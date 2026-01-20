Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex: Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom

K. Zs.K. Zs.
2026.01.20. 10:29
Tóth Alex aláírta a szerződését (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex légiósok magyar átigazolás
Mint megírtuk, Tóth Alex kedden az AFC Bournemouthhoz szerződött – a magyar labdarúgó röviden már nyilatkozott is az angol élvonalbeli klub honlapjának.

„Csodálatos érzés, hogy ebben a klubban folytathatom nyilatkozta a klubhonlapnak Tóth Alex. Amikor meghallottam, hogy a Bournemouth érdeklődik irántam, izgatott és boldog voltam, hiszen ez egy kiváló csapat a Premier League-ben, a világ legerősebb bajnokságában. Nagyszerű, jól szervezett klubról van szó, ez rögtön nyilvánvalóvá vált számomra a vezetőkkel folytatott beszélgetésből. Az igazgatóság tagjai nagyon jó fejek, s már nagyon várom, hogy jó eredményeket érjek el a csapattal.” 

Mint megírtuk, a klub közleménye szerint Tóth öt és fél évre szerződött a „cseresznyésekhez”. A Ferencvárostól érkező labdarúgó az AFC Bournemouth történetének második magyar légiósa – a tavaly nyár óta a Liverpoolban futballozó Kerkez Milos 2023 és 2025 között erősítette a piros-fekete együttest.

Érdekesség, hogy szombaton „magyaros rangadót” rendeznek a Premier League-ben: Tóth akár a válogatott csapattársai, Szoboszlai Dominik és Kerkez fémjelezte Liverpool FC ellen mutatkozhat be Andoni Iraola csapatában.

Kapcsolódó tartalom

Tóth Alex a Premier League-be igazolt – hivatalos

A 20 éves középpályás öt és fél éves szerződést kötött Andoni Iraola csapatával.

Tóth Alex lett az NB I történetének legdrágábban értékesített játékosa

Az AFC Bournemouth új légiósa ifjabb Lisztes Krisztián rekordját adta át a múltnak, nem is kevéssel: megduplázódott a 6 millió eurós átigazolási díj.

 

 

