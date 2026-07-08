Nemzeti Sportrádió

A Liverpool lecsúszhat egy vb-ászról, de kinézett egy másikat – a hollandoktól

P. K.P. K.
2026.07.08. 08:53
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STEFAN KOOPSA hatszoros válogatott Summerville a svédek elleni vb-meccsen gólt szerzett és gólpasszt is adott (Fotó: AFP)
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Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Crysencio Summerville Liverpool
A spanyol válogatott Victor Munoz szerződtetése után újabb olyan játékossal hozták hírbe a Liverpool labdarúgócsapatát, aki a világbajnokságon szerepelt.

 

Egybehangzó angol lapértesülések szerint a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató Liverpool szerződtetheti Crysencio Summerville-t, a holland válogatott 24 éves szélsőjét. A West Ham United futballistája két-két góllal és gólpasszal zárta a világbajnokságot a holland válogatottban, amely a 32 között búcsúzott (a Marokkó elleni 11-es párbajban Summerville is hibázott).

A holland szélső azután került képbe, hogy az RB Leipzig 19 éves szélsője, a világbajnokságon az elefántcsontpartiaknál remeklő, az afriakaiakkal a 32 közé jutott Yan Diomande a hírek szerint kikosarazta az angol klubot, mert a PSG-be szeretne szerződni.

 Summerville kapcsán Angliában az is napvilágot látott, hogy ő a Manchester United ajánlatát részesítené előnybe, de a Caught Offside friss híre szerint Andoni Iraola menedzser, illetve a Liverpool olyan konkrét lépést készül tenni a holland játékos megszerzése érdekében, amivel a játékost és klubját, a West Hamet is meggyőzhetik. A West Ham a hírek szerint 50 millió fontot szeretne kapni a holland szélsőért, aki eddig 84 alkalommal játszott a Premier League-ben, tíz gólt szerzett és nyolc gólpasszt adott. 

 

Hollandia foci vb 2026 vb 2026 Crysencio Summerville Liverpool
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