Nemzeti Sportrádió

Bournemouth: újabb két edző szerződött Liverpoolba

P. K.P. K.
2026.07.02. 15:23
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Tommy Elphick és Shaun Cooper is távozik az AFC Bournemouth edzői stábjából (Fotó: afcb.co.uk)
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Bournemouth Liverpool Andoni Iraola
Tóth Alex csapata, az angol élvonalbeli AFC Bournemouth bejelentette, hogy az edzői stáb újabb két tagja szerződött Liverpoolba.

 

Mint ismeretes, az AFC Bornemouth menedzsere, a spanyol Andoni Iraola a 2025–2026-os idényt követően, három év után búcsút intett a klubnak és a Liverpool FC-hez szerződött. Mostanra eldőlt, hogy két másodedzője, Tommy Elphick és Shaun Cooper is vele tart Liverpoolba – a két szakember távozását csütörtökön jelentette be az AFC Bournemouth.

 

Bournemouth Liverpool Andoni Iraola
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