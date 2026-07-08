Svájc a tizenegyesekre bazírozott, és bejött neki, ezzel Kolumbiát kiejtve 72 év után újra vb-negyeddöntős

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – 11-esekkel 4–3

Vancouver, BC Place Vancouver, 52 497 néző. Vezette: Barton (salvadori)

SVÁJC: Kobel – Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+1.) – Embolo (Itten, 87.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí (Mina, 118.), Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 82.), J. Arias (Campaz, 66.) – J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez (C. Hernández, 82.), L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

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ÖSSZEFOGLALÓ

A legtöbben úgy gondolták, nem az utolsó nyolcaddöntős összecsapás, a Svájc–Kolumbia meccs lesz a mögöttünk hagyott napok legizgalmasabb, legtöbb eseményt tartogató mérkőzése. Nos, ők bizony nem tévedtek... Persze hangsúlyozni ér, hogy egyik csapat sem kap rá külön pontot, ha szépen, gólra törően futballozik, a lényeg, hogy ki lesz ott a legjobb nyolc között, ez pedig Svájcnak és Kolumbiának is olyan lehetőség volt, ami azért nem minden világbajnokságon fordul elő az esetükben, tehát mondhatjuk, a tét is rányomta a bélyegét a meccsre.

A kolumbiaiak már a vb eddigi meccsein is megmutatták, mennyire szervezetten védekeznek, s bár kreatívak elöl, a helyzeteikkel többnyire nem sáfárkodnak jól. Svájc utóbbit épp az első meccsen, Katar ellen mutatta be, azóta három meccsen nyolc gólt szerzett, de arra azért számítani lehetett, hogy ezúttal nem brillírozik támadóoldalon, főleg úgy, hogy a torna egyik legnagyobb felfedezettje, a 20 éves Johan Manzambi a keretben sem lehetett ott sérülés miatt.

Az első igazi lehetőségre 21 percet kellett várni, ekkor Gustavo Puerta életerős lövését Gregor Kobel tornázta ki a kapufa mellől, majd a 30. percben Svájc első próbálkozása is megérkezett (addig kőkemény 0.00-s xG-t láthattunk az európaiaktól): ezúttal Camilo Vargasnak kellett védenie Fabian Rieder lövését. Végül Kolumbia hárommal több lövéssel és 51 százalékos labdabirtoklással zárta a félidőt, de azt azért nem mondhatjuk, hogy nagy fölényben játszott volna.

Akartak-e többet a csapatok a folytatásban? Nos, nem igazán. Egyik fél sem kockáztatott a szükségesnél többet. Luis Suáreznek volt egy nagy esélye a gólszerzésre, de csúnyán mellé trafált, a svájciak pedig képtelenek voltak eltalálni a kaput.

A hajrában egy kiemelésre méltó szituációt láttunk, amikor Jhon Lucumí és Dávinson Sánchez ügyetlenkedett a tizenhatoson belül, Rieder próbálta elvinni a labdát, majd mintha Sánchez buktatta volna, de Svájc nem kapott tizenegyest – jöhetett a hosszabbítás. A kétszer 15 perc kissé meglepő módon jóval több helyzetet hozott, az egyik legveszélyesebb az volt, amikor a csereként pályára lépő Juan Quintero bal oldali szögletből középre ívelt, Lucumí pedig 6 méterről a lécre fejelt, míg a 115. percben Jáminton Campaz került ziccerbe Granit Xhaka hibája után, de a kapussal szemben fölé bombázott.

A két csapat a végére összesen 5 kaput eltaláló lövéssel és 1.38-as xG-vel zárt, gól nélkül, jöhettek a tizenegyesek!

A szétlövés első körében Granit Xhaka kis híján egyből hibázott, de Camilo Vargas csak beleütni tudott a labdába, majd Dávinson Sánchez a második körben már tényleg rontott, amikor a lécet találta el, s mivel Svájc értékesítette saját lövését, 2–1-re ellépett, ám ez sem tartott sokáig: Manuel Akanji fölé lőtt próbálkozásával 2–2-vel zárult a harmadik kör.

Ekkor jött a fordulópont: Gregor Kobel kivédte Cucho Hernández tizenegyesét, hogy aztán a felek onnantól egyáltalán ne hibázzanak. A mindent eldöntő lövés a csereként bejött Rubén Vargasé volt, Svájc 4–3-ra megnyerte a tizenegyespárbajt!

Svájc 1954, tehát 72 év után jutott ismét a nyolc közé, míg Kolumbia búcsúja azt is jelenti, a legjobb nyolc között dél-amerikaiként csak a címvédő argentin válogatott lesz ott az afrikai Marokkó és hat európai mellett.

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A KOLUMBIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 12 Camilo Vargas (Atlas – Mexikó), 1 David Ospina (Atlético Nacional), 24 Álvaro Montero (Vélez Sarsfield – Argentína)

Védők: 17 Johan Mojica (Mallorca – Spanyolország), 22 Deiver Machado (Nantes – Franciaország), 2 Daniel Munoz (Crystal Palace – Anglia), 4 Santiago Arias (Independiente – Argentína), 23 Dávinson Sánchez (Galatasaray – Törökország), 3 Jhon Lucumí (Bologna – Olaszország), 13 Yerry Mina (Cagliari – Olaszország), 18 Willer Ditta (Cruz Azul – Mexikó)

Középpályások: 16 Jefferson Lerma (Crystal Palace – Anglia), 6 Richard Ríos (Benfica – Portugália), 5 Kevin Castano (River Plate – Argentína), 8 Jorge Carrascal (Flamengo – Brazília), 10 James Rodríguez (Minnesota United – Egyesült Államok), 20 Juan Fernando Quintero (River Plate – Argentína), 14 Gustavo Puerta (Racing – Spanyolország), 15 Juan Portilla (Athletico Paranaense – Brazília), 21 Jáminton Campaz (Rosario Central – Argentína)

Támadók: 26 Andrés Gómez (Vasco da Gama – Brazília), 25 Luis Suárez (Sporting CP – Portugália), 9 Jhon Córdoba (Krasznodar – Oroszország), 19 Cucho Hernández (Real Betis – Spanyolország), 11 Jhon Arias (Palmeiras – Brazília), 7 Luis Díaz (Bayern München – Németország)

Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo (argentin)

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 21 Marvin Keller (Young Boys), 1 Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), 12 Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: 5 Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), 24 Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), 18 Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), 4 Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), 25 Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), 2 Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), 13 Ricardo Rodríguez (Real Betis – Spanyolország), 3 Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: 20 Michel Aebischer (Pisa – Olaszország), 8 Remo Freuler (Bologna – Olaszország), 14 Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), 22 Fabian Rieder (Augsburg – Németország), 15 Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), 10 Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), 6 Denis Zakaria (AS Monaco – Franciaország)

Támadók: 23 Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), 7 Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), 16 Christian Fassnacht (Young Boys), 26 Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), 9 Johan Manzambi (Freiburg – Németország), 11 Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), 19 Noah Okafor (Leeds United – Anglia), 17 Rubén Vargas (Sevilla – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin