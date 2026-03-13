Vízilabda: jön az OTP Komjádi-kupa döntője

Megismétlődik a tavalyi döntő az OTP Komjádi-kupában, péntek este

a címvédő Ferencváros és a BVSC-Zugló mérkőzik meg az aranyéremért a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában.

Az első elődöntőt még hétfőn megrendezték, a BVSC sima győzelmet aratott a Vasas ellen a Szőnyi úton. A Létay Krisztián által vezetett zuglóiak az első negyedben 3–1-re, a félidőben pedig 7–3-ra vezettek. A fordulás után a Kovács Róbert edzette piros-kékek nem tudtak közelebb kerülni a kihívójukhoz, és tovább nőtt a különbség a felek között, 16–9-cel ért véget az összecsapás. A BVSC sikeréből Ekler Zsombor négy góllal vette ki a részét, a másik oldalon Lakatos Soma szintén négy alkalommal volt eredményes.

Az FTC és a Szeged elődöntőjét egy nappal a finálé előtt, csütörtökön játszották a Népligetben. A Szűcs Levente irányította ferencvárosiak 3–0-val kezdték a meccsét, majd a Juhász Zsolt által felkészített Szeged remekül kihasználta a kupa egyik speciális szabályát, mely szerint hét méteren kívülről duplán számít a gól, és Pető Attila két, Gólya Noel egy távoli bombája után máris hat találatnál jártak a Tisza-partiak. Az első negyed 6–6-os állását követően az FTC védekezése feljavult, és amíg a második játékrészben a vendéglátók a háromszor is betaláltak, a Szegednek csak egy gólra futotta a végén. A félidei 9–7 után jól őrizte előnyét az FTC, a harmadik negyed 13–9-nél ért véget, a záró felvonásban pedig eldöntötték a meccset a zöld-fehérek. A Szeged hét a hat ellen is próbálkozott, ennek eredményeként a hazaiak üres kapus gólokat is szereztek a végén: 18–13-as diadal után ment a fináléba a Ferencváros, amelyben Vismeg Zsombor hat gól lőtt, a kapus Horváth Levente pedig 18 védést mutatott be.

Pénteken a Császár-Komjádi Béla Sportuszodában 18:30-tól játsszák a bronzmérkőzést, míg a döntőt 20:30-tól rendezik.

A tavalyi fináléban az FTC 19–17-re legyőzte a BVSC-t.

Az emlékezetes mérkőzésen a győztes csapatból Nagy Ákos, a zuglóiaktól Mészáros Mátyás brillírozott, és szerzett nyolc gólt – mind a ketten ott lesznek a péntek esti döntőben is.

A Komjádi-kupa 1933 óta az ifjúsági és a fiatal felnőttkorosztály kiemelt megméretése.

A tornán ebben az évben a 2003-ban vagy később született játékosok ugorhatnak vízbe. A Magyar Vízilabda-szövetség a Komjádi-kupát több alkalommal használta arra is, hogy új szabályokat teszteljen. Az idén ilyen, hogy a 7 méteres vonalon kívülről elért gól kettőt ér, továbbá a csapatok számára két-két visszatérési területet jelöltek ki a gólvonalak mentén, a játéktér két sarkában. A kiállított játékos vagy a cseréje azonnal beúszhat a játéktérre, amint a kiállított játékos elérte a csapat számára kijelölt visszatérési területet, és láthatóan a vízfelszínre emelkedett ott.

A sorozat rangját jelzi, hogy minden évben több felnőttválogatott kiválóság is megmutatja magát a közönségnek.

Az idén ilyen például a Ferencvárosban Nagy Ákos, Varga Vince és Vismeg Zsombor vagy a BVSC-ben Tátrai Dávid.

Az OTP Bank főszponzorként a magyar sikersportág népszerűsítése és a fiatalok fejlődésének kiemelt támogatása mellett további küldetésének érzi, hogy a mérkőzések a szurkolók számára is könnyebben követhetővé, érthetőbbé, élvezhetőbbé váljanak. A több speciális szabályt alkalmazó, tesztelő OTP Komjádi-kupa döntőjét így Magyarország első számú bankjának felkérésére hazánk egyik legfoglalkoztatottabb sportkommentátora, Hajdú B. István közvetíti szakértő kollégája, Fejős Róbert társaságában.

Az OTP Komjádi-kupa bronzmérkőzésének élő közvetítése 18:30-tól ITT érhető el.

Az OTP Komjádi-kupa döntőjének élő közvetítése 20:30-tól ITT érhető el.

A névadó

Komjádi Béla 1892. március 15-én született Budapesten, és a magyar, valamint a nemzetközi vízilabda történetének egyik legfontosabb alakjává vált. Kapitányként a magyar válogatottal 1928-ban ezüst-, 1932-ben pedig aranyérmet nyert az olimpián. Munkássága úttörőnek számított. Több olyan ma alapvető passzolási technikai és taktikai elemet talált ki, amely meggyorsította a játékot, hatásosabbá tette a támadásokat és profibbá a sportágat. Komjádi Béla tragikusan fiatalon, 1933-ban, 41 éves korában hunyt el.

