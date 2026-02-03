Nemzeti Sportrádió

A Liverpool bejelentette Jérémy Jacquet szerződtetését

2026.02.03. 07:54
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool FC a hivatalos honlapján közölte, hogy megszerezte a Rennes 20 éves belső védőjének, Jérémy Jacquet-nek a játékjogát.

A regnáló angol bajnok közleménye szerint guadeloupe-i származású, a francai U21-es válogatottban eddig ötször pályára lépő játékos „hosszú távú szerződést” kötött a klubbal – ez Fabrizio Romano transzferguru szerint egy 2031-ig szóló kontraktust takar, amelyben van egy egyéves hosszabbítási opció is. 

A Transfermarkt információi szerint a Liverpool 63.6 millió eurót fizet a Rennes-nek a 190 centiméter magas bekkért, s Romano szerint ez az összeg bónuszokkal 72 millióra is nőhet. 

A fiatal védő érkezése továbbá azt is jelentheti, hogy Ibrahima Konaté a nyáron távozik a klubtól. Mint ismeretes, a 26-szoros francia válogatott belső védő szerződése az idény végén jár le Liverpoolban, s már az előző nyáron arról cikkeztek a nemzetközi sajtóban, hogy a Real Madrid ingyen csapna le a játékosra – feltéve, hogy Konaté nem hosszabbítja meg szerződését a klubbal.

