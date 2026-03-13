NS-képeslap: Szívből szeretik a labdarúgást!

HAT ÉVE FOLYAMATOSAN, több ütemben zajlottak a felújítások a Heves vármegyei Bélapátfalva sporttelepén az aktuális pályázati lehetőségekhez igazodva. Több szakaszban valósultak meg a beruházások, elsőként a lelátón végeztek héjazatcserét, majd sor került a székek felszerelésére, a napokban pedig a sportöltöző belső korszerűsítése is megtörtént, továbbá egy másik pályázat részeként sikerült részben felújítani a műfüves pályát.

A fejlesztések döntő része állami, MLSZ-pályázati forrásokból valósult meg, a város önkormányzata pedig mint tulajdonos biztosította a szükséges önrészt, így minden projekt sikeresen befejeződött. A beruházás összköltsége hozzávetőleg 45 millió forint volt. A korszerűsített helyiségben két utánpótlás-öltöző, két felnőttöltöző, valamint bírói öltöző található, kialakítottak továbbá két szertárt, irodát, konyhát, raktárt, sőt konferenciaterem és szurkolói vizesblokk is van a létesítményben.

A Heves vármegyei II. osztályú Bélkő SE-Bélapátfalvának csaknem 150 igazolt labdarúgója van, a bajnokságokban utánpótlás-, felnőtt- és öregfiúk-korosztály is szerepel. A létszám évről évre növekszik, ami jól érzékelteti a városka közösségének sportszeretetét.