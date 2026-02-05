Nemzeti Sportrádió

Ötvenezren szurkoltak egy ifi BL-meccsen Németországban

2026.02.05. 11:27
Megtelt a kölni stadion az U19-es meccsre (Fotó: Getty Images)
Szerdán este az UEFA Ifjúsági Liga legjobb 16 közé jutásért rendezett fordulójában a német 1. FC Köln U19-es csapata telt ház, mintegy 50 ezer néző jelenlétében fogadta az Inter korosztályos együttesét. A mérkőzést az olaszok nyerték 3–1-re.

Az 1. FC Köln a RheinEnergieStadionban látta vendégül az Inter U19-es együttesét. A találkozót nagy érdeklődés kísérte, telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat. A mérkőzés a végletekig kiegyenlített párharcot hozott, a rendes játékidőt követő hosszabbítás elején még 1–1-es döntetlenre állt, majd az olaszok a 97. és a 99. percben szerzett góllal vívták ki a győzelmet a helyszínen tartózkodó csaknem 50 000 német szurkoló bánatára.

Figyelemre méltó, hogy amíg az 1. FC Köln felnőttcsapata az elmúlt években a Bundesliga első- és másodosztálya között ingázott, addig az U19-es gárda az előző idényben megnyerte a korosztályos német élvonal küzdelmeit, most pedig az ifi BL-ben bontogatta szárnyait.

1. FC Köln v FC Internazionale - UEFA Youth League 2025/26
Az Inter a hosszabbításban nyerte meg a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

Szerdán az ifi BL magyar csapata, a Puskás Akadémia is kiesett, miután Felcsúton a hosszabbításban kapott góllal 2–1-re kikapott Cristiano Ronaldo nevelőegyesületétől, a portugál Sporting CP-től.

 

