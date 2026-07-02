Bournemouth: újabb két edző szerződött Liverpoolba

Mint ismeretes, az AFC Bornemouth menedzsere, a spanyol Andoni Iraola a 2025–2026-os idényt követően, három év után búcsút intett a klubnak és a Liverpool FC-hez szerződött. Mostanra eldőlt, hogy két másodedzője, Tommy Elphick és Shaun Cooper is vele tart Liverpoolba – a két szakember távozását csütörtökön jelentette be az AFC Bournemouth.

We can confirm that coaches Tommy Elphick and Shaun Cooper will leave the club to join Liverpool.



We’d like to thank Tommy and Shaun for their hard work while with #afcb and wish two club icons all the best in their new chapter ❤️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 2, 2026