Liam Rosenior: Rendkívül csalódott vagyok, de nem érzem, hogy nyomás alatt lennék
„Csak az három pont megszerzése volt fontos, megtaláltuk hozzá az utat. Hatalmas győzelem ez számunkra! Imádok itt lenni, imádom, amit csinálok, imádom ezt a klubot, ezt a helyet – mondta a Manchester United vezetőedzője, Michael Carrick, aki a fiatalokat dicsérte, s külön kiemelte Kobbie Mainoót – Messze ez volt a legjobb meccse, amióta én itt vagyok.”
Liam Rosenior ennél jóval kevésbé volt elégedett a Chelsea edzőjeként. Csapata az elmúlt négy bajnokiját elvesztette, úgy, hogy gólt sem szerzett.
„Rendkívül csalódott vagyok, minden esélyünk megvolt a győzelemre. Leszögezem, nem érzem, hogy nyomás alatt lennék. Én teszek saját magamra nyomást, dolgoznunk kell tovább! Ma is úgy éreztem, a mienk volt a domináns csapat. Egy próbálkozásuk találta el a kaput... Nem is emlékszem másik helyzetükre” – mondta.
Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER UNITED 0–1 (0–1)
London, Stamford Bridge. Vezette: M. Oliver
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 81.), W. Fofana (Chalobah, 81.), Hato, Cucurella – E. Fernández (Lavia, 88.), M. Caicedo – Estevao (Garnacho, 16.), Palmer, P. Neto – L. Delap. Menedzser: Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Mazraui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Zirkzee, 87.), B. Fernandes, Cunha (Mount, 81.) – Sesko (A. Diallo, 81.). Menedzser: Michael Carrick
Gólszerző: Cunha (44.)