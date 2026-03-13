Filipovity Márkó: Mintha el sem mentem volna…  

És egyszer csak a szurkolók magukhoz követelték Filipovity Márkót, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathelyhez hat év után visszatérő magyar válogatott erőcsatárt, hogy közös éneklésre kérjék és üdvözöljék visszatérése alkalmából. A FIBA Európa-kupa negyeddöntőjének első mérkőzését szerda este a vasiak 81–66-ra nyerték meg a bosnyák KK Bosna BH Telecom ellen, így minden esélyük megvan a legjobb négy közé jutásra.

„Nem számítottam ilyen fogadtatásra, nem is gondolkodtam ezen – mondta lapunknak csütörtök délelőtt a nyolc pontot és négy lepattanót szerző Filipovity. – Kettőt edzettem előtte a csapattal, rengeteg volt az új információ a saját játékunkkal és az ellenféllel kapcsolatban is. Még a lakásom sem készült el, hotelben laktam. Ahogy bementem az első edzésre, olyan érzésem volt, mintha el sem mentem volna, az öltözőben leültem a helyemre, és szinte mindenkit ismertem, nem volt nehéz a beilleszkedés.”

Filipovity az idényt még a portugál Porto színeiben kezdte el, játszott is a Falco ellen a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de aztán elváltak útjai a csapattal. Az elmúlt időszakban Kaposváron edzett, volt egy kisebb sérülése, az már meggyógyult egy hónapja, formában tartotta magát és várt a legjobb lehetőségre. Külföldi és magyar ajánlata is volt, nem sürgette a folyamatot, de úgy volt vele, ha Magyarországra szerződik, akkor szeretne valamit nyerni, ezért választotta a Falcót – a klubnak szüksége volt rá, és neki is a klubra.

„Amikor a Covid miatt lefújták a bajnokságot 2020-ban, az első helyen álltunk, alig vesztettünk meccset, nagyon jó csapatunk volt – emlékezett vissza a múltra Filipovity Márkó. – Utána kezdtem el a külföldi karrieremet, régen volt, de nagyon jó ide visszatérni, ahol az egyik legjobb a szurkolótábor. Az ügyvezető, Gábor Máté is itt volt már akkor más pozícióban, a vezetőedző, Milos Konakov segédedzőként dolgozott, és több játékos szintén a keret tagja volt.”

A szerdai meccsel kapcsolatban hangsúlyozta beszélgetőpartnerünk, hogy nem akart erőltetni semmit, az első félidőben nem is dobott rá, hagyta, hogy megtalálja a labda, egy idő után úgyis megismerik egymást a társaival, és fejlődnek közösen.

„Nagyon harcos mérkőzés volt, a hazai pályának is köszönhetjük, hogy megvertük a bosnyákokat. A 15 pontos különbség elég masszív, innen jó esélyünk van a továbbjutásra. Nagyszerű csapat a Bosna tíz kitűnő játékossal, igyekszünk idegenben is nyerni, nem számolgatni” – zárta mondatait Filipovity.