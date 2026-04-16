Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

ROCK PÉTER
2026.04.16. 09:25
Thierry Henry szerint az Arsenal idényét még korai kiértékelni (Fotó: Getty Images)
Thierry Henry szerint a Mikel Arteta vezette Arsenal nem engedheti meg magának, hogy a Sporting CP elleni visszavágón látott játékot nyújtsa a hétvégi, kulcsfontosságú bajnokin a Manchester City otthonában.

Az „ágyúsok” bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe – ahol az Atlético Madrid lesz az ellenfél –, mivel hazai pályán 0–0-s döntetlent játszottak a Sportinggal, és az első mérkőzésen szerzett 1–0-s előnyüknek köszönhetően ők léphettek tovább. A teljesítmény azonban hagyott kívánnivalót maga után: az Arsenal mindössze egy kaput eltaláló lövést jegyzett az Emirates Stadionban.

Bajnokok Ligája
10 órája

Mikel Arteta: Olyan tettet hajtottunk végre, amire nem volt még példa a klub 140 éves történelmében

Rui Borges: A teljes párharcot nézve az Arsenal fölé nőttünk. • Declan Rice: Kit érdekel, mit gondolnak mások?

A londoniak most a Premier League-re koncentrálnak, ahol vasárnap az Etihad Stadionban lépnek pályára. A találkozó kulcsfontosságú lehet a bajnoki cím szempontjából: az Arsenal hat ponttal vezet a Manchester City előtt, ám Pep Guardiola csapatának egy mérkőzéssel kevesebbje van, s győzelmükkel a manchesteriek három pontra csökkenthetnék a különbséget.

Az észak-londoniak legendája, Thierry Henry nem kertelt, amikor a két meccs kapcsán megszólalt a CBS Sports műsorában: „Azt akarom látni, hogy megvan bennük a tűz az Etihadban. Könnyű beszélni, de oda kell menni a Manchester Cityhez, és bizonyítani. Hiszek Artetában és abban a tűzben, amiről ma is beszélt, ám ezt meg is kell mutatni. Ma este ezt nem láttam.”

A francia legenda hangsúlyozta: a továbbjutás ellenére sem lehetnek elégedettek. „Továbbjutottunk, elődöntő, ennek örülni kell – én például sosem nyertem meg a BL-t, bár a bajnokságot igen –, de menjetek és nyerjetek a City ellen! Látni akarom a tüzet.”

Arra a kérdésre, hogyan kellene játszania az Arsenalnak a rangadón, Henry egyértelmű választ adott: „Semmiképp sem úgy, mint ma este...”

Amikor arról kérdezték, hogy a Sporting elleni teljesítmény elegendő lenne-e a City legyőzéséhez, csak nevetett: „Az a Manchester City, amit mostanában látok? Egy olyan csapatról beszélünk, amely zsinórban négyszer nyert bajnokságot…”

Henry ugyanakkor továbbra is hisz az Arsenal bajnoki esélyeiben: „Az idény eleje óta mondom, hogy idén megnyerhetjük a ligát. Ez életetek legnagyobb lehetősége, hogy bizonyítsatok magatoknak csapatként. Én hiszek bennük, de most már meg is kell mutatni a nagy dobást.”

BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 0–0 
London, Emirates Stadion, 58 249 néző. Vezette: Francois Letexier (francia) 
Arsenal: Raya – C. Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié –  Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 63.), Eze (Gabriel Jesus, 79.), Martinelli (Trossard, 79.) – Gyökeres (Havertz, 56.). Menedzser: Mikel Arteta
Sporting: R. Silva – E. Quaresma (Vajannidisz, 85.), O. Diomande, Inácio M. Araújo – Hjulmand, Morita (Simoes, 77.) – Catamo (Quenda, 71.), Trincao (Nel, 85.), P. Goncalves (Braganca, 71.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges
Továbbjutott: az Arsenal, 1–0-s összesítéssel

Legfrissebb hírek

„Ez egy olyan piros lap, amely bevonul a BL történelmébe” – spanyol exbírók Camavinga kiállításáról

Bajnokok Ligája
1 órája

Május 6-án válik ismertté a budapesti BL-finálé párosítása

Bajnokok Ligája
1 órája

Mikel Arteta: Olyan tettet hajtottunk végre, amire nem volt még példa a klub 140 éves történelmében

Bajnokok Ligája
10 órája

Arbeloa: A játékvezető tönkretett egy hosszabbításra álló párharcot. Nem lehet erre piros lapot adni

Bajnokok Ligája
10 órája

Az Arsenal továbbjutott – a Sporting a balszerencsét és a játékvezetőt is okolhatja

Bajnokok Ligája
11 órája

Háromszor is vezetett a Real Madrid, de kettős győzelemmel a Bayern München jutott a négy közé

Bajnokok Ligája
11 órája

Neuer-hiba és 35 másodperc – ennyi kellett Güler góljához a Bayern elleni BL-negyeddöntős visszavágón

Bajnokok Ligája
13 órája

Bellingham visszatér, védekező középpályás nem lesz, a Bayernnél nincs meglepetés – íme, a kezdőcsapatok!

Bajnokok Ligája
15 órája
