A Leeds tizenegyesekkel búcsúztatta a Birminghamet az FA-kupában; továbbment a Wolves, a Sunderland és a Fulham is

A korábban szebb napokat is megélt, de manapság csak a másodosztályban szereplő Birmingham City rendkívül bátran kezdett a Leeds United ellen: az első húsz percben hétszer is próbálkozott, Jay Stansfield lövése a kapufán csattant.

Az első félidő után a döntetlen így a Leeds számára volt hízelgő, de a Premier League-csapat a második játékrészt jobban kezdte: Lukas Nmecha megküzdött egy labdáért, majd 16 méterről nagy erővel lőtt a kapuba.

Úgy tűnt, ez az egy gól elég lesz Daniel Farke együttesének továbbjutásához, de a 90. percben a Leeds röviden szabadított fel egy szöglet után, Patrick Roberts pedig a jobbösszekötő helyéről hatalmas gólt ragasztott a jobb sarokba. A labda ráadásul megpattant James Justin fején is, végképp kiszolgáltatottá téve Lucas Perri kapust. Sőt, a ráadás hatodik percében Ibrahim Osman lábában maradt a Birmingham továbbjutása, a csereként beállt játékos lövése a kapufáról pattant ki, míg Fudzsimoto Kanja ismétlését Jaka Bijol blokkolta.

A hosszabbítás sem hozott döntést, így jöhettek a tizenegyesek. Az első két kör lövői eredményesek voltak, a harmadik és a negyedik körben Thomas Doyle és Roberts is hibázott, így a hibátlanul tizenegyesező leedsiek jutottak tovább.

A Wolverhampton nem remekelt a negyedosztályú Grimsby Town otthonában, de végül védője, Santiago Bueno találatával kiharcolta a továbbjutást.

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

Birmingham City (II.)–Leeds United 1–1 (P. Roberts 90., ill. L. Nmecha 49.) – 11-esekkel: 2–4

Grimsby Town (IV.)–Wolverhampton Wanderers 0–1 (S. Bueno 60.)

Oxford United (II.)–Sunderland 0–1 (H. Diarra 32. – 11-esből)

Stoke City (II.)–Fulham 1–2 (Bae 19., ill. Kevin 55., Reed 84.)

17.30: Arsenal–Wigan Athletic (III.) (Tv: Spíler1)

Szombaton játszották:

Burton (III.)–West Ham United 0–1 (Summerville 95.) – h. u.

Kiállítva: Potts (101., WHU)

Burnley–Mansfield Town (III.) 1–2 (Laurent 21., ill. Oates 53., L. Reed 80.)

Manchester City–Salford (IV.) 2–0 (Dorrington 6. – öngól, Guéhi 81.)

Norwich City (II.)–West Bromwich Albion (II.) 3–1 (Maghoma 31., Chrisene 82., M. Touré 90+3., ill. Maja 68.)

Southampton (II.)–Leicester City (II.) 2–1 (Larin 45+1. – 11-esből, Bree 109., ill. Skipp 52.) – h. u.

Aston Villa–Newcastle United 1–3 (Abraham 14., ill. Tonali 63., 76., Woltemade 88.)

Kiállítva: Bizot (45+1., Aston Villa)

Liverpool–Brighton & Hove Albion 3–0 (C. Jones 42., Szoboszlai 56., Szalah 68. – 11-esből)

Pénteken játszották

Hull City (II.)–Chelsea 0–4 (Neto 40., 51., 71., Estevao 59.)

Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.) 1–0 (Windass 34.)

Hétfőn játsszák

20.30: Macclesfield FC (VI.)–Brentford (Tv: Spíler1)

Március 3-án játsszák

20.45: Port Vale (III.)–Bristol City (II.)