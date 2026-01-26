Nem bírt az Everton az újonc Leeds Uniteddel
Az újonc Leeds United augusztusban 1–0-ra felülmúlta az Evertont, és a visszavágón is sokáig jól állt. A vendégek ugyanis az első komolyabb helyzetből betaláltak, Anton Stach passzát James Justin váltotta gólra. Nem sokkal később ismét jött a Leeds, Dominic Calvert-Lewin kísérlete azonban a kapufáról kifelé pattant.
A második félidőre már teljesen felborult a pálya, az Everton labdabirtoklásban (70–30%) és a helyzeteket számát tekintve is az újonc fölé nőtt. Thierno Barry 63. perces jobb alsó sarokba tartó próbálkozását még védte nagy bravúrral Karl Darlow, de bő tíz perccel később egyenlítettek a hazaiak. Az Afrika-kupa döntőjében gólpasszt adó Idrissa Gueye ezúttal is előkészítőként jeleskedett, Barry pedig második ziccerét már gólra váltotta negyedórával a vége előtt. Két percre rá Gueye lábában maradt az Everton vezető gólja, a szenegáli játékos a keresztlécet találta el. A Leeds az idegenbeli döntetlennel hat pontra ellépett a kiesőzónától, az Everton 33 ponttal a tizedik.
ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Everton–Leeds United 1–1 (Barry 76., ill. Justin 28.)
Vasárnap játszották
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)
Arsenal–Manchester United 2–3 (Li. Martínez 29. – öngól, Merino 84., ill. Mbeumo 37., Dorgu 51., Cunha 87.)
Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|23
|15
|5
|3
|42–17
|+25
|50
|2. Manchester City
|23
|14
|4
|5
|47–21
|+26
|46
|3. Aston Villa
|23
|14
|4
|5
|35–25
|+10
|46
|4. Manchester United
|23
|10
|8
|5
|41–34
|+7
|38
|5. Chelsea
|23
|10
|7
|6
|38–24
|+14
|37
|6. Liverpool
|23
|10
|6
|7
|35–32
|+3
|36
|7. Fulham
|23
|10
|4
|9
|31–31
|0
|34
|8. Brentford
|23
|10
|3
|10
|35–32
|+3
|33
|9. Newcastle
|23
|9
|6
|8
|32–29
|+3
|33
|10. Everton
|23
|9
|6
|8
|25–26
|–1
|33
|11. Sunderland
|23
|8
|9
|6
|24–26
|–2
|33
|12. Brighton & Hove Albion
|23
|7
|9
|7
|33–31
|+2
|30
|13. Bournemouth
|23
|7
|9
|7
|38–43
|–5
|30
|14. Tottenham
|23
|7
|7
|9
|33–31
|+2
|28
|15. Crystal Palace
|23
|7
|7
|9
|24–28
|–4
|28
|16. Leeds United
|23
|6
|8
|9
|31–38
|–7
|26
|17. Nottingham Forest
|23
|7
|4
|12
|23–34
|–11
|25
|18. West Ham
|23
|5
|5
|13
|27–45
|–18
|20
|19. Burnley
|23
|3
|6
|14
|25–44
|–19
|15
|20. Wolverhampton
|23
|1
|5
|17
|15–43
|–28
|8