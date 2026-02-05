Február 7-től lehet nevezni az idei Balaton-átevezésre

„Ha Zamárdi, akkor nyár, napsütés, buli, pezsgés, tihanyi látkép és persze Balaton-átevezés – olvasható a Magyar Kajak-kenu Szövetség felhívásában. – Merthogy az idei év sem múlhat el az ország egyik legnagyobb és legszórakoztatóbb szabadidős vizes sporteseménye nélkül! Az idei már a kilencedik Balaton-átevezés lesz a sorban, amely június 27-én rajtol, és ezúttal is a közkedvelt Zamárdi Szabadstrandról.”

„Az elmúlt években a Balaton-átevezés egy hatalmas közösségi esemény lett, ahol fiatalok és idősek, kezdő és haladó evezősök, a hobbilapátolók és olimpikonok, tapasztalt vízitúrázók és kalandvágyó mozgáskedvelők, baráti társaságok, családok, vagy akár munkahelyi kollektívák egyaránt megfordulnak – nyilatkozta az esemény kapcsán a szövetség közleményében Vida Gergely főszervező, a Magyar Kajak-kenu Szövetség szervezési és marketing igazgatója. – A célunk, hogy összekössük a mozgást a szórakozással. Úgy gondolom, erre a Balaton-átevezés a legjobb lehetőség, pláne egy olyan impozáns helyszínen, mint Zamárdi. Nagy öröm számomra, hogy minden évben rengeteg olyan nevezőnk van, aki első alkalommal vállalkozik egy ilyen kihívásra, ugyanakkor rendre találkozom ismerős, már rutinosnak mondható átevezőkkel is. Ebből is látszik, hogy ezt az életérzést, a vízen való szabadságot, a Balaton finom hullámait, a szikrázó napsütést és persze szemben a Tihanyi Apátság látványát nem lehet megunni.”

A 2026-os átevezés névadó főszponzora a MOL-csoport lesz, így az idei esemény hivatalos neve: MOL Balaton-átevezés. A MOL-csoportot hosszú évek óta szoros partnerség és számos közös kezdeményezés fűzi a Magyar Kajak-kenu Szövetséghez. A vállalat a tavalyi Balaton-átevezés kiemelt támogatója volt, az ehhez kapcsolódó együttműködés pedig idén még magasabb szintre lép. A MOL-csoport célja, hogy a sport szeretetét minél több emberhez közelebb vigye – ennek részei az olyan élménysport-események is, mint a Balaton-átevezés.



„A MOL-nál a mozgás a mindennapjaink része – az utakon, a mobilitásban, és a sportban is. A Balaton-átevezés számunkra tökéletesen megtestesíti azt, amiben hiszünk: közösséget épít, élményt ad és megmutatja, hogy a sport nemcsak teljesítmény, hanem öröm is. Ezért állunk be a versenysport mellett a tömegsportok mögé is, és ezért döntöttünk úgy, hogy idéntől, egyetértésben a kajak-kenu szövetséggel, MOL Balaton-Átevezés néven fog futni az esemény” – mondta Pantl Péter, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.



Az átevezés távja és útvonala nem változik. Az indulók a Zamárdi Szabadstrandról bármilyen emberi erővel hajtott vízi járművel (pl. kajak, kenu, SUP, outrigger, sárkányhajó, gumicsónak) nekivághatnak a kihívásnak. A nyolc kilométeres táv a Tihanyi Apátság felé indulva veszi kezdetét, majd egy fordulót követően visszaérkezve a Szabadstrandra, a célkapun való áthaladással ér véget.



Nevezni szintén a már megszokott módon, február 7-én 12 órától lehet a balatonatevezes.hu oldalon. Érdemes minél előbb nevezni, ugyanis az első 250 benevezett, azaz a nevezési díjat is befizető egység kedvezményes, Early Bird áron biztosíthatja helyét az Átevezésen.

A MOL Balaton-Átevezéssel kapcsolatos további információk szintén elérhetők a balatonatevezes.hu oldalon, de érdemes bekövetni az esemény újonnan elindult Facebook és Instagram oldalát is.