Ötvenezren szurkoltak egy ifi BL-meccsen Németországban

Az 1. FC Köln a RheinEnergieStadionban látta vendégül az Inter U19-es együttesét. A találkozót nagy érdeklődés kísérte, telt ház és remek hangulat fogadta a csapatokat. A mérkőzés a végletekig kiegyenlített párharcot hozott, a rendes játékidőt követő hosszabbítás elején még 1–1-es döntetlenre állt, majd az olaszok a 97. és a 99. percben szerzett góllal vívták ki a győzelmet a helyszínen tartózkodó csaknem 50 000 német szurkoló bánatára.

Figyelemre méltó, hogy amíg az 1. FC Köln felnőttcsapata az elmúlt években a Bundesliga első- és másodosztálya között ingázott, addig az U19-es gárda az előző idényben megnyerte a korosztályos német élvonal küzdelmeit, most pedig az ifi BL-ben bontogatta szárnyait.

Az Inter a hosszabbításban nyerte meg a mérkőzést (Fotó: Getty Images)

Szerdán az ifi BL magyar csapata, a Puskás Akadémia is kiesett, miután Felcsúton a hosszabbításban kapott góllal 2–1-re kikapott Cristiano Ronaldo nevelőegyesületétől, a portugál Sporting CP-től.