Hiába a Trump-mentőakció, Belgium simán lemosta az amerikaiakat

Alig 50 másodperc kellett hozzá ugyanis, hogy az egyszeri futballdrukker felugorjon a foteljéből – feltéve, hogy hajnali kettő óra után alig egy perccel nem ágyban, vagy kanapén fekve nézte a mérkőzést –, miután egy kifejelt labdát Timothy Castagne 19 méterről jobb belsővel lőtt kapura, s Matt Freese a levegőben úszva tolta szögletre a jobb felső sarok elől. A kétségkívül lelkes hazai közönség legnagyobb megrökönyödésre a folytatásban sem lankadtak a belgák, s valósággal a kapujukhoz szegezték az amerikaiakat. Még tíz percet sem kellett várni, hogy a nagy nyomásnak meglegyen az eredménye: Nicolas Raskin lapos és éles centerezését a berobbanó Charles De Ketelaere terelte három lépésről a hálóba.

Ezzel a góllal vezetett Belgium (Fotó: Getty Images)

A belgák valószínűtlenül aktív támadójátékkal ugrottak neki az amerikaiaknak, ami már tíz perc után meg is látszott, nem csak az eredményen, de a statisztikákon is: az európaiak már 6 alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel – a hazai oldalon ez a szám nulla volt. A vezetés birtokában a belgák valamelyest visszavettek, főleg, miután Amadou Onana térde megsérült, s nem tudta folytatni a játékot – a második félidőben már térdgéppel felszerelve, mankóval megsegítve nézte a meccset az oldalvonal mellől. Az ivószünet után viszont már-már összekapta magát az amerikai csapat, olyannyira, hogy félóra elteltével éppen Balogun volt az, aki 20 méterre a belga kaputól kiharcolt egy szabadrúgást, amit Malik Tillman lőtt kapura, a labda az Onana helyére csereként beállt Hans Vanaken fején megpattanva Thibaut Courtois kapujában kötött ki. Az első kaput eltaláló amerikai lövésből megszületett az egyenlítés. Alig telt el azonban másfél perc és ismét Belgiumnál volt az előny: egy jobbról induló akció végén Leandro Trossard adott középre balról, ott pedig érkezett De Ketelaere és precízen bólintott a bal felső sarokba.

A szünetig hátralévő negyedórában nem a közönségen múlt, hogy nem egyenlített ismét a hazai válogatott, a publikum hatalmas elánnal buzdította övéit, ám Balogunék nem jutottak tovább „majdnem helyzeteknél”, így egygólos belga előnnyel mentek az öltözőbe a csapatok.

De Ketelaere második gólja, vagy ha úgy tetszik, Trossard 17. helyzetkialakítása (Fotó: Getty Images)

Fordulás után aztán tovább folytatódott az első félidő végén látott játék: az amerikaiak hiába próbálkoztak az egyenlítéssel, míg a belgák csak a kínálkozó lehetőségre vártak. Ez pedig a szünet utáni első negyedóra végéhez közeledve érkezett el, amikor Matt Freese kapus messzire kijött a kapujából, a rátámadó De Ketelaere-tól megzavarodva eladta a labdát, Hans Vanake pedig jó 35 méterről az üresen maradt kapuba gurított. Ezzel lényegében el is dőlt a mérkőzés, bár, a megsérülő Christian Pulisic helyére beálló Sebastian Berhalter a hajrára fordulva lövésével még némi életet lehelt az amerikai támadásokba. Tíz perccel a rendes játékidő előtt Balogun ziccere meg végképp felcsavarta a hangerőt a lelátói „júeszéj-júeszéj” kóruson, ám nem hogy az egyenlítés, még a szépítés sem jött össze az ezen a vb-n először a potenciáljuk közelében játszó belgák ellen. Olyannyira, hogy a ráadás perceiben Chris Richards hibája után a szintén csereként beszálló Romelu Lukaku állította be a 4–1-es belga győzelmet jelentő végeredményt.

Így tehát Belgium készülhet a spanyolok elleni negyeddöntőre, az Egyesült Államok pedig sorozatban negyedik alkalommal búcsúzik a legjobb 16 között.

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AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)

Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)

Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)

Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)

Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)