetlenül nem tett lépéseket annak érdekében, hogy szerződtesse Enzo Fernándezt, és nincs is szándékában átigazolni az argentin labdarúgót.
A spanyol klub sajnálkozásának adott hangot, hogy megjelentek ezzel ellentétes értelmű híresztelések, és mind a jelenleg az argentin válogatottal a világbajnokságon szereplő Fernández, mind az őt foglalkoztató Chelsea iránt érzett tisztelet megkövetelte, hogy a cáfolat hivatalos formában is megjelenjék – teszik hozzá.
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