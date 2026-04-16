Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt
Az „ágyúsok” bejutottak a Bajnokok Ligája elődöntőjébe – ahol az Atlético Madrid lesz az ellenfél –, mivel hazai pályán 0–0-s döntetlent játszottak a Sportinggal, és az első mérkőzésen szerzett 1–0-s előnyüknek köszönhetően ők léphettek tovább. A teljesítmény azonban hagyott kívánnivalót maga után: az Arsenal mindössze egy kaput eltaláló lövést jegyzett az Emirates Stadionban.
Mikel Arteta: Olyan tettet hajtottunk végre, amire nem volt még példa a klub 140 éves történelmében
A londoniak most a Premier League-re koncentrálnak, ahol vasárnap az Etihad Stadionban lépnek pályára. A találkozó kulcsfontosságú lehet a bajnoki cím szempontjából: az Arsenal hat ponttal vezet a Manchester City előtt, ám Pep Guardiola csapatának egy mérkőzéssel kevesebbje van, s győzelmükkel a manchesteriek három pontra csökkenthetnék a különbséget.
Az észak-londoniak legendája, Thierry Henry nem kertelt, amikor a két meccs kapcsán megszólalt a CBS Sports műsorában: „Azt akarom látni, hogy megvan bennük a tűz az Etihadban. Könnyű beszélni, de oda kell menni a Manchester Cityhez, és bizonyítani. Hiszek Artetában és abban a tűzben, amiről ma is beszélt, ám ezt meg is kell mutatni. Ma este ezt nem láttam.”
A francia legenda hangsúlyozta: a továbbjutás ellenére sem lehetnek elégedettek. „Továbbjutottunk, elődöntő, ennek örülni kell – én például sosem nyertem meg a BL-t, bár a bajnokságot igen –, de menjetek és nyerjetek a City ellen! Látni akarom a tüzet.”
Arra a kérdésre, hogyan kellene játszania az Arsenalnak a rangadón, Henry egyértelmű választ adott: „Semmiképp sem úgy, mint ma este...”
Amikor arról kérdezték, hogy a Sporting elleni teljesítmény elegendő lenne-e a City legyőzéséhez, csak nevetett: „Az a Manchester City, amit mostanában látok? Egy olyan csapatról beszélünk, amely zsinórban négyszer nyert bajnokságot…”
Henry ugyanakkor továbbra is hisz az Arsenal bajnoki esélyeiben: „Az idény eleje óta mondom, hogy idén megnyerhetjük a ligát. Ez életetek legnagyobb lehetősége, hogy bizonyítsatok magatoknak csapatként. Én hiszek bennük, de most már meg is kell mutatni a nagy dobást.”
BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 0–0
London, Emirates Stadion, 58 249 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)
Arsenal: Raya – C. Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 63.), Eze (Gabriel Jesus, 79.), Martinelli (Trossard, 79.) – Gyökeres (Havertz, 56.). Menedzser: Mikel Arteta
Sporting: R. Silva – E. Quaresma (Vajannidisz, 85.), O. Diomande, Inácio M. Araújo – Hjulmand, Morita (Simoes, 77.) – Catamo (Quenda, 71.), Trincao (Nel, 85.), P. Goncalves (Braganca, 71.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges
Továbbjutott: az Arsenal, 1–0-s összesítéssel