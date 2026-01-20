Tóth Alex: Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom

„Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom – nyilatkozta a klubhonlapnak Tóth Alex. – Amikor meghallottam, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, hiszen ez egy kiváló csapat a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Nagyszerű, jól szervezett klubról van szó, ez rögtön nyilvánvalóvá vált számomra a vezetőkkel folytatott beszélgetésből. Az igazgatóság tagjai nagyon jó fejek, s már nagyon várom, hogy jó eredményeket érjek el a csapattal.”

Mint megírtuk, a klub közleménye szerint Tóth öt és fél évre szerződött a „cseresznyésekhez”. A Ferencvárostól érkező labdarúgó az AFC Bournemouth történetének második magyar légiósa – a tavaly nyár óta a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos 2023 és 2025 között erősítette a piros-fekete együttest.

Érdekesség, hogy szombaton „magyaros rangadót” rendeznek a Premier League-ben: Tóth akár a válogatott csapattársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez fémjelezte Liverpool FC ellen mutatkozhat be Andoni Iraola csapatában.