„Korcsolyázz a szívedből!” – a legjobbak közé is odaérhet a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei páros az olimpián

Képesek arra, hogy életük legjobbját a legnagyobb versenyen korcsolyázzák.

Dmitrij Szavin, a műkorcsolya legendája, aki edzőként már sokakat vezetett fel a csúcsra, s aki három éve dolgozik együtt a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei párossal, amondó, a magyar színeket képviselő duó sokra hivatott kettős – ezt már akkor állította, amikor a két korcsolyázó először „táncolt” együtt a jégen, s ezt erősíti a párosban azóta is.

Meg azt, hogy lépésről lépésre kell haladni. S még valamit: „Élvezd, amit csinálsz. Korcsolyázz a szívedből, s akkor nagy baj nem lehet.”

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei hallgattak eddig is az edzőjükre, s bár korábban is villantottak már fel a jégen szép megoldásokat, láttunk már tőlük nagyszerű futásokat, amit idén „művelnek”, az minden korábbit felülír: mindkét programjuk tökéletesen rájuk van szabva, az előadásmódjuk nagyon sokat fejlődött – mert hogy technikailag a legjobbak közé tartoznak, már egy ideje egyértelmű.

Van olyan szakember (nem magyar!), aki egyenesen úgy véli, a Pavlova, Sviatchenko páros technikailag a világ legjobbja, de a visszafogottabban ítélők is azt mondják, minimum az első kettő közé tartozik e tekintetben.

Csakhogy ez pontozásos sportág, meg aztán itt számít a sportdiplomáciai háttér, magyarként, vagyis kis országként a műkorcsolyázók között nehéz az előrejutás…

Láttuk ezt a sheffieldi Európa-bajnokságon is január közepén: a címvédő német Minerva Fabienne Hase, Nikita Volodin páros finoman fogalmazva sem futott meggyőzően, bár a kűrben Pavlováék megelőzték őket, végül mégis mögöttük végeztek. És akkor Európa mezőnyéhez még jönnek a többiek az olimpián…

Hogy köztük lesz-e a Deanna Stellato-Dudek, Maxime Deschamps duó, még kétséges, mert a páros 42 éves (!) női tagja az elutazás előtti utolsó québeci edzésen megsérült: a a tavalyi vb-n az ötödikek voltak, 2024-ben viszont vb-aranyat ünnepelhettek.

A férfiversenyt leszámítva – ott talán kijelenthető, hogy az amerikai Ilia Malinin megfoghatatlan –, nehéz lenne megjósolni, kik léphetnek dobogóra Milánóban, egy biztos, ha magyar zászló is „érdekelve” lenne eredményhirdetésen, nem lennénk boldogtalanok, sőt…

Fotó: Dömötör Csaba – Emlékszik az első találkozásra Alexei-jel, fel tudja idézni, mit érzett a közös folytatást illetően?

– Az első pillanattól kezdve megvolt köztünk az összhang, az első „jeges” próba is jól sikerült, ezt látták az edzőink is, úgyhogy ott el is döntöttük, hogy igen, szeretnénk együtt korcsolyázni. – Immár Európa-bajnoki bronzérmesként kezdhetik az olimpiát, ez a dobogó legalább olyan fontos céljuk volt, mint a milánói kvóta megszerzése.

– Valóban így van, hatalmas boldogság, hogy végre odaértünk a dobogóra a sheffieldi Eb-n. Sokan mondták, hogy a bronz ezüst is lehetett volna, és bár ez valóban így van, hibáztunk mi is, márpedig az a legfontosabb, hogy mi fussunk mindig a lehető legjobban. Az Európa-bajnokságon volt hibánk, azon dolgozunk, hogy az olimpián ne legyen. – Az Eb-vel kapcsolatban egyértelműen kijelentették, hogy a dobogó a cél, Milánó előtt mit mond?

– A legfontosabb, hogy élvezzük a versenyt. Az ember elsősorban önmagáért küzd, de természetesen az országnak is szeretnénk örömöt szerezni. Azt nem mondhatom, hogy az aranyra hajtunk, mert ebben a sportágban végképp nem lehet ilyet kijelenteni, de az első hat közé mindenképpen szeretnénk odaérni. Ennél is fontosabb, hogy magabiztosan lépjünk jégre, hogy tökéletes programokat fussunk – olyanokat, hogy a bírókban se maradjon kétely. Milánóban ott lesz a családom, végre nagy versenyen is látnak a jégen: kislányként ott ültem mellettük, együtt néztük a szocsi olimpiát, amikor kijelentettem, én is szeretnék olimpián részt venni, úgyhogy már csak ezért is várom a versenyt és azt, hogy lássam őket a lelátón.

A pekingi játékokon a jégtáncosok mezőnyében a francia Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron kettős győzött (néhány héttel később hazai közönség előtt a montpellier-i vb-n is nyert), aztán a duó 2024 decemberében bejelentette a visszavonulását – Papadakis úgy nyilatkozott, ki akart törni a mérgező közegből, egyértelműen a korcsolyás környezetre gondolt. Bár úgy tűnt, Cizeron is elköszön, három hónappal később ismét „beköszönt", új partnerrel az oldalán: miután Laurence Fournier Beaudry (aki Nikolaj Sorensennel az oldalán kanadai színekben 2022-ben a kilencedik lett) megkapta a francia állampolgárságot, az új kettős nekivágott a közös útnak. Régről ismerték már egymást, hiszen Montrealban egy csoportban készültek, barátokká is váltak az évek során, ez az összhang visszaköszön a jégen is: a legvisszafogottabb jelző a futásukra a csodálatos a szaksajtó szerint. Valóban pazarul teljesítenek, két Grand Prix-viadalon indultak a szezonban, mindkettőt megnyerték, aztán a GP-döntőben másodikok lettek, és a januári, sheffieldi Európa-bajnokságról is elhozták az aranyat. Bár a jégtáncosok mezőnye is nagyon sűrű, nagyon erős, nem lehetetlen, hogy Cizeron címet védhet – másik partnerrel az oldalán. Guillaume Cizeron másik társsal is a csúcsra érhet