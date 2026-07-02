Bournemouth: újabb két edző szerződött Liverpoolba
Tóth Alex csapata, az angol élvonalbeli AFC Bournemouth bejelentette, hogy az edzői stáb újabb két tagja szerződött Liverpoolba.
Mint ismeretes, az AFC Bornemouth menedzsere, a spanyol Andoni Iraola a 2025–2026-os idényt követően, három év után búcsút intett a klubnak és a Liverpool FC-hez szerződött. Mostanra eldőlt, hogy két másodedzője, Tommy Elphick és Shaun Cooper is vele tart Liverpoolba – a két szakember távozását csütörtökön jelentette be az AFC Bournemouth.
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