Hiába van zsebben a BL-elődöntő, Henry figyelmeztette az Arsenalt

A londoniak most a Premier League-re koncentrálnak, ahol vasárnap az Etihad Stadionban lépnek pályára. A találkozó kulcsfontosságú lehet a bajnoki cím szempontjából: az Arsenal hat ponttal vezet a Manchester City előtt, ám Pep Guardiola csapatának egy mérkőzéssel kevesebbje van, s győzelmükkel a manchesteriek három pontra csökkenthetnék a különbséget.

Az észak-londoniak legendája, Thierry Henry nem kertelt, amikor a két meccs kapcsán megszólalt a CBS Sports műsorában: „Azt akarom látni, hogy megvan bennük a tűz az Etihadban. Könnyű beszélni, de oda kell menni a Manchester Cityhez, és bizonyítani. Hiszek Artetában és abban a tűzben, amiről ma is beszélt, ám ezt meg is kell mutatni. Ma este ezt nem láttam.”

A francia legenda hangsúlyozta: a továbbjutás ellenére sem lehetnek elégedettek. „Továbbjutottunk, elődöntő, ennek örülni kell – én például sosem nyertem meg a BL-t, bár a bajnokságot igen –, de menjetek és nyerjetek a City ellen! Látni akarom a tüzet.”

Thierry Henry on waiting till the end of the season before analyzing Arsenal's overall performance — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 15, 2026

Arra a kérdésre, hogyan kellene játszania az Arsenalnak a rangadón, Henry egyértelmű választ adott: „Semmiképp sem úgy, mint ma este...”

Amikor arról kérdezték, hogy a Sporting elleni teljesítmény elegendő lenne-e a City legyőzéséhez, csak nevetett: „Az a Manchester City, amit mostanában látok? Egy olyan csapatról beszélünk, amely zsinórban négyszer nyert bajnokságot…”

Henry ugyanakkor továbbra is hisz az Arsenal bajnoki esélyeiben: „Az idény eleje óta mondom, hogy idén megnyerhetjük a ligát. Ez életetek legnagyobb lehetősége, hogy bizonyítsatok magatoknak csapatként. Én hiszek bennük, de most már meg is kell mutatni a nagy dobást.”

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 0–0

London, Emirates Stadion, 58 249 néző. Vezette: Francois Letexier (francia)

Arsenal: Raya – C. Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke (Dowman, 63.), Eze (Gabriel Jesus, 79.), Martinelli (Trossard, 79.) – Gyökeres (Havertz, 56.). Menedzser: Mikel Arteta

Sporting: R. Silva – E. Quaresma (Vajannidisz, 85.), O. Diomande, Inácio M. Araújo – Hjulmand, Morita (Simoes, 77.) – Catamo (Quenda, 71.), Trincao (Nel, 85.), P. Goncalves (Braganca, 71.) – L. Suárez. Vezetőedző: Rui Borges

Továbbjutott: az Arsenal, 1–0-s összesítéssel