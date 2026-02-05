Nemzeti Sportrádió

Lovassy Rómeó elődöntőbe jutott a pályakerékpáros Eb-n

Vágólapra másolva!
2026.02.05. 12:17
null
Lovassy Rómeó (Fotó: Getty Images)
Címkék
kerékpár Lovassy Patrik Rómeó Szalontay Sándor pályakerékpár
Lovassy Rómeó elődöntőbe jutott, míg Szalontay Sándornak a vigaszág jelentette a végállomást keirinben a konyai pályakerékpáros Európa-bajnokság csütörtöki zárónapján.

Az első fordulóban Szalontay harmadik lett ötfős futamában a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédője, a holland sprintersztár Harrie Lavreysen, valamint a keirinben korábban Eb-bronzérmes olasz Stefano Moro mögött. Mivel Lovassy utolsó lett futamában, és csupán az első helyezettek jutottak közvetlenül az elődöntőbe, így mindketten a vigaszágon folytatták a küzdelmet.

Itt is az első hely ért elődöntőbe jutást, ettől a kedden 200 méteren országos csúcsot javító Szalontay elmaradt, mivel harmadik lett a négyfős megmérettetésben. A törökországi kontinensviadalon korábban egy kilométeren új magyar rekordot felállító Lovassy viszont megnyerte saját, ötfős vigaszági futamát, így készülhet az elődöntőre.

 

kerékpár Lovassy Patrik Rómeó Szalontay Sándor pályakerékpár
Legfrissebb hírek

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold 18. omniumban

Kerékpár
15 órája

Pályakerékpáros Eb: Drijver Bertold kilencedik lett a scratchben

Kerékpár
2026.02.03. 20:34

Gyuláról indul, Veszprémben zárul a Tour de Hongrie

Kerékpár
2026.02.03. 19:24

Az MBH Bank csapata is indul a Strade Bianchén március elején

Kerékpár
2026.02.03. 16:14

Szalontay az országos csúcsa után az első fordulóban búcsúzott sprintben a pályakerékpáros Eb-n

Kerékpár
2026.02.03. 13:49

Pályakerékpáros Eb: remek napot zárt a Teutenberg család

Kerékpár
2026.02.02. 20:36

Eisenkrammer Károly: Megkaphattuk volna a worldtour-minősítést

Kerékpár
2026.02.02. 17:31

Pályakerékpáros Eb: Lovassy nem jutott tovább 1 kilométeren

Kerékpár
2026.02.02. 15:03
Ezek is érdekelhetik