Merino csereként, a 91. percben döntött, Spanyolország jutott nyolc közé – Cristiano Ronaldo nem lesz világbajnok

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Merino (90+1.)

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ÖSSZEFOGLALÓ

Melyik európai gigász int búcsút a világbajnokságnak már a nyolcaddöntőben? Tud-e nyerni először egy szövetségi kapitány saját nemzete ellen az egyenes kieséses szakaszban? Ezúttal is megállítja-e Nuno Mendes Lamine Yamalt? Ez lesz-e Cristiano Ronaldo karrierjének utolsó vb-meccse? Ezek voltak a Portugália–Spanyolország világbajnoki csúcsrangadó legnagyobb kérdései a kezdő sípszó előtt. A válaszok? Portugália, nem, igen, igen – de persze ezeket csak a meccs végére tudtuk meg.

Cristiano Ronaldo tudta, akár az utolsó vb-meccse is lehet a dallasi

Ami a kezdőcsapatokat illeti, nagy meglepetést Roberto Martínez és Luis de la Fuente sem okozott. Előbbi ezúttal Rafael Leao helyett Joao Félixet jelölte balszélsőnek, utóbbi ugyanazt a csapatot küldte pályára, mint Ausztria ellen a legjobb 32 között – tehát a szintén kérdéses bal oldali pozíciót ezúttal is Álex Baena foglalta el. A helyszín Arlington, a Dallas Cowboys hipermodern stadionja volt, tökéletes környezet, több mint 70 ezer szurkoló.

Lamine Yamal ezeket a meccseket élvezi a legjobban

A meccs pontosan úgy indult, ahogyan azt elvárjuk egy ilyen csúcsrangadótól: őrjítő tempó, agresszív letámadás, kőkemény ütközések, látványos megmozdulások. Az első ziccert Spanyolország alakította ki, amikor Dani Olmo leshatáron ugratta ki az összecsapás előtt már négygólos Mikel Oyarzabalt, ő azonban ajtó-ablak helyzetben a kapu mellé passzolt. Nem sokkal később Cristiano Ronaldo kapott labdát a jobb oldali félterületben, elővette a fénykorában még jobban csillogó, kétszeres gyorsítással végrehajtott biciklicselt, majd már alaposan kisodródva vette célba Unai Simón a tornán egyelőre bevehetetlennek tűnő kapuját, de csak szöglet lett belőle.

Valami a régiből

A 16. percben aztán minden is történt, hiszen előbb Bruno Fernandes adott hatalmas passzt Nuno Mendesnek, de Simón lehalászta, majd abból indított, Lamine Yamal pedig kihasználta, hogy a portugál akció miatt legfélelmetesebb őrzője a túloldalon ragadt, így védőit megverve lőtt, Diogo Costa azonban védett. Sokat mondjuk nem pihenhetett a portugálok kapusa, mert a kipattanó Baena elé került, ő pedig tekert – ezúttal még nagyobb, látványosabb bravúrra volt szükség. Az első negyed végére – tehát a hidratációs szünet kezdetére – úgy fordultunk rá, hogy több volt a spanyol lehetőség, de Portugália is veszélyeztetett.

Ezután előbb Renato Veiga mentett Yamal előtt, majd egy éles beadást Costa állított meg lábbal, de itt már egyre erősödött az Eb-címvédő nyomása – a háromperces szünet után Spanyolország teljesen berendezkedett a portugál térfélre. Már egy ideig, merthogy a félidő hajrája inkább Roberto Martínez csapatáé volt: előbb egy jobbról érkező beadást fejelt vissza Joao Félix éles szögből a kapu elé, de Cristiano Ronaldo már csak belekanalazni tudott a labdába (Simón védett), utána Nuno Mendes távoli lövése csattant a lécen, a labda Pedro Porro fején megpattanva okozott veszélyt. Ezt követte Pedro Neto percekig elhúzódó cipőcseréje, meg néhány további spanyol minihelyzet, de a szünetig már nem változott az eredmény (0–0).

Yamalt nem volt egyszerű tartani

A második félidő első negyede teljes egészében Nuno Mendesről marad emlékezetes: a kétszeres BL-győztes portugál előbb fantasztikus, nyújtott lábas védekezést mutatott be Yamallal szemben, majd látszólag belesérült, két perccel később már el is vesztett egy egy az egyes szituációt a 18 éves spanyol szélsőcsillaggal szemben. Az 54. percben Mendes aztán leült a földre, s hiába akarta, nem tudta folytatni, így két perccel később lehozták. Dráma, ugyanis az a portugál jött le, akiben a legjobban bíztak, hogy megállítja Yamalt, s egészen a lecseréléséig meg is tette – Nelson Semedo jött a helyére.

Mendes nem tudta folytatni...

Ezt egy apró CR-helyzet és egy távoli, szögletet eredményező Pedri-lövés következett, míg a 76. percben Bruno Fernandes került helyzetbe, de csak az oldalhálót találta el. Ezt követően Semedóval szemben már jobban élt Yamal, meg is verte párszor, az utolsó passzokat viszont rendre elrontotta, a tempó pedig szépen lassan leült, a hajrára fordulva már egyik csapat sem akart igazán kockáztatni. A 83. percre Roberto Martínez az összes cserelehetőségét elhasználta – Cristiano Ronaldo maradt a pályán.

Amikor már úgy tűnt, mindkét fél beletörődik abba, hogy jön a hosszabbítás, a spanyolok gyorsan elvégeztek egy támadóharmadban kapott szabadrúgást laposan. A portugál védők zöme még az ítélettel foglalkozott, Ferran Torres azonban a szintén csereként beálló Mikel Merinót ugratta ki ziccerben, ő pedig nem hibázott, ellőtte laposan a rövid alsóba, ezzel a 91. percben megnyerte a meccset Spanyolországnak! 0–1

Merino megnyerte a meccset Spanyolországnak

A 41 éves, ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo vasárnap sajtótájékoztatón megerősítette, ez az utolsó világbajnoksága, ezek alapján pedig kijelenthetjük, hogy karrierje egyik legnagyobb álma már biztosan nem jön össze neki: nem nyer vb-t soha. Spanyolország ezzel szemben a torna egyik legfőbb favoritjaként ott van a legjobb nyolc között, s várja ellenfelét az Egyesült Államok–Belgium párharcból.

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A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)

Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)

Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), 23 Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)

Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)

Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente