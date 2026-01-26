Nem bírt az Everton az újonc Leeds Uniteddel

Az újonc Leeds United augusztusban 1–0-ra felülmúlta az Evertont, és a visszavágón is sokáig jól állt. A vendégek ugyanis az első komolyabb helyzetből betaláltak, Anton Stach passzát James Justin váltotta gólra. Nem sokkal később ismét jött a Leeds, Dominic Calvert-Lewin kísérlete azonban a kapufáról kifelé pattant.

A második félidőre már teljesen felborult a pálya, az Everton labdabirtoklásban (70–30%) és a helyzeteket számát tekintve is az újonc fölé nőtt. Thierno Barry 63. perces jobb alsó sarokba tartó próbálkozását még védte nagy bravúrral Karl Darlow, de bő tíz perccel később egyenlítettek a hazaiak. Az Afrika-kupa döntőjében gólpasszt adó Idrissa Gueye ezúttal is előkészítőként jeleskedett, Barry pedig második ziccerét már gólra váltotta negyedórával a vége előtt. Két percre rá Gueye lábában maradt az Everton vezető gólja, a szenegáli játékos a keresztlécet találta el. A Leeds az idegenbeli döntetlennel hat pontra ellépett a kiesőzónától, az Everton 33 ponttal a tizedik.

ANGOL PREMIER LEAGUE

23. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Everton–Leeds United 1–1 (Barry 76., ill. Justin 28.)

Vasárnap játszották

Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)

Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)

Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)

Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)

Arsenal–Manchester United 2–3 (Li. Martínez 29. – öngól, Merino 84., ill. Mbeumo 37., Dorgu 51., Cunha 87.)

Szombaton játszották

Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)

Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)

Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)

West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)

AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)