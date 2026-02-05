Nemzeti Sportrádió

NBA: Harden Clevelandbe került, Davis Washingtonba tart – zárul az átigazolási időszak

2026.02.05. 09:57
James Harden és Darius Garland klubot cserélt (Fotó: Getty Images)
Február 5-én, csütörtökön ér véget (magyar idő szerint éjfélkor) az átigazolási időszak az NBA-ben. Ennek kapcsán összegyűjtöttük az eddig bejelentett legfontosabb váltásokat, ahogyan az utolsó órákban várható cseréket is. Előbbi kategóriában James Harden, míg utóbbiban Anthony Davis a legnagyobb név.

James Harden Clevelandben folytatja
A Cavaliers megszerezte James Hardent, akiért Darius Garlandot és egy jövőbeli második körös draftjogot adott. A clevelandiek egyértelműen a bajnoki ambícióikat erősítették a korábbi MVP érkezésével.


Schröder és Ellis is Clevelandbe érkezett
A Cavaliers egy másik, háromcsapatos megállapodásban tovább mélyítette rotációs lehetőségeit: Dennis Schröder, Keon Ellis és Emanuel Miller is Clevelandbe került. A Kings megszerezte De’Andre Huntert, míg a Bulls draftjogokkal gazdagodott.

Jaren Jackson Jr. Utahba került
A Memphis Grizzlies és a Utah Jazz nagyszabású üzletet kötött: utóbbi megszerezte Jaren Jackson Jr.-t, valamint Jock Landale-t, John Konchart és Vince Williams Jr.-t. A Grizzlies cserébe fiatal tehetségeket és komoly ellenértéket kapott, köztük három jövőbeli első körös draftjogot.


A Detroit háromcsapatos cserével erősített
A Pistons a Chicago és a Minnesota bevonásával létrejött háromcsapatos üzletben jutott Kevin Huerterhez és Dario Sarichoz, valamint egy védett draftcsere-lehetőséghez. A Chicago megszerezte Mike Conley Jr.-t és Jaden Iveyt, míg a Minnesota pénzbeli kompenzációt kapott.

Trae Young Washingtonba igazolt
Már január elején megszületett az egyik legmeglepőbb csere: a Washington Wizards megszerezte a négyszeres All-Star-tag Trae Youngot, míg az Atlanta Hawks CJ McCollumot és Corey Kispertet kapta érte.


További mozgások
Ousmane Dieng Charlotte-ba került, a Thunder Mason Plumlee-t kapta, a Hornets Tyus Jones megszerzésével erősítette az irányítóposztot, az Atlanta Hawks pedig Portlandbe küldte Vít Krejcít.

Anthony Davis óriási csere részeként Washingtonba kerülhet
A Washington Wizards megszerezheti a tízszeres All-Star-tag Anthony Davist egy, a Dallas Mavericksszel kötött, nyolc játékost érintő csere során. A Wizards Davis mellett több rutinos játékost is kapna, míg a Dallas jelentős draftellenértékhez és Khris Middletonhoz jutna. Ha az üzlet megvalósul, az az egyik legnagyobb volumenű csere lenne az idényben.


Porzingis visszatérhet a Warriorshoz
A Golden State Warriors Kristaps Porzingist szerezné meg az Atlantától, míg a Hawks Jonathan Kumingát és Buddy Hieldet kapná érte. A csere mindkét fél számára irányváltást jelentene: a Warriors tapasztalt magasemberrel erősítene, míg az Atlanta fiatalítana és dobóerőt nyerne.

Chris Paul Torontóba kerülhet
A 12-szeres All-Star-válogatott Chris Paul egy háromcsapatos csere révén a Toronto Raptorsnál köthet ki. A veterán irányító az idény végén visszavonulhat, de nem kizárt, hogy a határidő előtt még utoljára klubot vált.


Vucsevics Boston, McCain Oklahoma City?
A Boston Celtics Nikola Vucsevics megszerzésével bővítené lehetőségeit, míg az Oklahoma City Thunder fiatal irányítót, Jared McCaint csábítaná el Philadelphiából jelentős draftcsomagért cserébe.

 

