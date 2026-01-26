Nemzeti Sportrádió

Nem bírt az Everton az újonc Leeds Uniteddel

2026.01.26. 23:06
A Leeds United a hazai győzelem után, idegenben is pontot szerzett az Everton ellen (Fotó: Getty Images)
Az Everton hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Leeds Uniteddel az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának utolsó mérkőzésén.

Az újonc Leeds United augusztusban 1–0-ra felülmúlta az Evertont, és a visszavágón is sokáig jól állt. A vendégek ugyanis az első komolyabb helyzetből betaláltak, Anton Stach passzát James Justin váltotta gólra. Nem sokkal később ismét jött a Leeds, Dominic Calvert-Lewin kísérlete azonban a kapufáról kifelé pattant.

A második félidőre már teljesen felborult a pálya, az Everton labdabirtoklásban (70–30%) és a helyzeteket számát tekintve is az újonc fölé nőtt. Thierno Barry 63. perces jobb alsó sarokba tartó próbálkozását még védte nagy bravúrral Karl Darlow, de bő tíz perccel később egyenlítettek a hazaiak. Az Afrika-kupa döntőjében gólpasszt adó Idrissa Gueye ezúttal is előkészítőként jeleskedett, Barry pedig második ziccerét már gólra váltotta negyedórával a vége előtt. Két percre rá Gueye lábában maradt az Everton vezető gólja, a szenegáli játékos a keresztlécet találta el. A Leeds az idegenbeli döntetlennel hat pontra ellépett a kiesőzónától, az Everton 33 ponttal a tizedik.

ANGOL PREMIER LEAGUE
23. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Everton–Leeds United 1–1 (Barry 76., ill. Justin 28.)

Vasárnap játszották
Brentford–Nottingham Forest 0–2 (Igor Jesus 12., Awoniyi 79.)
Kiállítva: Wharton (Crystal Palace, 72.)
Newcastle United–Aston Villa 0–2 (Buendía 19., Watkins 88.)
Crystal Palace–Chelsea 1–3 (Ch. Richards 88., ill. Estevao 34., Joao Pedro 50., E. Fernández 64. – 11-esből)
Arsenal–Manchester United 2–3 (Li. Martínez 29. – öngól, Merino 84., ill. Mbeumo 37., Dorgu 51., Cunha 87.)
Szombaton játszották
Burnley–Tottenham Hotspur 2–2 (Tuanzebe 45., L. Foster 76., ill. Van de Ven 38., C. Romero 90.)
Fulham–Brighton & Hove Albion 2–1 (Chukwueze 73., H. Wilson 90+2., ill. Ayari 28.)
Manchester City–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Marmus 6., Semenyo 45+2.)
West Ham United–Sunderland 3–1 (Summerville 14., Bowen 28., M. Fernandes 43., ill. Brobbey 66.)
AFC Bournemouth–Liverpool 3–2 (Evanilson 26. Jiménez 33., Adli 90+5., ill. Van Dijk 45+1., Szoboszlai 80.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Arsenal23155342–17+25 50 
2. Manchester City23144547–21+26 46 
3. Aston Villa23144535–25+10 46 
4. Manchester United23108541–34+7 38 
5. Chelsea23107638–24+14 37 
6. Liverpool23106735–32+3 36 
7. Fulham23104931–3134 
8. Brentford231031035–32+3 33 
9. Newcastle2396832–29+3 33 
10. Everton2396825–26–1 33 
11. Sunderland2389624–26–2 33 
12. Brighton & Hove Albion2379733–31+2 30 
13. Bournemouth2379738–43–5 30 
14. Tottenham2377933–31+2 28 
15. Crystal Palace2377924–28–4 28 
16. Leeds United2368931–38–7 26 
17. Nottingham Forest23741223–34–11 25 
18. West Ham23551327–45–18 20 
19. Burnley23361425–44–19 15 
20. Wolverhampton23151715–43–28 

 

 

