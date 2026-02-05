Gerebics Roland lett a koronglövők új szakágvezetője – hivatalos

„Az elmúlt években tudatosan készültem arra, hogy egyszer majd a vonal mögül, szakmai vezetőként is segíthessem a lövészetet” – írta Facebook-oldalán a korábbi kiváló dupla trapos. – „Az elmúlt nyolc évben a Veszprém Vármegyei Sportlövő-szövetség elnökeként már beletanultam a sportvezetés sűrűjébe is – ott már megtapasztaltam, mit jelent felelősséget vállalni egy közösségért és irányítani egy szervezetet. Illetve belföldi és külföldi képzések során is rengeteg szakmai jártasságot szereztem. Ezt a rutint és minden tudásomat most országos szinten, a szakág élén fogom kamatoztatni.”

Gerebics Roland a 2000-es évek egyik legjobb magyar koronglövője volt, a 2000-es sydneyi olimpián az ötödik helyen zárt, míg 2008-ban Pekingben szétlövéssel maradt le a hatos döntőről és lett kilencedik. A 2001-es és a 2006-os világbajnokságon ezüstérmet nyert.