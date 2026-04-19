Liam Rosenior: Rendkívül csalódott vagyok, de nem érzem, hogy nyomás alatt lennék

CSELŐTEI MÁRK
2026.04.19. 11:58
Mint ismert, az angol labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában a Manchester United 1–0-ra nyert a Chelsea otthonában. A két vezetőedző természetesen értékelt a meccs után.

 

„Csak az három pont megszerzése volt fontos, megtaláltuk hozzá az utat. Hatalmas győzelem ez számunkra! Imádok itt lenni, imádom, amit csinálok, imádom ezt a klubot, ezt a helyet – mondta a Manchester United vezetőedzője, Michael Carrick, aki a fiatalokat dicsérte, s külön kiemelte Kobbie Mainoót – Messze ez volt a legjobb meccse, amióta én itt vagyok.”

Liam Rosenior ennél jóval kevésbé volt elégedett a Chelsea edzőjeként. Csapata az elmúlt négy bajnokiját elvesztette, úgy, hogy gólt sem szerzett.   

„Rendkívül csalódott vagyok, minden esélyünk megvolt a győzelemre. Leszögezem, nem érzem, hogy nyomás alatt lennék. Én teszek saját magamra nyomást, dolgoznunk kell tovább! Ma is úgy éreztem, a mienk volt a domináns csapat. Egy próbálkozásuk találta el a kaput... Nem is emlékszem másik helyzetükre” – mondta.

Angol labdarúgás
14 órája

Nem játszott jól, de fontos győzelmet aratott a Manchester United a Chelsea otthonában

Egyre közelebb a BL-induláshoz a manchesteriek, Liam Roseniorral a kispadon sorozatban negyedik bajnoki vereségüket szenvedték el a londoniak.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
CHELSEA–MANCHESTER UNITED 0–1 (0–1) 
London, Stamford Bridge. Vezette: M. Oliver
CHELSEA: R. Sánchez – Gusto (Acheampong, 81.), W. Fofana (Chalobah, 81.), Hato, Cucurella – E. Fernández (Lavia, 88.), M. Caicedo – Estevao (Garnacho, 16.), Palmer, P. Neto – L. Delap. Menedzser: Liam Rosenior
MANCHESTER UNITED: Lammens – Dalot, Mazraui, Heaven, Shaw – Casemiro, Mainoo – Mbeumo (Zirkzee, 87.), B. Fernandes, Cunha (Mount, 81.) – Sesko (A. Diallo, 81.). Menedzser: Michael Carrick
Gólszerző: Cunha (44.)

