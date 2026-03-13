Tenisz: a Djokovicsot kiverő Draper mellett Swiatek is a nyolc között búcsúzott Indian Wellsben

A nőknél a második helyen kiemelt Iga Swiatek kiesése okozta a legnagyobb meglepetést, a lengyel klasszis döntő szettben maradt alul a 9. helyen rangsorolt Elina Szvitolinával szemben. A világelső Arina Szabalenka nehezen kezdett Victoria Mboko ellen, s csak rövidítésben húzta be az első játszmát, de ezt követően bedarálta a kanadait, s két szettben kiharcolta a továbbjutást.

A 14. helyen kiemelt Linda Nosková magabiztosan nyerte az első szettet Talia Gibson ellen, de a világranglista 112. helyén álló a selejtezőkből érkező ausztrál 6:4-re behúzta a második játszmát, döntő szettre kényszerítve a csehet. Nosková a harmadik játszmában felőrölte ellenfelét, de Gibson ennek ellenére büszke lehet kaliforniai menetelésére.

Magyar idő szerint csütörtök hajnalban az is eldőlt, hogy nem lesz hazai versenyző az elődöntőben, miután Jessica Pegula két szettben kikapott az Australian Open friss bajnokától, Jelena Ribakinától. A kazah versenyző csak egy játékot engedett ötödik helyen kiemelt ellenfelének az első játszmában, majd Pegula ugyan kiharcolta a rövidítést a másodikban, ám abból Ribakina jött ki jobban. Az elődöntőben Szabalenka Noskovával, Ribakina Szvitolinával meccsel a fináléba jutásért.

A nyolcaddöntőben Novak Djokovicsot búcsúztató Jack Draper a nyolc között már nem tudta megismételni kiváló játékát, s két játszmában kikapott az orosz Danyiil Medvegyevtől. Draper honfitársa, Cameron Norrie is a negyeddöntőben búcsúzott, a 27. helyen kiemelt britet a világelső Carlos Alcaraz magabiztos játékkal ütötte ki.

Nem borult a papírforma Jannik Sinner és Alexander Zverev meccsén sem, a második kiemelt olasz Learner Tient, míg a negyedik helyen rangsorolt német Arthur Filst búcsúztatta két játszmában. A négy között Sinner Zverevvel, Alcaraz Medvegyevvel csap össze a döntőbe jutásért.

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, INDIAN WELLS (kemény pálya, 9 415 725 dollár)

NŐI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Arina Szabelenka (fehérorosz, 1.)–Victoria Mboko (kanadai, 10.) 7:6 (7–0), 6:4

Linda Nosková (cseh, 14.)–Talia Gibson (ausztrál) 6:2, 4:6, 6:2

Elina Szvitolina (ukrán, 9.)–Iga Swiatek (lengyel, 2.) 6:2, 4:6, 6:4

Jelena Ribakina (kazah, 3.)–Jessica Pegula (amerikai, 5.) 6:1, 7:6 (7–4)

FÉRFI EGYES, NEGYEDDÖNTŐ

Alexander Zverev (német, 4.)–Arthur Fils (francia, 30.) 6:2, 6:3

Jannik Sinner (olasz, 2.)–Learner Tien (amerikai, 27.) 6:1, 6:2

Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)–Jack Draper (brit, 14.) 6:1, 7:5

Carlos Alcaraz (spanyol, 1.)–Cameron Norrie (brit, 27.) 6:3, 6:4