„Korcsolyázz a szívedből!” – a legjobbak közé is odaérhet a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az olimpián
Képesek arra, hogy életük legjobbját a legnagyobb versenyen korcsolyázzák.
Dmitrij Szavin, a műkorcsolya legendája, aki edzőként már sokakat vezetett fel a csúcsra, s aki három éve dolgozik együtt a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párossal, amondó, a magyar színeket képviselő duó sokra hivatott kettős – ezt már akkor állította, amikor a két korcsolyázó először „táncolt” együtt a jégen, s ezt erősíti a párosban azóta is.
Meg azt, hogy lépésről lépésre kell haladni. S még valamit: „Élvezd, amit csinálsz. Korcsolyázz a szívedből, s akkor nagy baj nem lehet.”
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hallgattak eddig is az edzőjükre, s bár korábban is villantottak már fel a jégen szép megoldásokat, láttunk már tőlük nagyszerű futásokat, amit idén „művelnek”, az minden korábbit felülír: mindkét programjuk tökéletesen rájuk van szabva, az előadásmódjuk nagyon sokat fejlődött – mert hogy technikailag a legjobbak közé tartoznak, már egy ideje egyértelmű.
Van olyan szakember (nem magyar!), aki egyenesen úgy véli, a Pavlova, Sviatchenko páros technikailag a világ legjobbja, de a visszafogottabban ítélők is azt mondják, minimum az első kettő közé tartozik e tekintetben.
Csakhogy ez pontozásos sportág, meg aztán itt számít a sportdiplomáciai háttér, magyarként, vagyis kis országként a műkorcsolyázók között nehéz az előrejutás…
Láttuk ezt a sheffieldi Európa-bajnokságon is január közepén: a címvédő német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros finoman fogalmazva sem futott meggyőzően, bár a kűrben Pavlováék megelőzték őket, végül mégis mögöttük végeztek. És akkor Európa mezőnyéhez még jönnek a többiek az olimpián…
Hogy köztük lesz-e a Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó, még kétséges, mert a páros 42 éves (!) női tagja az elutazás előtti utolsó québeci edzésen megsérült: a a tavalyi vb-n az ötödikek voltak, 2024-ben viszont vb-aranyat ünnepelhettek.
A férfiversenyt leszámítva – ott talán kijelenthető, hogy az amerikai Ilia Malinin megfoghatatlan –, nehéz lenne megjósolni, kik léphetnek dobogóra Milánóban, egy biztos, ha magyar zászló is „érdekelve” lenne eredményhirdetésen, nem lennénk boldogtalanok, sőt…
– Emlékszik az első találkozásra Alexei-jel, fel tudja idézni, mit érzett a közös folytatást illetően?
– Immár Európa-bajnoki bronzérmesként kezdhetik az olimpiát, ez a dobogó legalább olyan fontos céljuk volt, mint a milánói kvóta megszerzése.
– Az Eb-vel kapcsolatban egyértelműen kijelentették, hogy a dobogó a cél, Milánó előtt mit mond?
A pekingi játékokon a jégtáncosok mezőnyében a francia Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron kettős győzött (néhány héttel később hazai közönség előtt a montpellier-i vb-n is nyert), aztán a duó 2024 decemberében bejelentette a visszavonulását – Papadakis úgy nyilatkozott, ki akart törni a mérgező közegből, egyértelműen a korcsolyás környezetre gondolt. Bár úgy tűnt, Cizeron is elköszön, három hónappal később ismét „beköszönt”, új partnerrel az oldalán: miután Laurence Fournier Beaudry (aki Nikolaj Sorensennel az oldalán kanadai színekben 2022-ben a kilencedik lett) megkapta a francia állampolgárságot, az új kettős nekivágott a közös útnak. Régről ismerték már egymást, hiszen Montrealban egy csoportban készültek, barátokká is váltak az évek során, ez az összhang visszaköszön a jégen is: a legvisszafogottabb jelző a futásukra a csodálatos a szaksajtó szerint. Valóban pazarul teljesítenek, két Grand Prix-viadalon indultak a szezonban, mindkettőt megnyerték, aztán a GP-döntőben másodikok lettek, és a januári, sheffieldi Európa-bajnokságról is elhozták az aranyat. Bár a jégtáncosok mezőnye is nagyon sűrű, nagyon erős, nem lehetetlen, hogy Cizeron címet védhet – másik partnerrel az oldalán.
|Február 6.: csapatverseny, jégtánc, ritmus tánc, 9.55; páros, rövid, 11.35; női, rövid, 13.35
Február 7.: csapatverseny, férfi, rövid, 19.45; jégtánc, kűr, 22.05
Február 8.: csapatverseny, páros, kűr, 19.30; női kűr, 20.45; férfi kűr, 21.55
Február 9.: jégtánc, ritmustánc, 19.20
Február 10.: férfi rövid program, 18.30
Február 11.: jégtánc, kűr, 19.30
Február 13.: férfi kűr, 19
Február 15.: páros, rövid program (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei), 19.45
Február 16.: páros, kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei), 20
Február 17.: női rövid program, 18.45
Február 19.: női kűr, 19