Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

2026.01.20. 10:02
Tóth Alex (Fotó: Getty Images)
Tóth Alex labdarúgó NB I átigazolás Ferencváros AFC Bournemouth
Azzal, hogy a Ferencváros magyar válogatott középpályása, Tóth Alex a Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth játékosa lett, jócskán megdőlt az NB I átigazolási rekordja az eladások listáján.

Mint arról beszámoltunk, Tóth Alex aláírta szerződését a Bournemouthnál, amely Fabrizio Romano szerint 12 millió eurót (plusz bónuszok, amelyek a 3 milliót is elérhetik) fizetett a Ferencvárosnak a megállapodás értelmében.

A 20 éves Tóth ezzel az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa lett.

Tóth ifjabb Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, tőle a zöld-fehérek 6 millió euróért váltak meg 2024 nyarán az Eintracht Frankfurt kedvéért.

Az NB I tíz legdrágább távozója
Tóth Alex – Ferencváros → AFC Bournemouth (2026): 12 millió euró
Ifj. Lisztes Krisztián – Ferencváros → Eintracht Frankfurt (2024): 6 millió euró
Myrto Uzuni – Ferencváros → Granada (2022): 5.1 millió euró
Matheus Saldanha – Ferencváros → Al-Vaszl (2025): 5 millió euró
Marquinhos – Ferencváros → Szpartak Moszkva (2024): 5 millió euró
Muhamed Besic – Ferencváros → Everton (2014): 4.8 millió euró
Varga Barnabás – Ferencváros → AEK Athén (2026): 4.5 millió euró
Ryan Mmaee – Ferencváros → Stoke City (2023): 4 millió euró
Németh Krisztián – MTK Budapest → Liverpool (2007): 3 millió euró
Vancsa Zalán – MTK Budapest → Lommel (2022): 3 millió euró
 

 

