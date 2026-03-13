A Ferencváros kiváló védekezését dicsérik Portugáliában – lapszemle

A portugál Record visszafogott terjedelemben foglalkozott a mérkőzéssel, a sportlap címlapját még mindig a Sporting Bodö/Glimt elleni veresége uralja. A Ferencváros győzelméről annyit írtak, hogy a Braga magának köszönheti a vereséget, amellyel kiszolgáltatott helyzetbe került. Hozzátették, hogy a csapat nehéz helyzetben van a visszavágó előtt a kétgólos vereség miatt.

A másik vezető portugál sportlap, az A Bola már sokkal mélyebben foglalkozott a mérkőzéssel, és kiemelt helyen számolt be a budapesti történtekről. „A Braga sosem tudta uralni vagy kontrollálni a mérkőzést a magyar fővárosban. A Ferencváros kiváló védekezéssel és a hibák pragmatikus kihasználásával jelentős előnyre tett szert a két csapat első mérkőzésén” – írták az összefoglalóban.

Megállapították azt is, hogy a Braga „végig az identitását kereste”, de „sosem találta meg önmagát Budapesten António Salvador elnök 190. európai kupameccsén.”

A mérkőzés összefoglalóját ugyanakkor azzal zárta az A Bola, hogy a Braga még nincs reménytelen helyzetben, a visszavágón, a csapat különleges stadionjában még lehet esély a fordításra: „Hullámvölgyekkel teli idény volt, de a Braga a legjobb formáját mutatva képes megfordítani a helyzetet és biztosítani a továbbjutását. Ehhez azonban markáns és jelentős változás kell, amely a magyar fővárosban tett látogatásuk során sosem mutatkozott meg” – vonták le a konklúziót.

A harmadik mértékadó portugál sportlapnál, az O Jogónál – a Recordhoz hasonlóan – ugyancsak a Sporting Bajnokok Ligája-veresége a fő téma még mindig, a Braga budapesti veresége csak meglehetősen rejtett pozícióban kapott helyet. „A Braga kikapott Magyarországon és nehéz helyzetben van az Európa-ligában” – állapították meg tényszerűen.

„A Braga esélyei csökkentek a továbbjutásra az Európa-ligában, miután a nyolcaddöntő első mérkőzésén 2–0-ra kikapott a Ferencvárostól Budapesten” – fogalmaztak, és megemlítették azt is, hogy a párharcból továbbjutó együttesre a Panathinaikosz vagy a Real Betis vár a következő fordulóban.

A Braga–Ferencváros nyolcaddöntős visszavágót jövő héten szerdán, 16.30-tól rendezik az Estádio Municipalban.

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–BRAGA (portugál) 2–0 (1–0)

Budapest, Groupama Aréna, 19 859 néző. Vezette: Nicholas Walsh (Francis Connor, Daniel McFarlane) – skótok

FTC: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Abu Fani (Madarász Á., 90.), Zachariassen, O'Dowda – Yusuf (F. Kovacevic, 90+3.), Joseph (Júlio Romao, 84.). Vezetőedző: Robbie Keane

BRAGA: Hornícek – Lagerbielke, S. Niakaté (Moscardo, 62.), Arrey-Mbi, Leonardo Lelo (D. Rodrigues, 90.) – Moutinho (Gorby, 74.), Grillitsch, Dorgeles (G. Martínez, 62.) – R. Horta, Zalazar – Pau Víctor (Fran Navarro, 74.). Vezetőedző: Carlos Vicens

Gólszerző: Kanikovszki (32.), Joseph (69.)



A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!