NBA: Harden Clevelandbe került, Davis Washingtonba tart – zárul az átigazolási időszak
James Harden Clevelandben folytatja
A Cavaliers megszerezte James Hardent, akiért Darius Garlandot és egy jövőbeli második körös draftjogot adott. A clevelandiek egyértelműen a bajnoki ambícióikat erősítették a korábbi MVP érkezésével.
Schröder és Ellis is Clevelandbe érkezett
A Cavaliers egy másik, háromcsapatos megállapodásban tovább mélyítette rotációs lehetőségeit: Dennis Schröder, Keon Ellis és Emanuel Miller is Clevelandbe került. A Kings megszerezte De’Andre Huntert, míg a Bulls draftjogokkal gazdagodott.
Jaren Jackson Jr. Utahba került
A Memphis Grizzlies és a Utah Jazz nagyszabású üzletet kötött: utóbbi megszerezte Jaren Jackson Jr.-t, valamint Jock Landale-t, John Konchart és Vince Williams Jr.-t. A Grizzlies cserébe fiatal tehetségeket és komoly ellenértéket kapott, köztük három jövőbeli első körös draftjogot.
A Detroit háromcsapatos cserével erősített
A Pistons a Chicago és a Minnesota bevonásával létrejött háromcsapatos üzletben jutott Kevin Huerterhez és Dario Sarichoz, valamint egy védett draftcsere-lehetőséghez. A Chicago megszerezte Mike Conley Jr.-t és Jaden Iveyt, míg a Minnesota pénzbeli kompenzációt kapott.
Trae Young Washingtonba igazolt
Már január elején megszületett az egyik legmeglepőbb csere: a Washington Wizards megszerezte a négyszeres All-Star-tag Trae Youngot, míg az Atlanta Hawks CJ McCollumot és Corey Kispertet kapta érte.
További mozgások
Ousmane Dieng Charlotte-ba került, a Thunder Mason Plumlee-t kapta, a Hornets Tyus Jones megszerzésével erősítette az irányítóposztot, az Atlanta Hawks pedig Portlandbe küldte Vít Krejcít.
Anthony Davis óriási csere részeként Washingtonba kerülhet
A Washington Wizards megszerezheti a tízszeres All-Star-tag Anthony Davist egy, a Dallas Mavericksszel kötött, nyolc játékost érintő csere során. A Wizards Davis mellett több rutinos játékost is kapna, míg a Dallas jelentős draftellenértékhez és Khris Middletonhoz jutna. Ha az üzlet megvalósul, az az egyik legnagyobb volumenű csere lenne az idényben.
Porzingis visszatérhet a Warriorshoz
A Golden State Warriors Kristaps Porzingist szerezné meg az Atlantától, míg a Hawks Jonathan Kumingát és Buddy Hieldet kapná érte. A csere mindkét fél számára irányváltást jelentene: a Warriors tapasztalt magasemberrel erősítene, míg az Atlanta fiatalítana és dobóerőt nyerne.
Chris Paul Torontóba kerülhet
A 12-szeres All-Star-válogatott Chris Paul egy háromcsapatos csere révén a Toronto Raptorsnál köthet ki. A veterán irányító az idény végén visszavonulhat, de nem kizárt, hogy a határidő előtt még utoljára klubot vált.
Vucsevics Boston, McCain Oklahoma City?
A Boston Celtics Nikola Vucsevics megszerzésével bővítené lehetőségeit, míg az Oklahoma City Thunder fiatal irányítót, Jared McCaint csábítaná el Philadelphiából jelentős draftcsomagért cserébe.