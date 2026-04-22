Sorozatban öt zakó után nem vártak tovább: máris menesztette a Chelsea Liam Roseniort – hivatalos

Ennyi volt. Liam Roseniort mindössze három és fél hónapot (január 8-án nevezték ki) követően menesztette vezetőedzői pozíciójából a Chelsea, amely irányítását Calum McFarlane veszi át ideiglenesen a Premier League és az FA-kupa hajrájára.

A 41 éves Roseniort a Chelsea saját multiklub-modelljén keresztül, Enzo Maresca kirúgása után mozgatta el januárban a francia Strasbourg-tól, amelynél arról volt híres, mennyire jól megtalálja a hangot a fiatalokkal. Az angol szakember egy (vagy két?) szinttel feljebb is ezzel a mentalitással próbálkozott a Chelsea-nél: motivációs beszédei, laza nyilatkozatai, életfilozófiája gyorsan vicc tárgyává vált a közösségi médiában, de az eredmények eleinte jöttek, a csapat menetelt az FA-kupában, s nyolcból öt meccset behúzott a Premier League-ben is.

Ezt könnyű sorsolás mellett tette, utána következett a katasztrófa: a Bajnokok Ligájából 8–2-es összesítéssel ütötte ki Rosenior csapatát a címvédő PSG, a bajnokságban pedig ötből öt vereség következett, szerzett gól nélkül – ez 114 éve nem fordult elő a klubbal.

Az utolsó csepp a pohárban a Brighton elleni keddi 3–0-s vereség volt, a Chelsea vezetősége pedig szerdára meghozta a döntést.

A klub már szinte csak csodával érhet oda a Bajnokok Ligája-helyekre: az ötödik Liverpooltól úgy van 7 ponttal lemaradva, hogy eggyel több meccset játszott, és neki már csak négy kör van hátra a bajnokságból. Persze, ha az Aston Villa úgy lesz ötödik, hogy mellette Európa-ligát nyer, akkor még a hatodik pozíció is BL-indulást ér, de jelenleg a Brighton is megelőzi a londoni „kékeket”, akik egy meccs fórban ugyanannyi ponttal állnak, mint a mögöttük következő Brentford, Bournemouth duó – ráadásul az Everton egy, a Sunderland két ponttal van csak lemaradva a 10-11. helyen. Még akár az is előfordulhat, hogy a Chelsea egyáltalán nem vívja ki az európai kupaszereplést a bajnokságon keresztül.

A „kékek” még állnak az FA-kupában, elődöntőre készülnek hétvégén a Leeds United ellen, a döntőben pedig a Manchester City vagy a Southampton várhat rájuk. Könnyen lehet, az El-alapszakaszhoz is a sorozat megnyerése kell majd.

Rosenior Chelsea-karrierjét 1.31-es pontátlaggal, 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 6 vereséggel zárta a PL-ben.

A brit szakemberrel egyébiránt 2032-ig kötött szerződést a Chelsea, amit most felbontani készül a klub – állítólag 25 millió fontba kerül a londoniaknak, hogy a kontraktus egyből érvényét veszítse.