Hajnal Tamás: Tóth Alex átigazolása sporttörténelmi pillanat

A szakember az M1 aktuális csatornának kedden azt nyilatkozta, sok más érdeklődő is volt a húszéves középpályásért, de úgy gondolták, hogy a futballista számára ez a legjobb szakmai projekt.

„Úgy gondolom, hogy Alex szempontjából is ez volt a legjobb döntés, és boldogok lehetünk, hogy idáig eljutott a Ferencváros. Közös érdek volt, hogy olyan döntést hozzunk, ami a későbbiekre is óriási hatással van” – fogalmazott Hajnal Tamás.

A sportigazgató elárulta, a Bournemouth régóta figyelte Tóthot, náluk előkelő helyen szerepelt a listán, de január elején még nem volt biztos, hogy ez az átigazolás már most létrejöhet. Hozzátette, az olasz élvonalbeli Laziótól is érkezett konkrét ajánlat, de érdeklődők még más országokból is akadtak.

„Nem titok, a mi célunk az volt, hogy még fél évig itt tartsuk, mert fontos szerepet tölt be a csapatnál, de ez meghiúsította volna az egész megállapodást, márpedig ő is nagyon szeretett volna a Bournemouthhoz igazolni” – jelentette ki Hajnal Tamás. Elmondta, a szerződésben szerepel egy fix vételi összeg, ezen felül könnyen megszerezhető bónuszok, illetve a játékos további értékesítéséből is jelentős részesedésre számíthat az FTC, így a sportigazgató szerint a klub számára is „nagyon előnyös” megállapodást sikerült kötni.

„Pontos összeget természetesen nem mondhatok, de ami a médiában szerepel, az megközelíti azokat az összegeket, amelyek a megegyezés részei” – fogalmazott.

Hajnal azt is elárulta, hogy hamarosan várható egy újabb bejelentés, mégpedig egy külföldi bajnokságból érkező támadóra vonatkozóan, a Diósgyőri VTK-tól igazolt Elton Acolatsét pedig kifejezetten azért szerezték meg, mert „most nincs idő próbálkozásra, vagy egy fiatal játékos felépítésére és beépítésére”. A harmincéves Acolatse az AEK Athénhoz igazolt Varga Barnabás pótlására érkezett a csatárposztra.

„Sajnos a magyar piacon olyan akadályokba ütköztünk, amit nem vártunk volna. Piaci alapon nagyon jó ajánlatokat tettünk nagyon sok játékosért, akik szerintem megérdemelnék, hogy a Fradiban is megmutassák a képességeiket, sőt, még innen tovább tudjanak lépni. Sajnos ezt más kluboknál nem így látták, ezzel együtt kell most élnünk és megpróbálni az adott helyzetből a legjobbat kihozni” – fogalmazott a sportigazgató.

A kilencszeres válogatott Tóthért a sajtóhírek szerint 12 millió eurót és bónuszokat fizet a Ferencvárosnak az angol élvonal 15. helyén álló Bournemouth. Ez átigazolási rekord, ennyi pénzt ugyanis Magyarországon játszó magyar labdarúgóért még nem fizettek. A játékos öt és fél évre szóló szerződést kötött a klubbal.

Tóth 2023 májusában mutatkozott be a magyar élvonalban, stabil csapataggá viszont az FTC-ben Robbie Keane vezetőedzői kinevezése után vált az előző szezon tavaszi idényében, addig többnyire a másodosztályú Soroksárban szerepelt. A nemzeti együttesben tavaly márciusban játszotta első meccsét.