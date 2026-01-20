Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

Mint arról beszámoltunk, Tóth Alex aláírta szerződését a Bournemouthnál, amely Fabrizio Romano szerint 12 millió eurót (plusz bónuszok, amelyek a 3 milliót is elérhetik) fizetett a Ferencvárosnak a megállapodás értelmében.

A 20 éves Tóth ezzel az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa lett.

Tóth ifjabb Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, tőle a zöld-fehérek 6 millió euróért váltak meg 2024 nyarán az Eintracht Frankfurt kedvéért.

Az NB I tíz legdrágább távozója

Tóth Alex – Ferencváros → AFC Bournemouth (2026): 12 millió euró

Ifj. Lisztes Krisztián – Ferencváros → Eintracht Frankfurt (2024): 6 millió euró

Myrto Uzuni – Ferencváros → Granada (2022): 5.1 millió euró

Matheus Saldanha – Ferencváros → Al-Vaszl (2025): 5 millió euró

Marquinhos – Ferencváros → Szpartak Moszkva (2024): 5 millió euró

Muhamed Besic – Ferencváros → Everton (2014): 4.8 millió euró

Varga Barnabás – Ferencváros → AEK Athén (2026): 4.5 millió euró

Ryan Mmaee – Ferencváros → Stoke City (2023): 4 millió euró

Németh Krisztián – MTK Budapest → Liverpool (2007): 3 millió euró

Vancsa Zalán – MTK Budapest → Lommel (2022): 3 millió euró

