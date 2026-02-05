Lovassy Rómeó elődöntőbe jutott a pályakerékpáros Eb-n

Az első fordulóban Szalontay harmadik lett ötfős futamában a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címvédője, a holland sprintersztár Harrie Lavreysen, valamint a keirinben korábban Eb-bronzérmes olasz Stefano Moro mögött. Mivel Lovassy utolsó lett futamában, és csupán az első helyezettek jutottak közvetlenül az elődöntőbe, így mindketten a vigaszágon folytatták a küzdelmet.

Itt is az első hely ért elődöntőbe jutást, ettől a kedden 200 méteren országos csúcsot javító Szalontay elmaradt, mivel harmadik lett a négyfős megmérettetésben. A törökországi kontinensviadalon korábban egy kilométeren új magyar rekordot felállító Lovassy viszont megnyerte saját, ötfős vigaszági futamát, így készülhet az elődöntőre.