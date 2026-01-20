Nemzeti Sportrádió

Megvan, milyen mezszámot kapott Tóth Alex Bournemouthban – videó

2026.01.20. 21:19
A 27-es mezszámot kapta Tóth Alex (Fotó: Bournemouth)
Mint ismert, Tóth Alex a Ferencvárosból a Bournemouthba igazolt. Egy videóból az is kiderült, hogy a 20 éves labdarúgó milyen mezszámot kapott új klubjában.

Ahogy arról beszámoltunk, Tóth Alex az angol élvonalbeli Bournemouthba igazolt. A Ferencvárostól érkező labdarúgó az AFC Bournemouth történetének második magyar légiósa – a tavaly nyár óta a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos 2023 és 2025 között erősítette a piros-fekete együttest.

Tóth Alex aláírta szerződését a Bournemouthnál, amely Fabrizio Romano szerint 12 millió eurót (plusz bónuszok, amelyek a 3 milliót is elérhetik) fizetett a Ferencvárosnak a megállapodás értelmében. A 20 éves Tóth ezzel az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa lett. Öt és fél évre írt alá, és a Bournemouth által közzétett videó tanulsága szerint a 27-es mezszámot kapta klubjában.

Érdekesség, hogy szombaton „magyaros rangadót” rendeznek a Premier League-ben: Tóth Szoboszlai Dominik és Kerkez klubja, a Liverpool FC ellen mutatkozhat be Andoni Iraola csapatában.

