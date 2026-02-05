Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta Georgina a selejtezőben búcsúzott

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2026.02.05. 11:29
null
Póta Georgina pályafutása tizennegyedik Európa Top 16-versenyén nem jutott el a főtábláig (Fotó: ETTU)
Címkék
Póta Georgina asztalitenisz Európa Top 16 Asztalitenisz
A 41 évesen még mindig az első számú magyar nő játékosnak számító Póta Georgina a Montreux-ban zajló Európa Top 16 selejtezőjének első fordulójában három játszmában kikapott a walesi Anna Hursey-től.

Póta Georgina tizennegyedik alkalommal szerzett jogot arra, hogy asztalhoz állhasson az Európa Top 16-versenyen – beleértve azt is, amikor tizenkét indulóval rendezték meg a bajnokságot –, ami önmagában bravúr, különösen, ha hozzátesszük, hogy kétszeres Európa-bajnokunk 41 évesen kapott meghívót a svájci Montreux-be.

„Bevallom, mostanában ritkábban figyelem a ranglistát, így engem is kellemes meglepetésként ért, hogy befértem a mezőnybe” – mondta Póta még a rajt előtt, hozzátéve, hogy bár nincsenek vérmes reményei, tőle telhetően igyekszik a legtöbbet kihozni a versenyből. A 21. helyen kiemelt magyar játékos a nyolc asztaliteniszezővel induló selejtezőben kapott helyet – innen a legjobb kettő csatlakozik a már alapból főtáblás tizennégy indulóhoz –, s az első fordulóban a tizenötödiknek rangsorolt walesi Anna Hursey állt vele szemben. A 19 éves játékos hazájában egy különleges rekordot tart: bármely sportágat figyelembe véve ő a legfiatalabb, aki valaha a walesi felnőtt válogatottban szerepelt, ugyanis 2017-ben, mindössze 10 évesen játszott a Koszovó elleni Európa-bajnoki selejtezőn. Nagy-Britanniában nem ok nélkül tartják kiemelkedő tehetségnek, ráadásul az idő is neki dolgozik – Pótával szemben mindenképpen. A kettejük közötti korkülönbség (Hursey 21 évvel fiatalabb) mellett a világranglista is árulkodó, míg Pótát a 247., Hurseyt a 44. helyen jegyzik. A mérkőzés ennek megfelelően alakult, a fiatal walesi gyakorlatilag végig irányított, s három játszmában győzött – Pótának ezzel véget is ért az Európa Top 16-bajnokság.

A verseny érdemi része pénteki nyolcaddöntővel kezdődik, szombaton a negyeddöntőre kerül sor, majd a vasárnap délelőtti elődöntő után délután kiderül, ki lesz az 55. kiírás aranyérmese.

EURÓPA TOP 16, MONTREUX
Nők. Egyes. Selejtező. 1. forduló: Hursey (walesi)–Póta Georgina 3:0 (6, 4, 8)

 

Póta Georgina asztalitenisz Európa Top 16 Asztalitenisz
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz: Lei Balázs nagyszerű formában kezdte az évet

Utánpótlássport
1 órája

Asztalitenisz: Lei Balázs párosban arany-, egyesben bronzérmes Dohában

Utánpótlássport
2026.01.25. 17:11

Asztalitenisz: Lei Balázs döntős párosban a dohai ifjúsági nemzetközin

Utánpótlássport
2026.01.25. 10:54

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta Georgina meglepődött, hogy ismét meghívást kapott

Egyéb egyéni
2026.01.14. 19:36

Asztalitenisz Európa Top 16: Póta ismét ott lehet a mezőnyben

Egyéb egyéni
2026.01.12. 15:48

Asztalitenisz: két magyar érem a linzi utánpótlás-bajnokságon

Utánpótlássport
2026.01.10. 11:07

A 2025-ös év is hangos volt a magyar fiatalok nemzetközi sikereitől

Utánpótlássport
2026.01.02. 09:02

Asztalitenisz: „Az Eb-arany mindent szebbé tesz” – Szántosi Dávid

Utánpótlássport
2025.12.12. 14:43
Ezek is érdekelhetik